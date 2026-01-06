अग्नीपथ में टीनू ने इस एक्टर को दी थी गाली, शूटिंग में नहीं समझे चालाकी, फिल्म रिलीज हुई तो उड़ गए होश

संक्षेप: Agneepath Movie Facts: टीनू आनंद ने फिल्म अग्नीपथ में इस एक्टर को दी थी गाली, शूटिंग में नहीं समझ पाए चालाकी, फिल्म रिलीज हुई तो उड़ गए होश।

अमिताभ बच्चन की साल 1990 में आई आइकॉनिक फिल्म 'अग्नीपथ' की IMDb पर रेटिंग 7.6 है। मुकुल एस आनंद के निर्देशन में बनी इस फिल्म में एक ऐसा सीन था जिसमें टीनू आनंद और डैनी डेन्जोंगपा के बीच ठन गई थी। क्रिएटिव डिमांड यह थी कि सीन में टीनू आनंद को डैनी को गाली देनी थी, लेकिन कांचा चीना का रोल प्ले कर रहे डैनी की जिद थी कि अगर उन्होंने गाली दी तो वह उन्हें गोली मार देंगे। सेट पर हाथ में गन लिए खड़े डैनी और टीनू के बीच काफी टेन्स सिचुएशन थी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

टीनू और डैनी के बीच ठन गई फिर टीनू ने एक कमाल की तकरीब निकाली और फिल्म के क्लाइमैक्स में आया यह डायलॉग इस तरह बोला, कि उन्होंने गाली भी दी, और डैनी को पता भी नहीं चला। भेद तब खुला जब फिल्म बनकर तैयार हुई और उन्होंने यह फिल्म देखी। डैनी तब टीनू की चालाकी के मुरीद हो गए। यह किस्सा टीनू ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था। एक्टर ने कहा, "आखिर में एक डायलॉग था जिसको लेकर असल में डैनी के साथ में झगड़ा हो गया था मेरा। डैनी ने देखा कि यह हर आदमी को गालियां सुनाता है, हर किरदार को मां-बहन की गालियां देता है। लेकिन मेरे किरदार को गाली देगा तो मैं गोली मार दूंगा।"

डैनीडैन्जोंगपा ने रखी यह शर्त टीनू आनंद ने कहा, "वही वो डायलॉग है कि तू मेरे को मारेगा। मेरे को मारेगा तू। मैं नीचे झुकता हूं। मिट्टी उठाता हूं और उससे कहता हूं कि यह देख क्या है, मिट्टी है मिट्टी। इसमें तू भी मिल जाएगा, मैं भी मिल जाऊंगा। फिर कहता हूं कि वो देख, तेरा बाप आ रहा है विज्जू। आ गया मेरा बेटा विज्जू। अब यह जो मिट्टी उठाने का सीन था, यह मैंने किया था बिना कोई भी गाली दिए। क्योंकि डैनी ने कह दिया था कि मुकुल अगर इसने गाली दी तो मैं इसको गोली मारूंगा। इसको डायलॉग नहीं बोलने दूंगा।"