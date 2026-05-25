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धर्मेंद्र के नाम पद्म विभूषण सम्मान, अवॉर्ड लेने पहुंचीं हेमा मालिनी, पिता को याद कर रोने लगीं बेटी अहाना देओल

Usha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
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Padm Awards 2026:पद्म अवॉर्ड 2026 का कार्यक्रम के दौरान जब हेमा मालिनी धर्मेंद्र के नाम मरणोपरांत पद्म विभूषण अवॉर्ड लेने पहुंचीं तो उनकी बेटी अहाना रो पड़ीं। एक वीडियो समाने आया है जिसमें अहाना की एक झलक नजर आ रही है।

धर्मेंद्र के नाम पद्म विभूषण सम्मान, अवॉर्ड लेने पहुंचीं हेमा मालिनी, पिता को याद कर रोने लगीं बेटी अहाना देओल

Padm Awards 2026:पद्म अवॉर्ड 2026 का कार्यक्रम आज सोमवार शाम दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में हुआ। यहां देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कला, चिकित्सा, विज्ञान और खेल जगह की 131 हस्तियों को सम्मानित किया। बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र को भी मरणोपरांत पद्म विभूषण अवॉर्ड से सम्मानित किया। ये अवॉर्ड लेने के लिए उनकी पत्नी एक्ट्रेस और सांसद हेमा मालिनी पहुंची थीं। सोशल मीडिया पर कार्यक्रम का एक वीडियो सामने आया है जिसमें अवॉर्ड लेने के दौरान हेमा मालिनी इमोशनल नजर आ रही हैं। वीडियो में उनकी बेटी अहाना की भी एक झलक है, उन्हें रोते हुए देखा जा सकता है।

हेमा मालिनी और बेटी अहाना हुईं इमोशनल

बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण अवॉर्ड से सम्मानित किया जाना था। इस मौके पर हेमा मालिनी अपनी बेटी अहाना के साथ पहुंची थीं। एक वीडियो सामने आया है जिसमें देखा जा सकता है कि जब धर्मेंद्र के नाम का एलान हुआ तो हेमा मालिनी सामने आई। उनके चेहरे पर भाव नहीं थे। वो इमोशनल नजर आई। हेमा ने धर्मेंद्र की तरफ से वो अवॉर्ड लिया। वीडियो में बेटी अहाना रोती हुईं नजर आई। ये पल धर्मेंद्र के परिवार के लोए भावुक कर देने वाला था।

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पहले भी जीता है पद्म अवॉर्ड

वैसे ये धर्मेंद्र के नाम कोई पहला पद्म अवॉर्ड नहीं था। इससे पहले उन्हें साल 2012 में इंडियन सिनेमा को दिए उनके योगदान के लिए पद्म भूषण अवॉर्ड से सम्मानित किया गया था। अब उन्हें उनके निधन के बाद मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। इस लिस्ट में एक्टर सतीश शाह भी शामिल हैं।उन्हें भी मरणोपरांत पद्म श्री अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। सिंगर अल्का याग्निक को इंडियन सिनेमा में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण और एक्टर आर माधवन को पद्म श्री से सम्मानित किया जाएगा।

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कुल 131 हस्तियों को पद्म अवॉर्ड

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने खेल, विज्ञान, कला और चिकित्सा जगत के कुल 131 हस्तियों को पद्म अवॉर्ड दिए जाएंगे। आज पहले चरण में 66 हस्तियों को सम्मानित किया गया है। 65 हस्तियों को अगले चरण में अवॉर्ड से सम्मानित किया जाएगा।

धर्मेंद्र की डेथ

बता दें, बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र ने पिछले साल 24 नवंबर को दुनिया को अलविदा कह दिया था। उस समय उनकी उम्र 89 साल थी। रिपोर्ट के मुताबिक अपने अंतिम दिनों में उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। कुछ दिन हॉस्पिटल में बिताने के बाद आखिरी पलों में उन्हें घर ले आया गया था। एक्टर ने अपने घर पर परिवार के सामने अपनी आखिरी सांस की। 24 नवंबर की दोपहर को उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया था।

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Usha Shrivas

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Usha Shrivas

परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।


एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।


एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।


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