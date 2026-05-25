धर्मेंद्र के नाम पद्म विभूषण सम्मान, अवॉर्ड लेने पहुंचीं हेमा मालिनी, पिता को याद कर रोने लगीं बेटी अहाना देओल
Padm Awards 2026:पद्म अवॉर्ड 2026 का कार्यक्रम के दौरान जब हेमा मालिनी धर्मेंद्र के नाम मरणोपरांत पद्म विभूषण अवॉर्ड लेने पहुंचीं तो उनकी बेटी अहाना रो पड़ीं। एक वीडियो समाने आया है जिसमें अहाना की एक झलक नजर आ रही है।
Padm Awards 2026:पद्म अवॉर्ड 2026 का कार्यक्रम आज सोमवार शाम दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में हुआ। यहां देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कला, चिकित्सा, विज्ञान और खेल जगह की 131 हस्तियों को सम्मानित किया। बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र को भी मरणोपरांत पद्म विभूषण अवॉर्ड से सम्मानित किया। ये अवॉर्ड लेने के लिए उनकी पत्नी एक्ट्रेस और सांसद हेमा मालिनी पहुंची थीं। सोशल मीडिया पर कार्यक्रम का एक वीडियो सामने आया है जिसमें अवॉर्ड लेने के दौरान हेमा मालिनी इमोशनल नजर आ रही हैं। वीडियो में उनकी बेटी अहाना की भी एक झलक है, उन्हें रोते हुए देखा जा सकता है।
हेमा मालिनी और बेटी अहाना हुईं इमोशनल
बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण अवॉर्ड से सम्मानित किया जाना था। इस मौके पर हेमा मालिनी अपनी बेटी अहाना के साथ पहुंची थीं। एक वीडियो सामने आया है जिसमें देखा जा सकता है कि जब धर्मेंद्र के नाम का एलान हुआ तो हेमा मालिनी सामने आई। उनके चेहरे पर भाव नहीं थे। वो इमोशनल नजर आई। हेमा ने धर्मेंद्र की तरफ से वो अवॉर्ड लिया। वीडियो में बेटी अहाना रोती हुईं नजर आई। ये पल धर्मेंद्र के परिवार के लोए भावुक कर देने वाला था।
पहले भी जीता है पद्म अवॉर्ड
वैसे ये धर्मेंद्र के नाम कोई पहला पद्म अवॉर्ड नहीं था। इससे पहले उन्हें साल 2012 में इंडियन सिनेमा को दिए उनके योगदान के लिए पद्म भूषण अवॉर्ड से सम्मानित किया गया था। अब उन्हें उनके निधन के बाद मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। इस लिस्ट में एक्टर सतीश शाह भी शामिल हैं।उन्हें भी मरणोपरांत पद्म श्री अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। सिंगर अल्का याग्निक को इंडियन सिनेमा में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण और एक्टर आर माधवन को पद्म श्री से सम्मानित किया जाएगा।
कुल 131 हस्तियों को पद्म अवॉर्ड
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने खेल, विज्ञान, कला और चिकित्सा जगत के कुल 131 हस्तियों को पद्म अवॉर्ड दिए जाएंगे। आज पहले चरण में 66 हस्तियों को सम्मानित किया गया है। 65 हस्तियों को अगले चरण में अवॉर्ड से सम्मानित किया जाएगा।
धर्मेंद्र की डेथ
बता दें, बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र ने पिछले साल 24 नवंबर को दुनिया को अलविदा कह दिया था। उस समय उनकी उम्र 89 साल थी। रिपोर्ट के मुताबिक अपने अंतिम दिनों में उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। कुछ दिन हॉस्पिटल में बिताने के बाद आखिरी पलों में उन्हें घर ले आया गया था। एक्टर ने अपने घर पर परिवार के सामने अपनी आखिरी सांस की। 24 नवंबर की दोपहर को उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया था।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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