स्पिरिट और कल्कि 2 छोड़ने के बाद दीपिका पादुकोण बोलीं- 500-600 करोड़ की फिल्में अब मुझे...
संक्षेप: दीपिका पादुकोण का कहना है कि अब उन्हें 500 या 600 करोड़ की फिल्में एक्साइटेड नहीं करती हैं। उनका फोकस अब बदल गया है। दीपिका का कहना है कि और कितना ज्यादा पैसा या कितना ज्यादा फेम चाहिए?
दीपिका पादुकोण ने इस साल संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म स्पिरिट और कल्कि 2899 एडी सीक्वल जैसी 2 बड़ी फिल्मों को छोड़ा है जिसे लेकर वह काफी चर्चा में रही हैं। अब दीपिका ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि बड़े बजट की फिल्में अब उन्हें एक्साइटेड नहीं करती हैं और वह सिर्फ स्टोरीटेलिंग पर फोकस कर रही हैं।
क्या बोलीं दीपिका
बाजार इंडिया को दिए इंटरव्यू में दीपिका ने कहा, ‘सच कहूं तो कितना और ज्यादा फेम? कितना ज्यादा सक्सेस और कितना ज्यादा पैसा? इस स्टेज पर अब बात इस पर नहीं है। यहां बात ये नहीं कि 100 करोड़ फिल्म या 500-600 करोड़ की फिल्म।’
अब दीपिका के लिए क्या है जरूरी
दीपिका से फिर पूछा गया कि क्या उन्होंने अपने सारे बॉक्स पर टिक कर दिए हैं तो उस पर उन्होंने कहा, ‘यह मुझे अब और एक्साइटेड नहीं करता है। मुझे अब जो एक्साइट करता है वो है दूसरों के टैलेंट को सशक्त करना। मेरी टीम और मैं अब स्टोरीटेलिंग पर फोकस कर रहे हैं और क्रिएटिव माइंड्स, राइटर्स, डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को सपोर्ट करें। यही अब मेरे लिए जरूरी है।’
2 बड़ी फिल्में छोड़ी
बता दें कि इस साल पहले यह खबर आई कि दीपिका को स्पिरिट से निकाल दिया गया है क्योंकि वह 8 घंटे काम करने की डिमांड कर रही थीं और ये भी इसलिए क्योंकि वह हाल ही में मां बनी हैं। फिल्म में अब दीपिका की जगह तृप्ति डिमरी हैं। इसके बाद फिर खबर आई कि दीपिका अब कल्कि 2898 एडी के सीक्वल का हिस्सा नहीं होंगी।
अपकमिंग फिल्में
अब दीपिका के पास 2 फिल्में और हैं जिनपर वह काम कर रही हैं। शाहरुख खान के साथ किंग में वह नजर आने वाली हैं जिसमें दोनों के साथ सुहाना खान भी अहम किरदार में होंगी। इसके बाद वह अल्लू अर्जुन के साथ भी AA22 x A6 फिल्म में दिखेंगी।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
