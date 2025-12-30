रणवीर सिंह के बाहर होते ही इस सुपरस्टार के हाथ लगी डॉन 3? अब आएगा तगड़ा मजा

संक्षेप: धुरंधर से सफलता मिलने के बाद रणवीर सिंह के डॉन 3 से बाहर होने की खबर सामने आई है। लेकिन अब फरहान अख्तर को अपना नया डॉन मिल गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इंडस्ट्री का ये बड़ा एक्टर होगा नया डॉन।

फरहान अख्तर के डायरेक्शन में बन रही फिल्म डॉन 3 से रणवीर सिंह बाहर हो गए हैं। इस खबर ने एक्टर के फैंस को हैरान कर दिया है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि धुरंधर के बाद रणवीर लगातार ऐसे किरदारों में नहीं दिखना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने डॉन 3 छोड़ दी है। हालांकि, अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इस बीच ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि फरहान ने डॉन 3 के लिए नए चेहरे की तलाश शुरू कर दी है। उन्हें उनका डॉन मिल गया है जिसे इंडस्ट्री ग्रीक गॉड के नाम से जानती है यानी ऋतिक रोशन।



डॉन 3 के लिए एक्टर लो तलाश खत्म?

एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा गया है कि रणवीर सिंह के डॉन 3 से बाहर होने के बाद फरहान अख्तर नए चेहरे की तलाश कर रहे हैं। ऐसे में उनके सामने ऋतिक रोशन के नाम का ख्याल आया है। अभी कास्ट फाइनल नहीं की गई है। लेकिन ऋतिक को डॉन बनाने पर विचार किया जा रहा है। अगर सब ठीक रहा तो ऋतिक ही हो सकते हैं डॉन 3 के नए डॉन। खास बात ये है कि ऋतिक का पहले भी डॉन से कनेक्शन रहा है। उन्होंने शाहरुख खान स्टारर फिल्म में छोटा सा कैमियो किया था।