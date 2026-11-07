IMDb: रामायण के बाद फैंस को इन 10 फिल्मों का बेसब्री से इंतजार, जानें कब कौन सी हो रही रिलीज
IMDb Most Anticipated Films and Series: रामायण के बाद अब दर्शकों को कौन सी फिल्मों का इंतजार है, इसकी एक लिस्ट हम आपको बता रहे हैं।
रणबीर कपूर की फिल्म रामायण सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म का फैंस को लंबे वक्त से इंतजार था। अब रामायण के बाद फैंस को किन फिल्मों का इंतजार है, इसकी एक लिस्ट हम आपको बता रहे हैं। इन फिल्मों की लिस्ट आईएमडीबी ने जारी की है। आईएमडीबी की ये लिस्ट इन फिल्मों के टाइटल पेज पर आने वाले रियल टाइम व्यूज के आधार पर तय की जाती है। आइए जानते हैं इन फिल्मों के बारे में।
1. OM- चैप्टर 1: उधिरम द ब्लड वुड
रिलीज डेट: 20 नवंबर
फिल्म के बारे में: ये एक अपकमिंग तमिल एक्शन थ्रिलर फिल्म है। राजकुमार पेरियासामी ने फिल्म को डायरेक्ट किया है। इस फिल्म में धनुष, मामूट्टी, साई पल्लवी और नसीरुद्दीन शाह लीड रोल में नजर आएंगे। इसकी कहानी तिरुवन्नामलाई के जंगलों में लाल चंदन की तस्करी और लकड़ी काटने वालों को बचाने की पृष्ठभूमि पर आधारित है।
2. गनमास्टर जी9
रिलीज डेट: 27 नवंबर
फिल्म के बारे में: ये एक अपकमिंग हिंदी एक्शन-रोमांस फिल्म है। फिल्म में इमरान हाशमी और जेनेलिया देशमुख लीड में नजर आएंगे। इस फिल्म का निर्देशन आदित्य दत्त कर रहे हैं। फिल्म का संगीत हिमेश रेशमिया ने तैयार किया है।
3. किंग
रिलीज डेट: 24 दिसंबर
फिल्म के बारे में: शाहरुख खान की ये एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है। फिल्म में शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान भी नजर आने वाली हैं। शाहरुख और सुहाना के अलावा दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन जैसे कलाकार नजर आएंगे।
4. 'बैचलर पार्टी डी'यूक्स'
रिलीज डेट: 19 नवंबर
फिल्म के बारे में: ये एक एक्शन, कॉमेडी, ड्रामा और गैंगस्टर थ्रिलर मलयालम फिल्म है। फिल्म को अमल नीरद ने डायरेक्ट किया है। फिल्म की कहानी सोने की तस्करी, धोखे, सत्ता के संघर्ष और शहरी अराजकता के इर्द-गिर्द घूमती है।
5. ईठा
रिलीज डेट: 4 दिसंबर
फिल्म के बारे में: श्रद्धा कपूर की ये फिल्म एक बायोग्राफिकल म्यूजिकल ड्रामा है। ये फिल्म महाराष्ट्र की प्रसिद्ध लावणी और तमाशा क्वीन 'विठाबाई भाऊ मांग नारायणगांवकर' के जीवन पर आधारित है। फिल्म को लक्ष्मण उतेकर ने डायरेक्ट किया है।
6. महाराष्ट्र एपस्टीन फाइल्स
रिलीज डेट: 20 नवंबर
फिल्म के बारे में: ये फिल्म नासिक के चर्चित अशोक खरात (भोंदूबाबा) प्रकरण और श्रद्धा-आस्था के नाम पर आम लोगों खासकर महिलाओं के हो रहे शोषण और धोखाधड़ी पर आधारित है। ये एक मराठी सामाजिक ड्रामा फिल्म है।
7. अथिमनोहरम
रिलीज डेट: 24 दिसंबर, 2026
फिल्म के बारे में: ये एक अपकमिंग मलयालम पारिवारिक ड्रामा, कॉमेडी और कॉप ड्रामा फिल्म है। फिल्म में मोहनलाल और मीरा जैस्मीन जैसे कलाकार नजर आएंगे। फिल्म को थारुन मूर्ति ने डायरेक्ट किया है।
8. सूर्या: अंत से आरंभ तक
रिलीज डेट: 20 नवंबर
फिल्म के बारे में: ये मलयालम की सुपरहिट फिल्म 'जोसेफ' का हिंदी रीमेक है। इसमें सनी देओल एक सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी (सूर्या) की भूमिका में हैं, जो शुरुआत में एक बूढ़े दंपत्ति की मर्डर मिस्ट्री सुलझाते हैं और बाद में चिकित्सा जगत के एक बड़े अपराध का पर्दाफाश करते हैं।
9. मातृभूमि
रिलीज डेट: 4 दिसंबर
फिल्म के बारे में: सलमान खान की ये फिल्म एक वॉर ड्रामा फिल्म है। फिल्म पहले अप्रैल में रिलीज होने वाली थी, लेकिन फिल्म की रिलीज में देरी हुई। इस फिल्म में सलमान खान के साथ चित्रांगदा सिंह नजर आएंगी। फिल्म को अपूर्व लाखिया ने डायरेक्ट किया है।
10. ये प्रेम मोल लिया
रिलीज डेट: 27 नवंबर
फिल्म के बारे में: ये एक हिंदी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। इसमें आयुष्मान खुराना , शरवरी वाघ, सौम्या टंडन, गीता अग्रवाल शर्मा, श्रुति सेठ, कृष राव, सीमा पाहवा, सुप्रिया पाठक और अनुपम खेर जैसे कलाकार नजर आएंगे। फिल्म को सूरज आर बड़जात्या ने डायरेक्ट किया है। फिल्म का संगीत हिमेश रेशमिया ने दिया है और इसका टाइटल ट्रैक काफी पसंद किया जा रहा है।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
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फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
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सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना