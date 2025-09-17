ऐश्वर्या राय की इंग्लिश थी कमजोर, इसलिए सुष्मिता सेन से ‘मिस इंडिया कांटेस्ट’ हार गई थीं एक्ट्रेस

फिल्ममेकर प्रह्लाद कक्कड़ ने हाल में मिस इंडिया कंटेस्टेंट में ऐश्वर्या राय के हारने की वजह बताई। इस कांटेस्ट में सुष्मिता सेन ने जीत हासिल की थी। इससे पहले एक्ट्रेस रो रही थीं कि वो ऐश के आगे नहीं जीतेंगी।

1994 भारत के लिए खास था। इसी साल एक्ट्रेस सुष्मिता सेन ने मिस यूनिवर्स का खिताब अपने नाम किया था और ऐश्वर्या राय बनीं थीं मिस वर्ल्ड। इस दौरान ऐसी भी खबरें थीं कि दोनों के बीच मिस इंडिया के कंटेस्टेंट के दौरान विवाद हुआ था। दरअसल, मिस इंडिया कांटेस्ट में शामिल होने से पहले ऐश्वर्या राय पहले ही बड़ी स्टार थीं। उन्होंने लैक्मे और पेप्सी जैसे ब्रांड के लिए विज्ञापन किए थे। ऐसे में सुष्मिता को लगता था कि मिस इंडिया कांटेस्ट करवाने वाले ऐश्वर्या को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन सुष्मिता ने ऐश्वर्या को हरा कर जीत हासिल की थी। अब फिल्ममेकर प्रह्लाद कक्कड़ ने ऐश्वर्या राय की हार की वजह उनकी कमजोर इंग्लिश को बताया है।

ऐश्वर्या की कमजोर इंग्लिश की वजह से हार गई विक्की लालवानी के साथ बातचीत में प्रह्लाद कक्कड़ ने बताया कि ऐश्वर्या को उनकी कमजोर इंग्लिश ने मिस इंडिया कांटेस्ट में हरा दिया था। वो कहते हैं "दोनों के बीच ऐसी कोई दुश्मनी नहीं थी। असलियत यह थी कि ऐश्वर्या ने अभी-अभी अपना करियर शुरू किया था, वह अभी कच्ची थीं, जबकि सुष्मिता सेन कॉन्वेंट स्कूल से आने के कारण ज्यादा पॉलिश थीं। ऐश्वर्या राय के साथ ऐसा नहीं था। इसलिए जब अंग्रेजी में परफॉर्म करना होता है, तो जो लोग उस भाषा में अच्छे नहीं होते, उन्हें नुकसान होता है। यही वजह है कि सुष्मिता ने सवाल-जवाब के राउंड में बाजी मार ली।"