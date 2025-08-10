बेटी आराध्या संग ऐश्वर्या ने की ब्लैक ट्विनिंग, एयरपोर्ट पर अभिषेक के जेंटलमैन बिहेवियर ने जीता दिल
ऐश्वर्या अपनी बेटी आराध्या के साथ नजर आईं, लेकिन उनके साथ पति अभिषेक बच्चन भी थे। तीनों को हाल ही में एक साथ एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। इस दौरान मां–बेटी की जोड़ी ने अपने ट्विनिंग लुक से सभी का ध्यान खींच लिया
बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन को अक्सर उनकी बेटी आराध्या बच्चन के साथ देखा जाता है। वो पूरी कोशिश करती हैं कि आराध्या को अपने साथ रखें ताकि ज्यादा से ज्यादा वक्त उसके साथ बिता सकें। ऐसे में एक बार फिर से ऐश्वर्या अपनी बेटी आराध्या के साथ नजर आईं, लेकिन उनके साथ पति अभिषेक बच्चन भी थे। तीनों को हाल ही में एक साथ एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। इस दौरान मां–बेटी की जोड़ी ने अपने ट्विनिंग लुक से सभी का ध्यान खींच लिया। सोशल मीडिया पर इनका वीडियो काफी वायरल हो रहा है।
मां–बेटी की जोड़ी ट्विनिंग लुक में आईं नजर
दरअसल, हाल ही में एयरपोर्ट पर अभिषेक बच्चन अपने परिवार के साथ एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए। उनके साथ पत्नी ऐश्वर्या राय और बेटी आराध्या बच्चन भी थी। दोनों ने एयरपोर्ट लुक के लिए सेम कलर का चुनाव किया। ऐश्वर्या ने ब्लैक स्वेटशर्ट के साथ ब्लैक स्कार्फ कैरी किया था। इसके साथ उन्होंने ब्लू डेनिम पेयर किया। इसके साथ एक्ट्रेस ने अपने लुक को और भी खूबसूरत बनाने के लिए सिर पर टोपी और लाल लिपस्टिक लगाया था, जिसमें वो बेहद खूबसूरत नजर आ रही थीं। वहीं, उनकी बेटी आराध्या भी मां ऐश्वर्या राय के साथ ट्विनिंग आउटफिट में नजर आईं। आराध्या बच्चन ने मां की तरह ब्लैक आउटफिट कैरी किया। उन्होंने सिर पर कैप लगाए और व्हाइट स्नीकर्स में वो काफी स्टाइलिश दिख रही थीं।
अभिषेक के जेंटलमैन बिहेवियर ने जीता दिल
अब बात करते हैं जूनियर बच्चन यानी अभिषेक की। इस दौरान अभिषेक ने भी अपने लुक से हर किसी का ध्यान खींचा। अभिषेक कैजुअल आउटफिट में नजर आए। उन्होंने ब्लू स्वेटशर्ट को ऑफ व्हाइट जैकेट के साथ पेयर किया था। इसके साथ ब्लैक कलर के ट्राउजर और स्नीकर्स के साथ अपने पूरे लुक को कंप्लीट किया। एयरपोर्ट पर अभिषेक स्टाफ्स के साथ हाथ मिलाते हुए नजर आए। उनका ये जेस्चर नेटिजन्स को बहुत पसंद आ रहा है। इस दौरान का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।