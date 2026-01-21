सैयारा एक्टर अहान पांडे से तुलना पर बोले सुनील शेट्टी के बेटे, जानता हूं कि उन्होंने अपनी मूवी के लिए…
सुनील शेट्टी के बेटे अहान की पहली फिल्म फ्लॉप होने के बाद उन्हें नेपोकिड का ताना मारा गया। सैयारा एक्टर अहान पांडे से भी उनकी तुलना होती है। बॉर्डर 2 रिलीज के पहले अहान ने इन सब मुद्दों पर बात की।
अहान शेट्टी भले सुनील शेट्टी के बेटे हैं लेकिन बॉलीवुड में उनकी जर्नी आसान नहीं रही। पहली फिल्म फ्लॉप हो जाने के बाद काफी आलोचना झेलनी पड़ी। अब अहान की फिल्म बॉर्डर 2 आ रही है। सोशल मीडिया पर उनकी तुलना सैयारा एक्टर अहान पांडे से की जाती है। अहान शेट्टी का कहना है कि वह अहान और उनकी मेहनत का बहुत सम्मान करते हैं। उनसे कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है बस सोशल मीडिया ने उन्हें बांट दिया है।
सैयारा एक्टर के लिए क्या बोले अहान
बॉम्बे टाइम्स से बातचीत में अहान शेट्टी अहान पांडे से अपनी तुलना पर बेले, '2-3 सेकंड्स की क्लिप में जो कहा गया, आज लोग उसी पर रिएक्ट करने लगते हैं। मेरी जनरेशन में ऐसा हो रहा है। हमें एक-दूसरे के खिलाफ किया जा रहा है। मुझे पता है कि अहान पांडे और मेरी तुलना की जा रही है। मैं उस बंदे को जानता हूं। पता है कि उसने अपनी मूवी और इसकी तैयारी के लिए कितनी मेहनत की है। हमारे बीच कोई कॉम्पिटीशन नहीं है। हमारे अपने अलग करियर हैं। एक-दूसरे के लिए हमारे बीच बहुत सम्मान है। यही चीजें बाहर आनी चाहिए। हम सब एक इंडस्ट्री हैं। सोशल मीडिया ने बांट दिया है, इसीलिए एक-दूसरे के लिए सपोर्ट नहीं दिखाई देता है।'
नेपोटिजम डिबेट पर बोले अहान
अहान ने तड़प फिल्म से डेब्यू किया था। उनके अपोजिट तारा सुतारिया थीं। मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। अहान को नेपोकिड होने के ताने भी सुनने पड़े थे। उन्होंने इस पर भी बात की। बोले, '2021 में तड़प आई थी उसके बाद से लंबी जर्नी हो चुकी है। जाहिर तौर पर यह आसान नहीं रहा है। मतलब पूरा नेपोटिजम डिबेट चला। मैंने हमेशा इसे स्वीकार किया। मेरे पिता एक एक्टर हैं और मैं एक्टर बनना चाहता था। मुझे लगता है कि आप जो करना चाहते हैं उस पर फोकस्ड रहना चाहिए और आपके आसपास के शोर को आपको प्रभावित नहीं करने देना चाहिए। मैं अपने डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को 200 परसेंट देने की कोशिश करता हूं।'
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।