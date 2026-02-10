Hindustan Hindi News
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडafter sonu sood gurmeet Chaudhary comes in support of Rajpal Yadav says I am stepping forward to help in whatever way I
सोनू सूद के बाद राजपाल यादव की मदद के लिए आगे आया एक और एक्टर, लिखा- एक इंसान के तौर पर…

संक्षेप:

राजपाल यादव के चेक बाउंस केस में सोनू सूद के बाद अब एक और एक्टर मदद के लिए आगे आए हैं। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि इतने सीनियर एक्टर को ऐसे देखना दर्दनाक है। वह जितनी संभव है उनकी मदद करेंगे।

Feb 10, 2026 04:47 pm ISTKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आज राजपाल यादव चर्चा में हैं। कई चेक बाउंस केसेज में उन्होंने तिहाड़ जेल में सरंडर किया। इसके बाद उनके इमोशनल मैसेज पर मनोरंजन जगत के कई लोग उनकी मदद के लिए आगे आते दिख रहे हैं। सोनू सूद के बाद अब टीवी एक्टर गुरमीत चौधरी ने राजपाल यादव के सपोर्ट में ट्वीट किया है। गुरमीत ने लिखा है कि उन्हें दुख है कि इतने सीनियर एक्टर इस बुरे दौर से गुजर रहे हैं। गुरमीत ने लिखा कि वह राजपाल की मदद के लिए आगे आ रहे हैं और फिल्म फ्रैटर्निटी के लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि वे उनकी मदद के लिए आगे आएं।

सोनू के बाद गुरमीत आए आगे

गुरमीत लिखते हैं, राजपाल यादव जैसे एक सीनियर और इतने टैलेंटेड आर्टिस्ट को इस दौर से गुजरते देखना बहुत दर्दनाक है। उन्होंने हमें अनगिनत मुस्कुराहटें, हंसी और न भूलने वाले पल दिए हैं। आज उन्हें हमारी जरूरत है। एक साथी कलाकर और एक इंसान के तौर पर मुझसे जितना बन पड़ेगा, मैं उनकी मदद के लिए आगे आ रहा हूं। मेरा सभी प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स और फिल्मी दुनिया के लोगों से विनम्र निवेदन है कि- दया, मानवता और समाधान लेकर साथ आइए। हमारी इंडस्ट्री परिवार है और परिवार अपने लोगों को ऐसे छोड़ता नहीं है।

सोनू के ट्वीट से ली प्रेरणा

राजपाल यादव का मामला सोशल मीडिया पर आने के बाद सोनू सूद ने ट्वीट किया था कि राजपाल यादव गिफ्टेड और टैलेंटेड एक्टर हैं। वक्त किसी का भी खराब हो सकता है। ऐसे में प्रोड्यूर्स, डायरेक्टर्स और साथियों को उन्हें थोड़ा सा साइनिंग अमाउंट देना चाहिए जिसे भविष्य में काम के साथ एडजस्ट कर लिया जाए। इसे चैरिटी नहीं बल्कि सम्मान की तरह लें। सोनू ने यह भी कहा था कि वह राजपाल यादव को अपनी मूवी में लेंगे। गुरमीत चौधरी ने इस पोस्ट पर कमेंट किया था, सोनू सूद भाई हमेशा लोगों को साथ लाते हैं। इसके बाद गुरमीत भी इस मुहिम से जुड़ गए।

क्या है पूरा मामला

-राजपाल यादव पर अलग-अलग चेक बाउंस होने के कई केस हैं। इनमें उनको करीब 9 करोड़ रुपये चुकाने हैं।

-उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दी थी कि चेक बाउंस केसेज में कर्ज चुकाने के लिए उन्हें और समय दिया जाए, जिसे रिजेक्ट कर दिया गया था। इसके बाद राजकुमार यादव ने तिहाड़ जेल अथॉरिटी के सामने यह कहते हुए सरंडर कर दिया कि उनके पास पैसे नहीं हैं।

-राजपाल यादव पर 7 चेक बाउंस के केस हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें हर केस में 1.35 करोड़ रुपये चुकाने का आदेश दिया था।

-राजपाल यादव ने साल 2010 में अता पता लापता फिल्म बनाने के लिए 5 करोड़ का लोन लिया था। यह करोज उन्होंने मुर्ली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से लिया था।

-फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई और वह लोन नहीं चुका पाए थे।

-राजपाल यादव ने सरंडर करने के साथ रोकर कहा था, सर क्या करूं, मेरे पास पेसे नहीं हैं। कोई और रास्ता नहीं दिख रहा, यहां सब अकेले हैं कोई दोस्त नहीं होता। इसके बाद इंडस्ट्री के लोग मदद के लिए आगे आए।

Kajal Sharma

लेखक के बारे में

Kajal Sharma

शॉर्ट बायो: काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


परिचय एवं अनुभव

काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2021 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।


करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)

काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2021 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह 2021 में ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

B.Sc (बायोलॉजी) और जर्नलिज्म ऐंड मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज लिख रही हैं।


एंटरटेनमेंट और विजन

फिल्म, बॉक्स ऑफिस ऐनालिसिस, ट्रेंड्स, टीवी, ओटीटी और लाइफस्टाइल विषयों पर काजल की गहरी समझ है। उन्होंने कई सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। काजल का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है—उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


विशेषज्ञता
बॉलीवुड, साउथ मूवीज़, ओटीटी सजेशंस और टीवी रियलिटी शोज कवरेज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और ऐनालिसिस
हेल्थ, फिटनेस, प्रिवेंटिव केयर और डेली लाइफ हैक्स


