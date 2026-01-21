सैयारा एक्टर अहान पांडे से तुलना पर बोले सुनील शेट्टी के बेटे, जानता हूं कि उन्होंने अपनी मूवी के लिए…

Hindustan Hindi News
सुनील शेट्टी के बेटे अहान की पहली फिल्म फ्लॉप होने के बाद उन्हें नेपोकिड का ताना मारा गया। सैयारा एक्टर अहान पांडे से भी उनकी तुलना होती है। बॉर्डर 2 रिलीज के पहले अहान ने इन सब मुद्दों पर बात की।

अहान शेट्टी भले सुनील शेट्टी के बेटे हैं लेकिन बॉलीवुड में उनकी जर्नी आसान नहीं रही। पहली फिल्म फ्लॉप हो जाने के बाद काफी आलोचना झेलनी पड़ी। अब अहान की फिल्म बॉर्डर 2 आ रही है। सोशल मीडिया पर उनकी तुलना सैयारा एक्टर अहान पांडे से की जाती है। अहान शेट्टी का कहना है कि वह अहान और उनकी मेहनत का बहुत सम्मान करते हैं। उनसे कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है बस सोशल मीडिया ने उन्हें बांट दिया है।

सैयारा एक्टर के लिए क्या बोले अहान

बॉम्बे टाइम्स से बातचीत में अहान शेट्टी अहान पांडे से अपनी तुलना पर बेले, '2-3 सेकंड्स की क्लिप में जो कहा गया, आज लोग उसी पर रिएक्ट करने लगते हैं। मेरी जनरेशन में ऐसा हो रहा है। हमें एक-दूसरे के खिलाफ किया जा रहा है। मुझे पता है कि अहान पांडे और मेरी तुलना की जा रही है। मैं उस बंदे को जानता हूं। पता है कि उसने अपनी मूवी और इसकी तैयारी के लिए कितनी मेहनत की है। हमारे बीच कोई कॉम्पिटीशन नहीं है। हमारे अपने अलग करियर हैं। एक-दूसरे के लिए हमारे बीच बहुत सम्मान है। यही चीजें बाहर आनी चाहिए। हम सब एक इंडस्ट्री हैं। सोशल मीडिया ने बांट दिया है, इसीलिए एक-दूसरे के लिए सपोर्ट नहीं दिखाई देता है।'

नेपोटिजम डिबेट पर बोले अहान

अहान ने तड़प फिल्म से डेब्यू किया था। उनके अपोजिट तारा सुतारिया थीं। मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। अहान को नेपोकिड होने के ताने भी सुनने पड़े थे। उन्होंने इस पर भी बात की। बोले, '2021 में तड़प आई थी उसके बाद से लंबी जर्नी हो चुकी है। जाहिर तौर पर यह आसान नहीं रहा है। मतलब पूरा नेपोटिजम डिबेट चला। मैंने हमेशा इसे स्वीकार किया। मेरे पिता एक एक्टर हैं और मैं एक्टर बनना चाहता था। मुझे लगता है कि आप जो करना चाहते हैं उस पर फोकस्ड रहना चाहिए और आपके आसपास के शोर को आपको प्रभावित नहीं करने देना चाहिए। मैं अपने डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को 200 परसेंट देने की कोशिश करता हूं।'

काजल शर्मा लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम को लीड करती हैं। पत्रकारिता में 15 वर्षों का अनुभव रखने वाली काजल ने प्रिंट और डिजिटल मीडिया में मजबूत पहचान बनाई है। फिल्म, टीवी, ओटीटी, फैशन और सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लेखन में उनकी गहरी पकड़ है। सोशल मीडिया ट्रेंड्स और रीडर इंट्रेस्ट की उनकी समझ उन्हें लगातार ट्रेंडिंग और डिस्कवर-फ्रेंडली कंटेंट बनाने में मदद करती है। काजल साइंस ग्रेजुएट (B.Sc–Biology) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं। यही बैकग्राउंड उन्हें हेल्थ, फिटनेस, और प्रिवेंटिव केयर जैसे विषयों पर साइंस-आधारित, रिसर्च-ड्रिवेन और एक्सपर्ट-वेरिफाइड रिपोर्टिंग करने में सक्षम बनाता है। 2017 से वह बॉलीवुड-हॉलीवुड फिल्मों के साथ हेल्थ और मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज भी लिख रही हैं, जिनमें वह मेडिकल रिसर्च, डॉक्टर इनपुट और प्रमाणिक स्रोतों पर आधारित जानकारी पाठकों तक पहुंचाती हैं। और पढ़ें
