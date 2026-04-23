ऐश्वर्या राय ने जब शादी से पहले फिजिकल रिलेशनशिप पर कहा था कुछ ऐसा, लोग बोले थे- हिम्मत चाहिए इसके लिए
ऐश्वर्या राय बच्चन पर हमेशा देश को गर्व रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब इंटरलेशनल शो पर एक्ट्रेस से शादी से पहले फिजिकल रिलेशनशिप के बारे में पूछा था तो उन्होंने क्या कहा था।
ऐश्वर्या राय बच्चन उन सेलेब में से एक हैं जिन्होंने अपने काम से ना सिर्फ देश बल्कि विदेश में भी अपना नाम रोशन किया है। ऐश्वर्या भले ही एंटरटेनमेंट जगत की स्टार हैं, लेकिन उन्होंने कभी भारतीय वैल्यू को नहीं खोया है और विदेश में भी जाकर उसे प्रमोट ही किया है। अब हम आपको एक ऐसे किस्से के बारे में बताते हैं जहां विदेश के एक बड़े शो के दौरान उनसे शादी से पहले फिजिकल रिलेशनशिप को लेकर सवाल किया गया तो जानें उन्होंने ऐसा क्या कहा कि पूरे भारत में उनकी चर्चा होने लगी।
शादी से पहले फिजिकल रिलेशनशिप पर क्या बोली थीं ऐश्वर्या
हम बात कर रहे हैं शो द ओपरा विनफ्रे की। इस शो को ओपरा विन्फ्रे ने होस्ट किया है। शो में एक बार ऐश्वर्या राय बच्चन आई थीं। इस दौरान ऐश्वर्या से पूछा गया था कि इंडिया में प्यार को ओपनली जाहिर नहीं किया जाता है तो ऐश्वर्या ने कहा था, ये आप ऐसे आम नहीं देखेंगे बाहर। लोग अपने पार्टनर को किस करते हैं, लेकिन प्राइवेट में। ऐसा नहीं कि आप सड़क पर लोगों को ऐसा करता देखेंगे।
इसके बाद ऐश्वर्या से भारत में शादी से पहले फिजिकल रिलेशनशिप आम नहीं है तो इस पर एक्ट्रेस ने बिना शर्माए अपनी बात रखी थी। वह बोली थीं, सच कहूं तो ये सही चीज नहीं है। हमारी संस्कृति में ये सब गलत है।
ऐश्वर्या की हुई थी खूब तारीफ
इंटरनेशनल लेवल पर ऐश्वर्या के ऐसे जवाब देने से उनकी काफी तारीफ हुई थी। भारत में तो ऐश्वर्या की खूब तारीफ हुई कि कैसे इतने बड़े इंटरनेशनल शो में एक्ट्रेस ने बेबाकी से अपनी संस्कृति को सपोर्ट किया और उसे विदेशी लोगों को भी समझाया। सबने उनके हिम्मत की दाद दी थी।
जब भारत में बच्चों के पैरेंट्स के साथ रहने पर बोली थीं ऐश्वर्या
बता दें कि इसके अलावा द लेट शो विद डेविड लेटरमैन में जब होस्ट ने उनसे पूछा कि भारत में अब आप अपने पैरेंट्स के साथ रहते हो, क्या ये अजीब नहीं लगता और क्या ये कॉमन है भारत में तो इस पर ऐश्वर्या ने तुरंत उन्हें जवाब दिया था कि पैरेंट्स के साथ रहना अच्छा लगता है क्योंकि इंडिया में हमें अपने पैरेंट्स से डिनर पर मिलने के लिए अपॉइंटमेंट्स नहीं लेने पड़ते।
ऐश्वर्या की प्रोफेशनल लाइफ
ऐश्वर्या की प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो वह लास्ट तमिल फिल्म पोन्नियिन सेलवन 2 में नजर आई थीं। मणिरत्नम द्वारा डायरेक्टेड इस फिल्म में ऐश्वर्या राय, विक्रम, रवि मोहन अहम किरदार में थे।
लास्ट बॉलीवुड फिल्म
वहीं बॉलीवुड में वह लास्ट फिल्म फन्ने खां में नजर आई थीं जो साल 2018 में रिलीज हुई थी। इसके बाद से ऐश्वर्या ने कोई बॉलीवुड फिल्म नहीं की है और ना ही उन्होंने अभी अपने किसी अपकमिंग प्रोजेक्ट को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है। वह फिलहाल अपने परिवार को टाइम दे रही हैं।
फिल्मों से दूर परिवार के साथ कर रही हैं टाइम स्पेंड
वैसे ऐश्वर्या जितनी शानदार एक्ट्रेस हैं, उतनी ही परफेक्ट वह पत्नी, बहू और मां हैं। वह बेटी आराध्या की परवरिश और उनकी पढ़ाई पर पूरा फोकस कर रही हैं। अभिषेक बच्चन भी कई इंटरव्यूज में ऐश्वर्या की तारीफ कर चुके हैं कि वह बतौर मां अपनी जिम्मेदारी काफी अच्छी निभा रही हैं। आराध्या को भी वह अच्छी परवरिश दे रही हैं।
वैसे पिछले साल अभिषेक और ऐश्वर्या के बीच अनबन की खबरें आ रही थीं, लेकिन अभिषेक ने इन सब खबरों को साफ तरीके से गलत बताया था। उन्होंने कहा था कि उनकी शादी बिल्कुल परफेक्ट है। हाल ही में दोनों की 19वीं शादी की सारगिरह थी जिसे दोनों ने साथ में सेलिब्रेट किया। ऐश्वर्या ने इस खास मौके पर फोटो भी शेयर की थी सोशल मीडिया पर जिसमें उनके साथ अभिषेक और आराध्या साथ थे।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
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