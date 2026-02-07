Hindustan Hindi News
वैलेंटाइन से पहले दोबारा रिलीज हुई सैयारा? 2025 की सबसे बड़ी रोमांटिक हिट थी फिल्म

संक्षेप:

सैयारा पिछले साल की टॉप 5 फिल्मों में से एक थी। यह उस साल की सबसे बड़ी रोमांटिक हिट फिल्म बनकर उभरी थी। अब ये फिल्म एक बार फिर रिलीज हुई है। हालांकि, ये एक लिमिटेड रिलीज है। मुंबई, दिल्ली जैसे शहरों में फिल्म को दोबारा रिलीज हुई है। 

Feb 07, 2026 08:06 am ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
अनीत पड्डा और अहान पांडे की सैयारा साल 2025 की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक थी। मोहित सुरी के डायरेक्शन में ये बनी फिल्म लगभग 50 तक सिनेमाघरों में लगी थी। अब वैलेंटाइन से पहले सैयारा कुछ सिनेमाघरों में दोबारा रिलीज हुई है। कुछ मेजर शहरों में फिल्म को दोबारा रिलीज किया गया है। हालांकि, इस रिलीज से पहले प्रोडक्शन हाउस ने पहले से कोई अनाउंसमेंट नहीं किया था।

दोबारा रिलीज हुई है सैयारा

बुक माय शो के मुताबिक, सैयारा मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और पुणे जैसे मेट्रो सिटीज में दोबारा रिलीज हुई है। टिकट बुकिंग ऐप की मानें तो मुंबई में इस फिल्म के वीकेंड शोज हो रहे हैं। वहीं, दिल्ली में ऑडियंस बुधवार तक इस फिल्म को सिनेमाघरों में एक बार फिर देख सकते हैं। री-रिलीज में इस फिल्म के टिकट की कीमत नॉर्मल ही रखे गए हैं।

पहली बार 18 जुलाई, 2025 को रिलीज हुई थी सैयारा

सैयारा की बात करें तो फिल्म को सिनेमाघरों में पहली बार 18 जुलाई, 2025 को रिलीज हुई थी। इसके बाद फिल्म 12 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी। अब ये फिल्म एक बार फिर सिनेमाघरों में लौटी है। हालांकि, ये री-रिलीज कुछ ही सिनेमाघरों में हुई है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट थी। फिल्म में नजर आए अहान पांडे और अनीत पड्डा रातोंरात स्टार बन गए थे।

सैयारा दोबारा हुई रिलीज

सैयारा की फर्स्ट रिलीज में कितनी हुई थी कमाई?

सैयारा की कमाई की बात करें तो फिल्म ने भारत में 329.2 करोड़ (नेट कलेक्शन) है। वहीं, दुनियाभर में फिल्म ने 569.75 करोड़ की कमाई की थी। इस फिल्म में अनीत पड्डा, अहान पांडे, शाद रंधावा, वरुण बडोला, अंगद राज, राजेश कुमार और आलम खान जैसे कलाकार नजर आए थे। इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 6.3 है।

