ऐश्वर्या राय बच्चन ने छुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर, प्यार और धर्म पर की बात
संक्षेप: Aishwarya Rai Bachchan: श्री सत्यानारायण साई बाबा का जन्म 23 नवंबर 1926 को पुट्टापर्थी में हुआ था। ऐसे में पुट्टापर्थी में आज उनकी 99वीं जन्म शताब्दी मनाई गई।
आंध्र प्रदेश के पुट्टापर्थी में श्री सत्य साईं बाबा की 99वीं जन्म शताब्दी मनाई गई। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन, क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू किन्जरापु और जी किशन रेड्डी मौजूद रहे। ऐश्वर्या जब स्टेज पर पहुंचीं उन्होंने सबसे पहले प्रधानमंत्री के पैर छुए और उसके बाद प्यार और धर्म पर बात की।
ऐश्वर्या ने कहा कि अब समय है कि लोग हर तरह के भेदभाव से ऊपर उठकर प्रेम और एकता की राह अपनाएं। उन्होंने कहा, “सिर्फ एक ही जाति है – इंसानियत की जाति। सिर्फ एक ही धर्म है – प्यार का धर्म। सिर्फ एक ही भाषा है – दिल की भाषा। और सिर्फ एक ही भगवान है – जो हर जगह मौजूद है।”
ऐश्वर्या ने फिर प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए कहा, “मैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी को आज यहां हमारे साथ उपस्थित होने और इस विशेष अवसर का सम्मान करने के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूं... मैं आपके ज्ञानवर्धक शब्दों को सुनने के लिए उत्सुक हूं...।”
उन्होंने आगे बताया कि सत्य साईं बाबा हमेशा सेवा और प्रेम की बात करते थे। उन्होंने पांच डी—डिसिप्लिन, डेडिकेशन, डिवोशन, डिटरमिनेशन और डिस्क्रिमिनेशन का जिक्र करते हुए कहा कि यही गुण जीवन को सार्थक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाते हैं।
