Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडAfter RJ Mahvash unfollow Yuzvendra Chahal video viral with bigg boss 13 fame shefali bagga
युजवेंद्र चहल की डेटिंग लाइफ में नया ट्विस्ट, RJ महवश से ब्रेकअप के बाद अब 'बिग बॉस' की इस कंटेस्टेंट के साथ आए नजर

युजवेंद्र चहल की डेटिंग लाइफ में नया ट्विस्ट, RJ महवश से ब्रेकअप के बाद अब 'बिग बॉस' की इस कंटेस्टेंट के साथ आए नजर

संक्षेप:

 धनश्री वर्मा संग तलाक के बाद युजवेंद्र का नाम लगातार कंटेंट क्रिएटर आरजे महवश के साथ जुड़ रहा था। वहीं, अब दोनों ने इंस्टाग्राम पर एक-दूसरे को अनफॉलो कर दिया है। वहीं, अब उनका नाम एक बार फिर से किसी और के साथ चर्चा में आ गया है।

Jan 25, 2026 10:22 am ISTPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

इंडियन क्रिकेटर युजवेंद्र चहल प्रोफेशनल लाइफ से कहीं ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। धनश्री वर्मा संग तलाक के बाद युजवेंद्र का नाम लगातार कंटेंट क्रिएटर आरजे महवश के साथ जुड़ रहा था। वहीं, अब दोनों ने इंस्टाग्राम पर एक-दूसरे को अनफॉलो कर दिया है। वहीं, अब उनका नाम एक बार फिर से किसी और के साथ चर्चा में आ गया है। युजवेंद्र एक बार फिर से एक हसीना के साथ नजर आए। इसके बाद से ही युजवेंद्र फिर से डेटिंग की खबरों को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं। आइए जानते हैं कौन हैं वो?

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

बिग बॉस हसीना संग आए नजर

दरअसल, बीती रात युजवेंद्र चहल पूर्व न्यूज एंकर और बिग बॉस की एक्स कंटेस्टेंट शेफाली बग्गा के साथ स्पॉट किए गए। ऐसे में दोनों के डेटिंग की खबरों को फिर से हवा मिली। चहल को हाल ही में एक रेस्टोरेंट के बाहर शेफाली बग्गा के साथ देखा गया था, जिसकी तस्वीरें इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो गईं। यह छोटी सी मुलाकात सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई और यूजर्स, क्रिकेटर की जिंदगी में एक नए चैप्टर के बारे में अटकलें लगा रहे हैं।

कैमरे से दूर नजर आईं शेफाली

बता दें कि इस दौरान जहां युजवेंद्र पैपराजी को पोज देते नजर आए। वहीं, शेफाली बग्गा, चहल से थोड़ी दूर जाकर खड़ी हो गईं और खुद को कैमरा से छुपाती नजर आईं। हालांकि, पैपराजी भी कहां किसी को कम हैं, उन्होंने शेफाली को कैप्चर कर ही लिया। वहीं, दोनों ने साथ में कैमरा को पोज नहीं दिए। हालांकि, चहल और बग्गा दोनों में से किसी ने भी इन अफवाहों पर कोई कमेंट नहीं किया है। इनके डेटिंग की खबरें तब चर्चा में आईं, जब यह RJ महवश ने उन्हें अनफॉलो कर दिया। फिलहाल अभी तक दोनों की तरफ से इस बात को लेकर कोई रिएक्शन सामने नहीं आया। लेकिन सोशल मीडिया पर चर्चा इस वक्त हाइप पर है।

Priti Kushwaha

लेखक के बारे में

Priti Kushwaha
डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में करीब 8 साल से अधिक का अनुभव। मनोरंजन, लाइफ स्टाइल पर काम कर चुकी हूं। कानपुर, मेरठ, रोहतक, जयपुर और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुकी हूं। कानपुर यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है। साथ ही भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। हिन्दुस्तान लाइव से जुड़ने से पहले हिन्दुस्तान प्रिंट मीडिया, दैनिक भास्कर प्रिंट, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, गृहलक्ष्मी, दैनिक जागरण डिजिटल जैसे मीडिया संस्थानों में काम किया। पिछले एक साल से प्रीति कुशवाहा लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ी हैं और एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं। और पढ़ें
rj mahvash Yuzvendra Chahal

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।