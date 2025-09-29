aishwarya rai consoled her female fan in a viral video, users praised actress ऐश्वर्या राय ने रोती हुई फैन के पोंछे आंसू , लगाया गले…यूजर्स ने बताया बेस्ट एक्ट्रेस, Bollywood Hindi News - Hindustan
ऐश्वर्या राय ने रोती हुई फैन के पोंछे आंसू , लगाया गले…यूजर्स ने बताया बेस्ट एक्ट्रेस

बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो अपनी रोती हुई फैन को सांत्वना देती हुई नजर आ रही हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बादयूजर्स एक्ट्रेस की तारीफ कर रहे हैं। 

Usha Shrivas लाइव हिन्दुस्तानMon, 29 Sep 2025 04:13 PM
बॉलीवुड की आइकॉनिक एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन अपनी खूबसूरती के अलावा दयालु भाव के लिए हमेशा अक्सर खबरों में बनी रहती हैं। एक्ट्रेस ने कई बार अपने फैंस के लिए अपनापन और प्यार दिखाया। एक्ट्रेस के इसी व्यवहार ने लोगों का दिल जीता है। अब एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ऐश्वर्या की तारीफ हो रही है। वायरल वीडियो में उन्हें अपनी रोती हुई महिला फैन को गले लगाते देखा जा सकता है। ये वीडियो पेरिस का है जहां एक्ट्रेस पेरिस फैशन वीक में शामिल होने के लिए पहुंची हैं।

वायरल हुआ वीडियो

वायरल वीडियो में देखा गया कि ऐश्वर्या राय बच्चन और आराध्या बच्चन एक बिल्डिंग से बाहर निकल रही थीं। तभी एक फैन रोती हुई दिखाई दी। ऐश्वर्या ने सिक्यूरिटी तोड़ते हुए तुरंत फैन की तरफ बढ़कर उसे गले लगाया, आंसू पोंछे और उसके साथ तस्वीरें खिंचवाई। वहीं आराध्या अपनी कार में बैठ गई। ऐश्वर्या का ये वीडियो वायरल हो रहा है और फैंस जमकर तारीफ कर रहे हैं।

यूजर्स रिएक्शन

एक यूजर ने ऐश्वर्या को दयालु बताया। वहीं एक अन्य यूजर ने दूसरे एक्टर्स से सीख लेने की बात कही। एक यूजर ने लिखा कि इसलिए ऐश्वर्या अपनी खूबसूरती के अलावा भी पहचानी जाती हैं। एक्ट्रेस की जमकर तारीफ हो रही है।

एंकर को लगाया गले

वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपने फैंस के लिए ऐसा कुछ किया हो। इससे पहले IIFA Awards 2024 के रेड कार्पेट पर भी उन्होंने एक एंकर को गले लगाकर उन्हें प्यार दिया था। दरअसल, ऐश्वर्या को सामने देख एंकर रोने लगी थी। एक्ट्रेस ने एंकर को सांत्वना दी और गल लगाया था।

