ऐश्वर्या राय बच्चन ने किया क्लेरिफाई, बोलीं- कभी-कभी लोगों को लगता है कि…

संक्षेप: ऐश्वर्या राय बच्चन ने स्पष्ट किया कि वह सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव नहीं हैं और वह इसका इस्तेमाल सिर्फ प्रोफेशनल चीजों के लिए करती हैं। उन्होंने ये भी बताया कि उनकी बेटी सोशल मीडिया पर नहीं है।

ऐश्वर्या राय बच्चन ने रेड सी फिल्म फेस्टिवल में अपनी बेटी आराध्या बच्चन के बारे में बात की। उन्होंने साफ किया कि उनकी बेटी सोशल मीडिया पर नहीं है। उन्होंने कहा कि आराध्या के नाम से जो पेज हैं वो फैन पेज हैं। उन्होंने या उनके परिवार के किसी भी सदस्य ने न पेज बनाए हैं और न वे उन्हें माॅनिटर करते हैं।

ऐश्वर्या बोलीं, “जो चीजें ऑनलाइन हैं, कभी-कभी लोगों को लगता है कि वह आराध्या की हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई शुभचिंतक है जिसने इसे बनाया है, ऐसा मुझे लगता है। जाहिर है, उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह आराध्या से, मेरे परिवार से, मेरे पति से और मुझे प्यार करते हैं। आपके सभी के प्यार के लिए धन्यवाद, लेकिन वह आराध्या का ऑफिशियल पेज नहीं है। आराध्या सोशल मीडिया पर नहीं हैं।”