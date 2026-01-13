Ikkis Box Office: अगस्त्य नंदा की फिल्म नहीं निकाल पा रही बजट, 1 करोड़ कमा पाना भी हुआ मुश्किल

संक्षेप: अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा की पहली थिएटर रिलीज फिल्म इक्कीस कमाई कर पाने में फेल हो रही है। दूसरे हफ्ते में फिल्म 1 करोड़ का आंकड़ा छूने में स्ट्रगल कर रही है। दो हफ्ते का कुल कलेक्शन हैरान कर देगा।

अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा, सिमर भाटिया, जयदीप अहलावत और धर्मद्र की फिल्म इक्कीस बॉक्स ऑफिस पर फेल होती दिख रही है। रिलीज का दूसरा हफ्ता चल रहा है और फिल्म के लिए हर दिन 1 करोड़ की कमाई कर पाना भी मुश्किल हो रहा है। श्रीराम राघवन शानदार फिल्मों के डायरेक्शन के लिए जाने जाते हैं। उनके डायरेक्शन में बनी फिल्म इक्कीस तारीफें तो पा रही है लेकिन कमाई करने में नाकामयाब हो रही है। फिल्म के नहीं चलने की एक बड़ी वजह धुरंधर का धमाका भी है।

फिल्म का कलेक्शन 1 जनवरी 2026 को रिलीज हुई फिल्म इक्कीस को 60 करोड़ के बजट में बनाया गया है। Sacnilk के मुताबिक फिल्म ने अपने पहले ही दिन 7 करोड़ की कमाई के साथ शुरुआत की थी। उसके बाद फिल्म अब तक ये आंकड़ा नहीं छू पाई है। पहले हफ्ते में 25.5 करोड़ के साथ दूसरे हफ्ते के पहले शुक्रवार को फिल्म ने 85 लाख, शनिवार को 1.15 करोड़, रविवार को 1.3 करोड़, सोमवार को सिर्फ 35 लाख कमाए हैं। इन 12 दिनों में फिल्म की कुल कमाई 29.15 करोड़ हो पाई है। अगस्त्य की फिल्म अभी तक अपने बजट का आधा हिस्सा भी नहीं निकाल पाई है।

अरुण खेत्रापाल की कहानी बता दें, श्रीराम राघवन के डायरेक्शन में बनी फिल्म इक्कीस 1971 में हुए भारत और पाकिस्तान के बीच हुई लड़ाई से इंस्पायर्ड है। इस फिल्म में इक्कीस साल के दूसरे लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल ने अपनी जान गंवा दी थी। कहानी की असली शुरुआत तब होती है जब अरुण खेत्रपाल के पिता उस जगह जाते हैं जहां उनका बेटा शहीद हुआ था। पिता के किरदार को धर्मेंद्र ने निभाया है। अरुण खेत्रपाल के किरदार को अगस्त्य नंदा ने निभाया है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होती दिख रही है।