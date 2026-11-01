Aishwarya Rai की पहली फिल्म होती 'राजा हिंदुस्तानी'! एक्ट्रेस के बारे में ये 6 बातें नहीं जानते होंगे आप

ऐश्वर्या राय बच्चन आज अपना 52वां जन्मदिन मना रही हैं। बॉलीवुड क्वीन भले ही आज फिल्मों से दूर हैं, लेकिन आज भी उनकी तगड़ी फैन फॉलोइंग है। आइए जानते हैं ऐश्वर्या राय के बारे में 6 दिलचस्प बातें।

साल 1994 में ऐश्वर्या राय बच्चन के सिर मिस वर्ल्ड का ताज सजा था। उस वक्त ऐश्वर्या राय की खूबसूरती ने जो छाप लोगों के दिलों पर छोड़ी थी, वो आज भी कायम है। आज यानी 1 नवंबर को ऐश्वर्या राय अपना 52वां जन्मदिन मना रही हैं। इस मौके पर हम आपको बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत मानी जाने वाली एक्ट्रेस के बारे में 6 दिलचस्प बातें बता रहे हैं।

1.स्कूल में शुरू कर दी थी एक्टिंग 90 के दशक में फेम मिलने से पहले ही ऐश्वर्या राय ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत कर दी थी। ऐश्वर्या राय जब स्कूल में 9वीं क्लास में थीं तब उन्होंने पहली बार कैमरा फेस किया था। उन्होंने स्कूल में पढ़ते हुए 'कैमलिन पेंसिल' के लिए विज्ञापन शूट किया था। हालांकि, साल 1993 में आए आमिर खान के साथ पेप्सी के विज्ञापन से ऐश्वर्या राय को पहचान मिली थी।

2.राजा हिंदुस्तानी होती ऐश्वर्या राय की पहली फिल्म वोग को दिए एक पुराने इंटरव्यू में ऐश्वर्या राय ने बताया था कि लोगों को लगता है कि ब्यूटी पेजेंट जीतने के बाद उन्हें फिल्मों में काम मिलना शुरू हुआ। लेकिन ऐसा सच नहीं है। उन्होंने बताया कि पेजेंट में हिस्सा लेने से पहले ही उनके पास चार फिल्मों के ऑफर थे। उन्होंने बताया था कि फिल्म इंडस्ट्री से दूर रहने के लिए ही उन्होंने मिस इंडिया में हिस्सा लिया था। अगर वो मिस इंडिया में हिस्सा नहीं लेतीं तो साल 1996 में रिलीज हुई राजा हिंदुस्तानी ऐश्वर्या राय की डेब्यू फिल्म होती।

3.आर्किटेक्चर की पढ़ाई छोड़ सिनेमा जगत में रखा था कदम ऐश्वर्या राय की पहली पसंद मॉडलिंग या एक्टिंग नहीं थी। वो पहले मेडिकल फील्ड में अपना करियर बनाना चाहती थीं। लेकिन बाद में आर्किटेक्चर की पढ़ाई के लिए उन्होंने मेडिकल फील्ड में जाने का अपना विचार छोड़ दिया था। उन्होंने मुंबई के 'रचना संसद एकेडमी ऑफ आर्किटेक्चर' में एडमिशन लिया। मिस वर्ल्ड बनने के बाद ऐश्वर्या राय को लगातार मिल रहे काम की वजह से वो अपनी डिग्री पूरी नहीं कर पाई थीं।

4.डायरेक्शन करना चाहती हैं ऐश्वर्या साल 2019 में खबरें थीं कि ऐश्वर्या राय डायरेक्शन की दुनिया में कदम रखेंगी। इस खबरों के बारे में बात करते हुए ऐश्वर्या राय ने कहा था, “किसी दिन मैं फिल्म डायरेक्ट करना चाहूंगी। ऐसी बातें हैं, लेकिन मैंने कभी उस पर काम करने के लिए वक्त या एनर्जी नहीं लगाई। अब मुझे इस बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। मेरे साथ काम करने वाले लोग मुझे हमेशा चिढ़ाते हैं और कहते हैं कि आप क्यों न डायरेक्टर या प्रोड्यूसर बन जाइए? तो हो सकता है कुछ सालों बाद मैं इन चीजों को पूरा करूं।”

6.ऐश्वर्या राय के नाम पर रखा गया है फूल का नाम एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय के नाम पर नीदरलैंड्स में 'ट्यूलिप' फूल की एक दुर्लभ किस्म का नाम रखा गया है। ये सम्मान उन्हें साल 2005 में दिया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक, डच सरकार और वहां के लोगों ने ऐश्वर्या राय की ग्लोबल लोकप्रियता और उनकी सुंदरता के सम्मान में इस फूल का नाम उनके नाम पर रखा था।