शाहरुख खान के साथ कब काम करेंगे विशाल भारद्वाज? बताया ओ रोमियो के वक्त भी भेजी थी स्क्रिप्ट
विशाल भारद्वाज की फिल्म ओ रोमियो हाल ही में रिलीज हुई है। फिल्म की रिलीज के बाद अब विशाल भारद्वाज ने शाहरुख खान के साथ काम करने के मौके को लेकर बात की है। उन्होंने बताया कि ओ रोमियो के वक्त भी उन्होंने शाहरुख खान को एक स्क्रिप्ट भेजी थी।
ओ रोमियो वाले विशाल भारद्वाज ने बहुत से बॉलीवुड एक्ट्रस के साथ काम किया है। हालांकि, उन्होंने अभी तक इंडस्ट्री के किंगखान यानी शाहरुख खान के साथ फिल्म नहीं की है। शाहरुख खना संग काम करने को लेकर विशाल भारद्वाज ने कहा कि ओ रोमियो के वक्त भी उन्होंने शाहरुख खान को एक स्क्रिप्ट भेजी थी, इस उम्मीद से की वो फ्यूचर में शाहरुख खान संग काम करेंगे।
क्या शाहरुख खान संग काम करेंगे विशाल भारद्वाज?
न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में विशाल भारद्वाज से पूछा गया कि क्या कभी शाहरुख खान विशाल भारद्वाज सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा बनेंगे? इसपर विशाल भारद्वाज ने कहा, "मुझे लगता है कि ये होना ही है। मैं साल में शाहरुख खान से कितनी बारी कितनी स्टोरीज के लिए बात करता हूं। वो हमेशा मेरे मैसेज का जवाब देते हैं, वो बहुत स्वीट हैं। वो हमारे देश के सबसे बड़े चार्मर हैं।
ओ रोमियो के दौरान भी शाहरुख खान को भेजी थी स्क्रिप्ट
विशाल भारद्वाज ने आगे कहा कि हर कोई शाहरुख खान को प्यार करता है। इसी के साथ विशाल भारद्वाज ने बताया, “मैंने उन्हें इस फिल्म (ओ रोमियो) के दौरान भी एक कहानी भेजी हुई है और वो भी हमेशा बोलते हैं कि यार एक फिल्म तो होनी चाहिए जो हम दोनों को साथ में करनी चाहिए। इंशाल्लाह, इस बार वो चमत्कार हो जाए।”
13 फरवरी को रिलीज हुई है ओ रोमियो
विशाल भारद्वाज की लेटेस्ट फिल्म ओ रोमियो 13 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। फिल्म में शाहिद कपूर के साथ तृप्ति डिमरी, नाना पाटेकर, फरीदा जलाल, विक्रांत मैसी, तमन्ना भाटिया और अविनाश तिवारी जैसे कलाकार नजर आए हैं। फिल्म के बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करें फिल्म ने भारत में 10 दिन में 55.9 करोड़ (नेट कलेक्शन) की कमाई कर ली है।
शाहरुख खान की किंग का फैंस को बेसब्री से इंतजार
बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान की बात करें तो फैंस को उनकी फिल्म किंग का बेसब्री से इंतजार है। किंग में शाहरुख खान दमदार एक्शन करते नजर आएंगे।फैंस को किंग में शाहरुख खान का लुक भी काफी पसंद आया है। फिल्म में शाहरुख खान के साथ उनकी बेटी सुहाना खान भी नजर आएंगी। शाहरुख खान की किंग को सिद्धार्थ आनंद डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म इस साल क्रिसमस के मौके पर यानी 24 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म में शाहरुख खान और सुहाना के अलावा अभिषेक बच्चन, राघव जुयाल, रानी मुखर्जी, जयदीप अहलावत और अरशद वारसी जैसे कलाकार नजर आएंगे।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
ओटीटी सीरीज (बॉलीवुड और हॉलीवुड) का रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना
