अग्नीपथ में टीनू ने इस एक्टर को दी थी गाली, शूटिंग में नहीं समझे चालाकी, फिल्म रिलीज हुई तो उड़ गए होश

संक्षेप:

Jan 06, 2026 10:10 pm ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
अमिताभ बच्चन की साल 1990 में आई आइकॉनिक फिल्म 'अग्नीपथ' की IMDb पर रेटिंग 7.6 है। मुकुल एस आनंद के निर्देशन में बनी इस फिल्म में एक ऐसा सीन था जिसमें टीनू आनंद और डैनी डेन्जोंगपा के बीच ठन गई थी। क्रिएटिव डिमांड यह थी कि सीन में टीनू आनंद को डैनी को गाली देनी थी, लेकिन कांचा चीना का रोल प्ले कर रहे डैनी की जिद थी कि अगर उन्होंने गाली दी तो वह उन्हें गोली मार देंगे। सेट पर हाथ में गन लिए खड़े डैनी और टीनू के बीच काफी टेन्स सिचुएशन थी।

टीनू और डैनी के बीच ठन गई

फिर टीनू ने एक कमाल की तकरीब निकाली और फिल्म के क्लाइमैक्स में आया यह डायलॉग इस तरह बोला, कि उन्होंने गाली भी दी, और डैनी को पता भी नहीं चला। भेद तब खुला जब फिल्म बनकर तैयार हुई और उन्होंने यह फिल्म देखी। डैनी तब टीनू की चालाकी के मुरीद हो गए। यह किस्सा टीनू ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था। एक्टर ने कहा, "आखिर में एक डायलॉग था जिसको लेकर असल में डैनी के साथ में झगड़ा हो गया था मेरा। डैनी ने देखा कि यह हर आदमी को गालियां सुनाता है, हर किरदार को मां-बहन की गालियां देता है। लेकिन मेरे किरदार को गाली देगा तो मैं गोली मार दूंगा।"

डैनीडैन्जोंगपा ने रखी यह शर्त

टीनू आनंद ने कहा, "वही वो डायलॉग है कि तू मेरे को मारेगा। मेरे को मारेगा तू। मैं नीचे झुकता हूं। मिट्टी उठाता हूं और उससे कहता हूं कि यह देख क्या है, मिट्टी है मिट्टी। इसमें तू भी मिल जाएगा, मैं भी मिल जाऊंगा। फिर कहता हूं कि वो देख, तेरा बाप आ रहा है विज्जू। आ गया मेरा बेटा विज्जू। अब यह जो मिट्टी उठाने का सीन था, यह मैंने किया था बिना कोई भी गाली दिए। क्योंकि डैनी ने कह दिया था कि मुकुल अगर इसने गाली दी तो मैं इसको गोली मारूंगा। इसको डायलॉग नहीं बोलने दूंगा।"

टीनू ने बड़ी चालाकी से दी गाली

टीनू ने बताया कि उनका यह था कि वो मेरा डायलॉग बीच में काट देंगे। लेकिन जब बारी डबिंग की आई, तो वह बहुत स्मार्ट खेल गए। टीनू आनंद ने कहा, "जब बारी डबिंग की आई, मुझे मालूम था कि बाद में इसकी डबिंग करनी है। तो जब नीचे मिट्टी उठाता हूं मैं। तब मैं गाली देत हूं उसको। तो जब फिल्म रिलीज हुई तो डैनी ने कहा, अरे.. गाली दी इसने मुझको।" टीनू आनंद यह किस्सा सुनाते हुए खूब हंसे। बता दें कि यश जौहर के निर्देशन में बनी इस फिल्म को करण जौहर ने अपने ही अंदाज में रीमेक किया था और उसमें ऋतिक रोशन ने लीड रोल प्ले किया था।

Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar
डिजिटल जर्नलिज्म में तकरीबन 8 साल से पुनीत एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रहे हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन्स से ग्रेजुएशन करने के बाद एक साल राजस्थान पत्रिका में काम किया। इसके बाद जनसत्ता, आज तक और जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में काम करते हुए अपनी स्किल्स को बेहतर किया। पिछले ढाई साल से पुनीत लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी पाठकों को मनोरंजन जगत से जुड़ी दिलचस्प और चटपटी खबरें देते रहने का प्रयास जारी है। और पढ़ें
