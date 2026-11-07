IMDb: रामायण के बाद फैंस को इन 10 फिल्मों का बेसब्री से इंतजार, जानें कब कौन सी हो रही रिलीज

IMDb Most Anticipated Films and Series: रामायण के बाद अब दर्शकों को कौन सी फिल्मों का इंतजार है, इसकी एक लिस्ट हम आपको बता रहे हैं।

रणबीर कपूर की फिल्म रामायण सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म का फैंस को लंबे वक्त से इंतजार था। अब रामायण के बाद फैंस को किन फिल्मों का इंतजार है, इसकी एक लिस्ट हम आपको बता रहे हैं। इन फिल्मों की लिस्ट आईएमडीबी ने जारी की है। आईएमडीबी की ये लिस्ट इन फिल्मों के टाइटल पेज पर आने वाले रियल टाइम व्यूज के आधार पर तय की जाती है। आइए जानते हैं इन फिल्मों के बारे में।

1. OM- चैप्टर 1: उधिरम द ब्लड वुड रिलीज डेट: 20 नवंबर

फिल्म के बारे में: ये एक अपकमिंग तमिल एक्शन थ्रिलर फिल्म है। राजकुमार पेरियासामी ने फिल्म को डायरेक्ट किया है। इस फिल्म में धनुष, मामूट्टी, साई पल्लवी और नसीरुद्दीन शाह लीड रोल में नजर आएंगे। इसकी कहानी तिरुवन्नामलाई के जंगलों में लाल चंदन की तस्करी और लकड़ी काटने वालों को बचाने की पृष्ठभूमि पर आधारित है।

2. गनमास्टर जी9 रिलीज डेट: 27 नवंबर

फिल्म के बारे में: ये एक अपकमिंग हिंदी एक्शन-रोमांस फिल्म है। फिल्म में इमरान हाशमी और जेनेलिया देशमुख लीड में नजर आएंगे। इस फिल्म का निर्देशन आदित्य दत्त कर रहे हैं। फिल्म का संगीत हिमेश रेशमिया ने तैयार किया है।

3. किंग रिलीज डेट: 24 दिसंबर

4. 'बैचलर पार्टी डी'यूक्स' रिलीज डेट: 19 नवंबर

फिल्म के बारे में: ये एक एक्शन, कॉमेडी, ड्रामा और गैंगस्टर थ्रिलर मलयालम फिल्म है। फिल्म को अमल नीरद ने डायरेक्ट किया है। फिल्म की कहानी सोने की तस्करी, धोखे, सत्ता के संघर्ष और शहरी अराजकता के इर्द-गिर्द घूमती है।

5. ईठा रिलीज डेट: 4 दिसंबर

फिल्म के बारे में: श्रद्धा कपूर की ये फिल्म एक बायोग्राफिकल म्यूजिकल ड्रामा है। ये फिल्म महाराष्ट्र की प्रसिद्ध लावणी और तमाशा क्वीन 'विठाबाई भाऊ मांग नारायणगांवकर' के जीवन पर आधारित है। फिल्म को लक्ष्मण उतेकर ने डायरेक्ट किया है।

6. महाराष्ट्र एपस्टीन फाइल्स रिलीज डेट: 20 नवंबर

फिल्म के बारे में: ये फिल्म नासिक के चर्चित अशोक खरात (भोंदूबाबा) प्रकरण और श्रद्धा-आस्था के नाम पर आम लोगों खासकर महिलाओं के हो रहे शोषण और धोखाधड़ी पर आधारित है। ये एक मराठी सामाजिक ड्रामा फिल्म है।

7. अथिमनोहरम रिलीज डेट: 24 दिसंबर, 2026

फिल्म के बारे में: ये एक अपकमिंग मलयालम पारिवारिक ड्रामा, कॉमेडी और कॉप ड्रामा फिल्म है। फिल्म में मोहनलाल और मीरा जैस्मीन जैसे कलाकार नजर आएंगे। फिल्म को थारुन मूर्ति ने डायरेक्ट किया है।

8. सूर्या: अंत से आरंभ तक रिलीज डेट: 20 नवंबर

फिल्म के बारे में: ये मलयालम की सुपरहिट फिल्म 'जोसेफ' का हिंदी रीमेक है। इसमें सनी देओल एक सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी (सूर्या) की भूमिका में हैं, जो शुरुआत में एक बूढ़े दंपत्ति की मर्डर मिस्ट्री सुलझाते हैं और बाद में चिकित्सा जगत के एक बड़े अपराध का पर्दाफाश करते हैं।

9. मातृभूमि रिलीज डेट: 4 दिसंबर

फिल्म के बारे में: सलमान खान की ये फिल्म एक वॉर ड्रामा फिल्म है। फिल्म पहले अप्रैल में रिलीज होने वाली थी, लेकिन फिल्म की रिलीज में देरी हुई। इस फिल्म में सलमान खान के साथ चित्रांगदा सिंह नजर आएंगी। फिल्म को अपूर्व लाखिया ने डायरेक्ट किया है।

10. ये प्रेम मोल लिया रिलीज डेट: 27 नवंबर