Aishwarya Rai Bachchan CLARIFIES daughter Aaradhya Bachchan is not on social media after her fan page goes viral
ऐश्वर्या राय बच्चन ने किया क्लेरिफाई, बोलीं- कभी-कभी लोगों को लगता है कि…

संक्षेप:

ऐश्वर्या राय बच्चन ने स्पष्ट किया कि वह सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव नहीं हैं और वह इसका इस्तेमाल सिर्फ प्रोफेशनल चीजों के लिए करती हैं। उन्होंने ये भी बताया कि उनकी बेटी सोशल मीडिया पर नहीं है।

Dec 09, 2025 08:18 pm ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
ऐश्वर्या राय बच्चन ने रेड सी फिल्म फेस्टिवल में अपनी बेटी आराध्या बच्चन के बारे में बात की। उन्होंने साफ किया कि उनकी बेटी सोशल मीडिया पर नहीं है। उन्होंने कहा कि आराध्या के नाम से जो पेज हैं वो फैन पेज हैं। उन्होंने या उनके परिवार के किसी भी सदस्य ने न पेज बनाए हैं और न वे उन्हें माॅनिटर करते हैं।

ऐश्वर्या बोलीं, “जो चीजें ऑनलाइन हैं, कभी-कभी लोगों को लगता है कि वह आराध्या की हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई शुभचिंतक है जिसने इसे बनाया है, ऐसा मुझे लगता है। जाहिर है, उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह आराध्या से, मेरे परिवार से, मेरे पति से और मुझे प्यार करते हैं। आपके सभी के प्यार के लिए धन्यवाद, लेकिन वह आराध्या का ऑफिशियल पेज नहीं है। आराध्या सोशल मीडिया पर नहीं हैं।”

उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी सीमित मौजूदगी के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि वह सोशल मीडिया का इस्तेमाल सिर्फ प्रोफेशनल बातचीत और कोलैबोरेशन के लिए करती हैं। ऐश्वर्या बोलीं, “सोशल मीडिया अब जिंदगी का हिस्सा बन गया है। इसका इस्तेमाल लोग एक-दूसरे के साथ बेहतर तरीके से जुड़ने के लिए, अपने प्रोफेशनल काम को शेयर करने के लिए, अपनी बात कहने के लिए करते हैं। हां, इसमें बहुत सारी अच्छी बातें हैं। हर कोई अपने फोन पर है और हर कोई उसमें खो जाता है। तो यह हमारी सच्चाई है, इससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता।”

वर्तिका तोलानी को फिल्मी दुनिया और फिल्मों की बातें करते-करते पांच साल से ज्यादा हो गए हैं। उन्होंने साल 2019 में ईएमआरसी, डीएवीवी (इंदौर) से पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बीएससी किया और फिर दैनिक भास्कर से अपने करियर की शुरुआत की। दैनिक भास्कर के बाद अमर उजाला और अब लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। लाइव हिन्दुस्तान में वर्तिका सेलेब्स के इंटरव्यू लेती हैं, खबरें लिखती हैं और फिल्म/वेब सीरीज की समीक्षा करती हैं। और पढ़ें

