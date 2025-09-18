Aishwarya rai did not want to work with wife beater producer prahlad kakkar talks about his planned movie पत्नी को पीटने वाले प्रोड्यूसर के खिलाफ थीं ऐश्वर्या राय, प्रह्लाद कक्कड़ बोले- धूर्त था पर अमिताभ परिचित थे, Bollywood Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडAishwarya rai did not want to work with wife beater producer prahlad kakkar talks about his planned movie

पत्नी को पीटने वाले प्रोड्यूसर के खिलाफ थीं ऐश्वर्या राय, प्रह्लाद कक्कड़ बोले- धूर्त था पर अमिताभ परिचित थे

प्रह्लाद कक्कड़ अभिषेक, ऐश्वर्या और अमिताभ बच्चन के साथ एक फिल्म बनाना चाहते थे लेकिन इसका प्रोड्यूसर भारत छोड़ गया। उन्होंने बताया कि प्रोड्यूसर धूर्त था ऐश्वर्या उसे पसंद नहीं करती थीं।

Kajal Sharma लाइव हिन्दुस्तानThu, 18 Sep 2025 03:39 PM
share Share
Follow Us on
पत्नी को पीटने वाले प्रोड्यूसर के खिलाफ थीं ऐश्वर्या राय, प्रह्लाद कक्कड़ बोले- धूर्त था पर अमिताभ परिचित थे

ऐड मैन प्रह्लाद कक्कड़ ने इतने विज्ञापनों का डायरेक्शन किया लेकिन फिल्म निर्देशक बनते-बनते चूक गए। उन्होंने साल 2013 में एक फिल्म भी प्लान की थी। इसके लीड एक्टर ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन थे। हालांकि मूवी का प्रोड्यूसर प्रोडक्ट को लेकर सीरियस नहीं हुआ। प्रह्लाद कक्कड़ ने बताया कि वह ठीक आदमी नहीं था। खबरें थीं कि पत्नी को पीटता है तो ऐश्वर्या भी उसे पसंद नहीं करती थीं।

ठीक नहीं था प्रोड्यूसर

विकी लालवानी से बातचीत में प्रह्लाद कक्कड़ ने बताया, 'गौरांग दोशी धूर्त आदमी था। वह फिल्म बनाने के लिए सीरियस नहीं था। ऐश उसे जरा भी पसंद नहीं करती थी क्योंकि उसकी इमेज पत्नी को पीटने वाले शख्स की थी। ऐश्वर्या ऐसी चीजों के लिए हमेशा बहुत क्लीयर रही हैं। अभिषेक को लगा कि यह शख्स सीरियली नहीं ले रहा है। आखिर में यह बंद हो गई क्योंकि वह इसे आगे ही नहीं ले गया।'

अमिताभ बच्चन थे नरेटर

प्रह्लाद ने बताया कि इस फिल्म में अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या लीड रोल करने वाले थे। अमिताभ बच्चन नरेटर के रोल में थे। अमिताभ बच्चन का नेगोसिएशन चल रहा था क्योंकि वह उस बंदे को जानते थे। आंखें फिल्म में साथ काम कर चुके थे। लेकिन गौरांग को अचानक देश छोड़ना पड़ा क्योंकि पुलिस के सामने हाजिर होना था। यहीं से प्रोजेक्ट खत्म हो गया। वह वापस ही नहीं आया। फिल्म का टाइटल हैपी एनिवर्सरी था।

Aishwarya Rai

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।