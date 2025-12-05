ऐश्वर्या राय का ट्रांसफॉर्मेशन देख फैंस हुए हैरान, तस्वीरों से नहीं हटा पा रहे नजरें, कहा- 'क्वीन इज बैक'
ऐश्वर्या सोशल मीडिया पर कम ही एक्टिव रहती हैं। लेकिन जब भी ऐश्वर्या अपनी कोई तस्वीर शेयर करती हैं वो मिनटों में वायरल हो जाती हैं। ऐसे में अब एक्ट्रेस की लेटेस्ट तस्वीरें इंटरनेट पर बवाल मचा रही हैं।
Aishwarya Rai Bachchan Transformation: बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं। ऐश्वर्या ने अपने फिल्मी करियर में कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। ऐश्वर्या ने बॉलीवुड ही नहीं हॉलीवुड में भी अपनी एक्टिंग का दम दिखाया। ऐश्वर्या सोशल मीडिया पर कम ही एक्टिव रहती हैं। लेकिन जब भी ऐश्वर्या अपनी कोई तस्वीर शेयर करती हैं वो मिनटों में वायरल हो जाती हैं। ऐसे में अब एक्ट्रेस की लेटेस्ट तस्वीरें इंटरनेट पर बवाल मचा रही हैं। इन तस्वीरों को ऐश्वर्या का बदला लुक देख फैंस हैरान हैं।
तस्वीरों से नहीं हटा पा रहे नजरें
ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने लेटेस्ट फोटोशूट की तस्वीरें शेयर की हैं। इन तस्वीरों में एक्ट्रेस ने स्लीक ब्लैक गाउन कैरी किया है। वहीं, दूसरी तस्वीर में उनका क्लोजअप लुक है। इन तस्वीरों में ऐक्ट्रेस बला की खूबसूरत नजर आ रही हैं। लेकिन इस दौरान ऐश्वर्या का बदला हुआ लुक हर किसी का ध्यान खींच रहा है। उनकी टाइमलेस ब्यूटी, एलिगेंस और सिग्नेचर चार्म फैंस का ध्यान खींच रहा है। वो पहले से काफी फिट दिख रही हैं।
लुक पर फिदा हुए फैंस
ऐश्वर्या राय की ये तस्वीरें देखते ही देखते इंटरनेट पर वायरल हो गई हैं। इस पर कमेंट कर यूजर्स उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। एक यूजर ने कमेंट कर लिखा, 'आपको अदाओं और खूबसूरती में कोई टक्कर नहीं दे सकता।' एक दूसरा यूजर लिखता, 'दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला।' एक ने कहा, 'आप खूबसूरती की बॉस लेडी हैं।' ऐसे कई और कमेंट्स इन तस्वीरों पर आ रहे हैं।
