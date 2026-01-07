द राजा साब की रिलीज से पहले प्रभास ने फैंस के लिए खोले घर के दरवाजे, तोहफे में मिली ये खास चीज

Hindustan Hindi News
प्रभास की फिल्म द राजा साब जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। फिल्म की रिलीज से पहले प्रभास ने फैंस को खास तोहफा दिया है। उन्होंने अपने फैंस को अपने घर पर बुलाया और उनसे मुलाकात की। प्रभास की एक फैन ने मुलाकात का ये वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया है।

Jan 07, 2026 06:14 pm ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
बाहुबली एक्टर प्रभास इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म द राजा साब को लेकर चर्चा में हैं। उनकी ये फिल्म जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। फिल्म की रिलीज से पहले प्रभास ने अपने फैंस को खास तोहफा दिया। उन्होंने अपने फैंस को अपने घर पर बुलाया और उनसे मुलाकात की। प्रभास की एक फैन ने इस मुलाकात का एक वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया। अब प्रभास का फैन संग ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

अपने घर पर फैंस से मिले प्रभास

प्रभास ने अपने फैंस को हैदराबाद के जुबली हिल स्थित अपने घर पर बुलाया। फैन ने जो वीडियो शेयर किया है उसमें वो प्रभास को तोहफा देतीं और उनसे बातचीत करती नजर आ रही हैं। इस वीडियो पर प्रभास के बाकी फैंस का भी रिएक्शन आया है।

प्रभास से मिलने का कैसा रहा अनुभव?

श्रीलेखा नाम की एक फैन ने ये वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो के साथ उन्होंने कैप्शन में बताया कि प्रभास के साथ उनकी मुलाकात कैसी रही। श्रीलेखा ने लिखा- "एक फैन के तौर पर प्रभास से उनके घर पर मिलना एक अविस्मरणीय अनुभव है। उनसे मिलने के लिए हमें उनके घर बुलाया गया था, और आ मानेंगे नहीं कि वो कितने विनम्र थे। वो अपने गेट पर तक हमें मिलने आए और खुद हमें अपने घर पर लेकर गए...वे सचमुच बहुत ही विनम्र हैं और अनमोल हैं।"

प्रभास को तोहफे में दी भगवत गीता

श्रीलेखा ने कैप्शन में बताया कि उन्होंने प्रभास को तोहफे में भगवत गीता दी और उनके पालतू जानवर के लिए छोटे-छोटे उपहार दिए। उन्होंने लिखा कि वो प्रभास से मिलकर, उनके साथ समय बिताकर बहुत लकी महसूस कर रही हैं। इससे ज्यादा मैं क्या मांग सकती हूं?

क्या बोले सोशल मीडिया यूजर्स?

इस वीडियो पर बहुत से फैंस का रिएक्शन आया है। एक यूजर ने श्रीलेखा को सबसे ज्यादा लकी बताया है। एक दूसरे यूजर ने लिखा- मुझे लगता है कि आप उनके डॉग के लिए गिफ्ट्स लेकर गईं। उससे वो इम्प्रेस हो गए होंगे। एक तीसरे यूजर ने लिखा- सुपर जोड़ी

प्रभास की फिल्म द राजा साब की बात करें तो ये फिल्म 9 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। यह एक सुपरनेचुरल हॉरर फिल्म होगी। प्रभास के साथ इस फिल्म में निधि अग्रवाल और संजय दत्त नजर आएंगे।

