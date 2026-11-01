ऐश्वर्या राय को चुभ गया था रानी मुखर्जी से मिला ये धोखा, इस एक फैसले की वजह से टूट गई थी सालों की दोस्ती
ऐश्वर्या राय और रानी मुखर्जी के बीच गहरी दोस्ती और फिल्म चलते चलते को लेकर विवाद के बारे में तो सबको पता है। लेकिन क्या आप जानते हैं इनके बीच दूरियों की वजह एक धोखा था।
एक दौर था जब इंडस्ट्री की दो टॉप एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय और रानी मुखर्जी अच्छी दोस्त हुआ करती थीं। कई इवेंट पर दोनों को अक्सर साथ ही देखा गया। निजी जिदंगी में भी दोनों का रिश्ता खास था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि ये दोस्ती टूट गई। दोनों ने सालों तक एक दूसरे से बातचीत नहीं की। इस रिश्ते के टूटने की वजह एक फिल्म और कुछ एक्टर्स बने। आइए जानते हैं आखिर क्यों ऐश्वर्या ने रानी से दूरियां बना ली थी।
ऐश्वर्या और रानी मुखर्जी थीं बेस्ट फ्रेंड
एक वक्त था रानी मुखर्जी और ऐश्वर्या राय बेस्ट फ्रेंड थीं। दोनों एक दूसरे के बारे में हमेशा अच्छा बोलती देखी गई। टीवी शो ‘जीना इसी का नाम है’ में रानी ने अपनी खास दोस्त ऐश्वर्या के लिए खास मैसेज शेयर किया था। ऐश्वर्या ने रानी की कई परफॉरमेंस की तारीफ की। फिर आया साल 2002। इस साल ऐश्वर्या राय फिल्म चलते चलते की शूटिंग कर रही थीं। इस फिल्म के हीरो और प्रोड्यूसर शाहरुख खान थे। उन्होंने जूही चावला और अजीज मिर्जा के साथ इस फिल्म पर पैसा लगाया था।
शाहरुख ने ऐश्वर्या को किया बाहर
फिल्म चलते चलते के लिए पहले ऐश्वर्या राय को फाइनल किया गया था। ऐश के लिए ये एक बड़ी फिल्म थी। इससे पहले आई फिल्म ‘ दिल का रिश्ता’ के फ्लॉप होने के बाद उनके हाथ से कई बड़े प्रोजेक्ट जा चुके थे। ऐसे में अगर चलते चलते बॉक्स ऑफिस पर चल जाती तो एक्ट्रेस का एक्टिंग करियर और अच्छा होता। ऐश ने फिल्म चलते चलते की शूटिंग शुरू कर दी और फिर कुछ ऐसा हुआ कि शूटिंग के बाद उन्हें इस फिल्म से निकाल दिया।
रानी से मिला धोखा
दरअसल, ये वही समय था जब सलमान खान और ऐश्वर्या के ब्रेकअप का हुआ था। ऐसी कई रिपोर्ट हैं जिसमें ये कहा गया है कि सलमान अक्सर फिल्म चलते चलते के सेट पर पहुंच कर हंगामा किया करते थे। इस हंगामा की वजह से शूटिंग पर असर पड़ रहा था और प्रोड्यूसर का नुकसान हो रहा था इसी नुकसान से बचने के लिए फिल्म के प्रोड्यूसर शाहरुख खान, जूही चावला और अजीज मिर्जा ने उन्हें फिल्म से रिप्लेस कर दिया। फिल्म से निकाले जाने से ज्यादा ऐश्वर्या के लिए हैरानी वाली बात ये थी कि उन्हें इनकी बेस्ट फ्रेंड रानी मुखर्जी ने रिप्लेस किया। यहां तक की रानी ने उन्हें अपने इस फैलसे के बारे में बताया भी नहीं, उन्हें फिल्म साइन करने की जानकारी नहीं दी थी। रानी की इसी बात से ऐश्वर्या को बहुत चोट पहुंची थी। उन्हें यकीन नहीं हुआ था कि बेस्ट फ्रेंड रानी से उन्हें इतना बड़ा धोखा मिलेगा। इस फिल्म के बाद ऐश्वर्या राय का फिल्मी करियर भी कुछ खास नहीं रहा। एकाध फिल्मों में उनके काम को पसंद किया गया।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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