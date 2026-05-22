कान फेस्टिवल 2026: ऐश्वर्या राय के साथ नजर आईं बेटी आराध्या, ब्लैक आउटफिट में एक्ट्रेस ने लूटी लाइमलाइट
Aishwarya Rai Video: कान फिल्म फेस्टिवल की क्लोसिंग सेरेमनी में हिस्सा लेने के लिए ऐश्वर्या राय बच्चन फ्रांस के कान पहुंच चुकी हैं। एक्ट्रेस का एक वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में ऐश्वर्या राय के साथ उनकी बेटी आराध्या नजर आ रही हैं।
कान फिल्म फेस्टिवल 2026 की शुरुआत से ही फैंस ऐश्वर्या राय बच्चन का इंतजार कर रहे हैं। खबरें आईं कि ऐश्वर्या राय बच्चन इस साल कान फिल्म फेस्टिवल की रेड कार्पेट पर नजर नहीं आएंगी, लेकिन अब इन खबरों पर पूरी तरह से विराम लग चुका है। ऐश्वर्या राय कान फिल्म फेस्टिवल की क्लोजिंग सेरेमनी में हिस्सा लेने के लिए फ्रेंच रिवेरा पहुंच चुकी हैं। उनका एक वीडियो भी सामने आ गया है।
कान फिल्म फेस्टिवल की क्लोजिंग सेरेमनी में नजर आएंगी ऐश्वर्या राय
ऐश्वर्या राय का जो वीडियो सामने आया है, उस वीडियो में ऐश्वर्या राय के साथ उनकी बेटी आराध्या बच्चन भी नजर आ रही हैं। इस वीडियो में ऐश्वर्या और आराध्या एक लग्जरी कार से वहां के मशहूर होटल मार्टिनेज के बाहर उतरीं। ऐश्वर्या राय के रुकने का इंतजाम इसी होटल में किया गया है।
ऑल ब्लैक आउटफिट में नजर आईं ऐश्वर्या राय बच्चन
ऐश्वर्या राय पूरे ब्लैक आउटफिट में नजर आईं। ऐश्वर्या की तरह उनकी बेटी आराध्या भी ऑल ब्लैक आउटफिट में नजर आईं। वीडियो में ऐश्वर्या राय के हाथ में फूलों का एक गुलदस्ता नजर आया। ऐश्वर्या ने अपने लुक को पूरा करने के लिए हाथ में गूची का एक टोट बैग कैरी किया। इस बैग की कीमत 5 लाख बताई जा रही है। ऐश्वर्या जैसे ही कार से उतरीं, वहां के अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। ऐश्वर्या ने वहां खड़े पैप्स के लिए पोज भी किया।
ऐश्वर्या राय का वीडियो देख क्या बोले सोशल मीडिया यूजर्स
ऐश्वर्या राय के वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स का भी रिएक्शन आया है। एक यूजर ने लिखा- क्वीन आ गई है। एक दूसरे यूजर ने लिखा- ऐश्वर्या राय हमेशा की तरह ही खूबसूरत लग रही हैं। एक ने लिखा- अब जाकर पूरा हुआ है कान फिल्म फेस्टिवल। एक ने कहा- डर था कि इस बार ऐश्वर्या राय का कान लुक देखने को नहीं मिलेगा।
रेड कार्पेट लुक का इंतजार कर रहे फैंस
ऐश्वर्या राय कान फिल्म फेस्टिवल की क्लोजिंग सेरेमनी के लिए तो पहुंच चुकी हैं, लेकिन अभी उनका रेड कार्पेट लुक सामने नहीं आया है। फैंस को अब ऐश्वर्या राय के रेड कार्पेट लुक का बेसब्री से इंतजार है।
कान फिल्म फेस्टिवल 2026 में पहुंचे ये सितारे
बता दें, कान फिल्म फेस्टिवल में इस साल आलिया भट्ट, हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया, अदिति राव हैदरी, मौनी रॉय और उर्वशी रौतेला समेत कई बड़े चेहरे नजर आए। इन सितारों की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हुईं। आलिया भट्ट को ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ा।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
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सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना
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