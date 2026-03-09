Hindustan Hindi News
सलमान खान के गाने पर नाचीं ऐश्वर्या राय, वायरल वीडियो में अभिषेक बच्चन भी आए नजर

Mar 09, 2026 07:16 am ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दोनों को सलमान खान के गाने पर डांस करते हुए देखा जा सकता है। इस वीडियो में एक्टर्स उसी डांस स्टेप को भी फॉलो कर रहे हैं जो सलमान ने किए थे।

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा जिसमें ऐश्वर्या राय को सलमान खान की फिल्म सलाम-ए इश्क के टाइटल सॉन्ग सलाम-ए इश्क पर डांस करते हुए देखा जा सकता है। ये एक ग्रैंड शादी का वीडियो है जिसमें नीता अंबानी भी इसी गाने पर प्यार को सलाम करती हुईं नजर आ रही हैं। अभिषेक बच्चन भी पत्नी ऐश्वर्या का साथ दे रहे हैं। सलमान खान के गाने पर ऐश्वर्या को डांस वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।

शादी में नाचे अभिषेक और ऐश्वर्या

ये डांस वीडियो मुदिद अडानी और अनन्या दीवानजी की शादी के सेलिब्रेशन का है। इस मौके पर ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन ने नीता अंबानी के साथ मिलकर सलमान खान के गाने सलाम-ए इश्क पर डांस किया। खास बात ये रही कि इस दौरान डांस स्टेप भी सलमान पर फिल्माए गाए थे। ये वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में ऐश्वर्या को डार्क नीले रंग के सूट में देखा जा सकता है और अभिषेक वाइट पेंट और नीले बंद गला के साथ अपने लुक को पूरा किया था। दोनों ने नीता अंबानी के साथ मिलकर कपल के लिए खास परफॉरमेंस दी।

शादी में बजता है सलमान का गाना

सलमान के फिल्म के गाने को म्यूजिक कंपोज़र शंकर-एहसान-लॉय ने कंपोज्ड किया था। इस गाने के बोल समीर अनजान ने लिखे थे। गाने के वीडियो में सलमान खान, प्रियंका चोपड़ा, अनिल कपूर, गोविंदा, जूही चावला, विद्या बालन और जॉन अब्राहम जैसे एक्टर्स नजर आए थे। शादी के फंक्शन में ये गाना खूब बजाया जाता है।

अलग होने की खबर निकलीं अफवाह

बता दें, हाल में सचिन तेंदुलकर की बेटे अर्जुन की शादी के रिसेप्शन में भी ऐश्वर्या और अभिषेक को देखा गया था। पिछले साल तक दोनों के अलग होने की खबर थी। बताया जा रहा था कि कपल एक दूसरे से अलग रह रहा है। ऐश्वर्या को बर्थडे सेलिब्रेशन के मौकों पर अपनी मां वृंदा के साथ ही देखा गया था। एक रिपोर्ट में ये भी कहा गया था कि ऐश्वर्या बच्चन हाउस में नहीं बल्कि अपनी मां के साथ रहती हैं। हालांकि, इस साल न्यू ईयर के मौके पर अभिषेक बच्चन को बेटी आराध्या और ऐश्वर्या के साथ हॉलिडे पर गए थे। लंबे समय बाद तीनों को साथ देखना फैंस के लिए सुखद था। इसी के साथ दोनों के अलग होने की खबर भी झूठ साबित हुई।

अभिषेक की फिल्में

वर्क फ्रंट की बात करें तो ऐश्वर्या फिल्मों से दूर अपनी बेटी की परवरिश में बिजी हैं। अक्सर मां-बेटी की जोड़ी को साथ देखा जाता है। वहीं अभिषेक अपने काम से तारीफें बटोर रहे हैं। आने वाले दिनों में अभिषेक को शाहरुख खान की फिल्म किंग में देखा जाएगा।

