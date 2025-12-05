Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडAishwarya Rai Bachchan breaks the internet with her stunning look in black Gown Actress Transformation Surpise Fans
ऐश्वर्या राय का ट्रांसफॉर्मेशन देख फैंस हुए हैरान, तस्वीरों से नहीं हटा पा रहे नजरें, कहा- 'क्वीन इज बैक'

ऐश्वर्या राय का ट्रांसफॉर्मेशन देख फैंस हुए हैरान, तस्वीरों से नहीं हटा पा रहे नजरें, कहा- 'क्वीन इज बैक'

संक्षेप:

ऐश्वर्या सोशल मीडिया पर कम ही एक्टिव रहती हैं। लेकिन जब भी ऐश्वर्या अपनी कोई तस्वीर शेयर करती हैं वो मिनटों में वायरल हो जाती हैं। ऐसे में अब एक्ट्रेस की लेटेस्ट तस्वीरें इंटरनेट पर बवाल मचा रही हैं।

Dec 05, 2025 09:40 am ISTPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Aishwarya Rai Bachchan Transformation: बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं। ऐश्वर्या ने अपने फिल्मी करियर में कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। ऐश्वर्या ने बॉलीवुड ही नहीं हॉलीवुड में भी अपनी एक्टिंग का दम दिखाया। ऐश्वर्या सोशल मीडिया पर कम ही एक्टिव रहती हैं। लेकिन जब भी ऐश्वर्या अपनी कोई तस्वीर शेयर करती हैं वो मिनटों में वायरल हो जाती हैं। ऐसे में अब एक्ट्रेस की लेटेस्ट तस्वीरें इंटरनेट पर बवाल मचा रही हैं। इन तस्वीरों को ऐश्वर्या का बदला लुक देख फैंस हैरान हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

तस्वीरों से नहीं हटा पा रहे नजरें

ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने लेटेस्ट फोटोशूट की तस्वीरें शेयर की हैं। इन तस्वीरों में एक्ट्रेस ने स्लीक ब्लैक गाउन कैरी किया है। वहीं, दूसरी तस्वीर में उनका क्लोजअप लुक है। इन तस्वीरों में ऐक्ट्रेस बला की खूबसूरत नजर आ रही हैं। लेकिन इस दौरान ऐश्वर्या का बदला हुआ लुक हर किसी का ध्यान खींच रहा है। उनकी टाइमलेस ब्यूटी, एलिगेंस और सिग्नेचर चार्म फैंस का ध्यान खींच रहा है। वो पहले से काफी फिट दिख रही हैं।

लुक पर फिदा हुए फैंस

ऐश्वर्या राय की ये तस्वीरें देखते ही देखते इंटरनेट पर वायरल हो गई हैं। इस पर कमेंट कर यूजर्स उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। एक यूजर ने कमेंट कर लिखा, 'आपको अदाओं और खूबसूरती में कोई टक्कर नहीं दे सकता।' एक दूसरा यूजर लिखता, 'दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला।' एक ने कहा, 'आप खूबसूरती की बॉस लेडी हैं।' ऐसे कई और कमेंट्स इन तस्वीरों पर आ रहे हैं।

Priti Kushwaha

लेखक के बारे में

Priti Kushwaha
डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में करीब 8 साल से अधिक का अनुभव। मनोरंजन, लाइफ स्टाइल पर काम कर चुकी हूं। कानपुर, मेरठ, रोहतक, जयपुर और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुकी हूं। कानपुर यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है। साथ ही भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। हिन्दुस्तान लाइव से जुड़ने से पहले हिन्दुस्तान प्रिंट मीडिया, दैनिक भास्कर प्रिंट, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, गृहलक्ष्मी, दैनिक जागरण डिजिटल जैसे मीडिया संस्थानों में काम किया। पिछले एक साल से प्रीति कुशवाहा लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ी हैं और एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं। और पढ़ें
Aishwarya Rai Bachchan Amitabh Bachchan Abhishek Bachchan

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।