युजवेंद्र चहल की डेटिंग लाइफ में नया ट्विस्ट, RJ महवश से ब्रेकअप के बाद अब 'बिग बॉस' की इस कंटेस्टेंट के साथ आए नजर
धनश्री वर्मा संग तलाक के बाद युजवेंद्र का नाम लगातार कंटेंट क्रिएटर आरजे महवश के साथ जुड़ रहा था। वहीं, अब दोनों ने इंस्टाग्राम पर एक-दूसरे को अनफॉलो कर दिया है। वहीं, अब उनका नाम एक बार फिर से किसी और के साथ चर्चा में आ गया है।
इंडियन क्रिकेटर युजवेंद्र चहल प्रोफेशनल लाइफ से कहीं ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। धनश्री वर्मा संग तलाक के बाद युजवेंद्र का नाम लगातार कंटेंट क्रिएटर आरजे महवश के साथ जुड़ रहा था। वहीं, अब दोनों ने इंस्टाग्राम पर एक-दूसरे को अनफॉलो कर दिया है। वहीं, अब उनका नाम एक बार फिर से किसी और के साथ चर्चा में आ गया है। युजवेंद्र एक बार फिर से एक हसीना के साथ नजर आए। इसके बाद से ही युजवेंद्र फिर से डेटिंग की खबरों को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं। आइए जानते हैं कौन हैं वो?
बिग बॉस हसीना संग आए नजर
दरअसल, बीती रात युजवेंद्र चहल पूर्व न्यूज एंकर और बिग बॉस की एक्स कंटेस्टेंट शेफाली बग्गा के साथ स्पॉट किए गए। ऐसे में दोनों के डेटिंग की खबरों को फिर से हवा मिली। चहल को हाल ही में एक रेस्टोरेंट के बाहर शेफाली बग्गा के साथ देखा गया था, जिसकी तस्वीरें इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो गईं। यह छोटी सी मुलाकात सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई और यूजर्स, क्रिकेटर की जिंदगी में एक नए चैप्टर के बारे में अटकलें लगा रहे हैं।
कैमरे से दूर नजर आईं शेफाली
बता दें कि इस दौरान जहां युजवेंद्र पैपराजी को पोज देते नजर आए। वहीं, शेफाली बग्गा, चहल से थोड़ी दूर जाकर खड़ी हो गईं और खुद को कैमरा से छुपाती नजर आईं। हालांकि, पैपराजी भी कहां किसी को कम हैं, उन्होंने शेफाली को कैप्चर कर ही लिया। वहीं, दोनों ने साथ में कैमरा को पोज नहीं दिए। हालांकि, चहल और बग्गा दोनों में से किसी ने भी इन अफवाहों पर कोई कमेंट नहीं किया है। इनके डेटिंग की खबरें तब चर्चा में आईं, जब यह RJ महवश ने उन्हें अनफॉलो कर दिया। फिलहाल अभी तक दोनों की तरफ से इस बात को लेकर कोई रिएक्शन सामने नहीं आया। लेकिन सोशल मीडिया पर चर्चा इस वक्त हाइप पर है।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
