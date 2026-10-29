Ramayana के बाद महाभारत बनाएंगे नमित मल्होत्रा? प्रोड्यूसर बोले…
लॉस एंजेलिस में रामायण के इवेंट में नमित मल्होत्रा से पूछा गया कि वो महाभारत कब बनाएंगे? आइए जानते हैं इस सवाल पर क्या बोले रामायण के प्रोड्यूसर।
अमेरिका के लॉस एंजेलिस में रामायण का प्रीमियर हुआ। लॉस एंजेलिस के एकेडमी म्यूजियम ऑफ मोशन पिक्चर्स में रामायण का वर्ल्ड प्रीमियर हुआ और यहां फिल्म की इंग्लिश डबिंग दिखाई गई। इस मौके पर फिल्म के प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा रेड कार्पेट पर मौजूद रहे। इस इवेंट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में नमित मल्होत्रा महाभारत के बारे में बात करते नजर आ रहे हैं।
रामायण के बाद महाभारत बनाएंगे नमित मल्होत्रा?
एक्स पर नमित मल्होत्रा का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक समीक्षक नमित मल्होत्रा से महाभारत बनाने को लेकर सवाल करते हैं। वो पूछते हैं कि नमित मल्होत्रा एस.एस राजामौली के साथ महाभारत कब बना रहे हैं?
जब नमित से महाभारत को लेकर हुआ सवाल
ये सवाल सुनते ही पहले तो नमित मल्होत्रा हंसते हैं और फिर कहते हैं वो एक महान निर्देशक हैं। मैं उनके लिए बहुत सफलता की कामना करता हूं। जब नमित से कहा गया कि वो राजामौली के साथ काम करें तो उन्होंने कहा- अब समय आ गया है कि हमारा पूरा भारतीय सिनेमा सफल हो।
नमित के इस वायरल वीडियो पर क्या बोले सोशल मीडिया यूजर्स?
नमित के इस वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स के रिएक्शन भी आए हैं। एक यूजर ने लिखा- हाथ जोड़ रहा हूं, नमित जी प्लीज महाभारत भी बनाइए। एक दूसरे यूजर ने लिखा- नमित के अंदर का गौरवान्वित भारतीय जगा दिया है इसने। एक ने कहा - भाई ने वो सवाल पूछ लिया जो इस वक्त शायद हर भारतीय पूछना चाहता है। एक ने कहा- मुझे लगता है कि राजामौली अपनी महाभारत बनाएंगे, अपनी टीम के साथ, जिनके साथ वो सालों से काम कर रहे हैं।
जटायु की आवाज बनेंगे अनुपम खेर
बता दें, रामायण इस साल की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक मानी जा रही है। इस फिल्म का आम जनता से लेकर सेलेब्स तक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म को सोशल मीडिया पर पॉजिटिव रिव्यूज भी मिले हैं। इस फिल्म में इंडस्ट्री के मंझे हुए कलाकार नजर आएंगे। वहीं, जटायु की आवाज एक्टर अनुपम खेर बनेंगे।
रामायण के बारे में क्या बोले अनुपम खेर?
इस फिल्म को लेकर अनुपम खेर ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा- यह देखकर बहुत गर्व होता है कि हमारी महान कहानी को इतने बड़े अंतरराष्ट्रीय मंच पर, दुनिया की बेहतरीन फिल्मों के स्तर पर पेश किया गया है। प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा, डायरेक्टर नितेश तिवारी, हंस ज़िमर, ए.आर. रहमान और सभी कलाकारों, तकनीशियनों और बेहतरीन एक्टर्स ने मिलकर एक बड़े सपने को सच कर दिखाया है। सोचिए, इस फिल्म को बनाने के लिए कितने लोगों ने कड़ी मेहनत की होगी और अपना हुनर दिखाया होगा!
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
ओटीटी सीरीज (बॉलीवुड और हॉलीवुड) का रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना