Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडAfter Rejecting Ranveer Singh for Shaktimaan Mukesh Khanna Praises Actor Watching Dhurandhar
धुरंधर में रणवीर की परफॉर्मेंस से खुश हुए मुकेश खन्ना, बोले- भले ही शक्तिमान के लिए मना किया हो लेकिन...

धुरंधर में रणवीर की परफॉर्मेंस से खुश हुए मुकेश खन्ना, बोले- भले ही शक्तिमान के लिए मना किया हो लेकिन...

संक्षेप:

मुकेश खन्ना ने आदित्य धर की धुरंधर को रिव्यू किया है। उन्होंने फिल्म में रणवीर सिंह की एक्टिंग की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि भले ही उन्होंने रणवीर को शक्तिमान के लिए मना किया हो, लेकिन वो एक्टर अच्छा है। 

Dec 21, 2025 02:46 pm ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
मुकेश खन्ना भले ही रणवीर सिंह को शक्तिमान के रोल के लिए रिजेक्ट कर चुके हूं, लेकिन मुकेश खन्ना में रणवीर सिंह की धुरंधर में परफॉर्मेंस की सरहाना की है। उन्होंने आदित्य धर की स्पाई ड्रामा को रिव्यू किया है और कहा है कि रणवीर सिंह एक अच्छे एक्टर हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भले ही उन्होंने रणवीर को शक्तिमान के लिए मना किया हो, लेकिन वो एक्टर अच्छा है।

मुकेश खन्ना ने की रणवीर सिंह की तारीफ

मुकेश खन्ना ने अपने यूट्यूब पर एक वीडियो पोस्ट किया है। उन्होंने मुकेश खन्ना की तारीफ की है। उन्होंने वीडियो में कहा, “मैं धुरंधर के एक्टर रणवीर सिंह की तारीफ करना चाहूंगा। आप कहेंगे कि आपने उनको शक्तिमान के लिए मना किया है, तो साहब मैंने भले ही शक्तिमान के लिए मना किया हो पर एक्टर वो अच्छा है, मैंने हमेशा कहा है।”

मुकेश खन्ना ने आगे कहा, इस फिल्म में कमाल की उनकी एनर्जी है, कमाल का उनका जोश दिखता है। उनकी ब्रूडिंग (परेशान और उदास) आंखें, उसके पूरे रोल में रवानगी है।

क्या है शक्तिमान वाला विवाद?

शक्तिमान वाले विवाद की बात करें तो मुकेश खन्ना ने 90 के दशक में सुपरहीरो शक्तिमान का किरदार निभाया था। उनके किरदार को बहुत पसंद किया गया था। उस सुपरहीरो को एक फिल्म में बनाने की कुछ साल पहले बात चली थी। कहा जा रहा था कि रणवीर सिंह शक्तिमान का किरदार निभा सकते हैं। हालांकि, मुकेश खन्ना जिनके पास उस किरदार के राइट्स हैं, उन्होंने रणवीर सिंह को रिजेक्ट कर दिया था। उन्होंने कहा था कि वो अपनी ऑफ स्क्रीन छवि की वजह से शक्तिमान का किरदार निभाने के लिए फिट नहीं हैं।

धुरंधर का बॉक्स ऑफिस पर कमाल

आदित्य धर की स्पाई ड्रामा फिल्म की बात करें तो इस फिल्म में रणवीर सिंह, संजय दत्त, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल और सारा अर्जुन जैसे एक्टर्स नजर आए हैं। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर रही है। रणवीर सिंह की फिल्म ने कई बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है।

ranveer singh

