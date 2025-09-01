पवन सिंह के बाद अब खेसारी लाल यादव का वीडियो वायरल, स्टेज पर फीमेल फैन से कहा- ये छोटी है, लेकिन इसका कुछ भी...

पवन सिंह के बाद भोजपुरी के एक और सुपरस्टार का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक फीमेल फैन संग फ्लर्ट कर रहे हैं। इस वीडियो के सामने आते ही खेसारी लाल यूजर्स के निशाने पर आ गए हैं।

भोजपुरी सिनेमा के एक्टर पवन सिंह बीते दिनों अपने एक वीडियो को लेकर काफी विवादों में घिरे रहे। उनका एक वीडियो सामने आया था, जिसमें वो लखनऊ में एक इवेंट में स्टेज पर अंजलि राघव की कमर पर हाथ लगाते नजर आए थे। इस दौरान अंजलि अनकंफर्टेबल दिखीं। पवन सिंह के बाद भोजपुरी के एक और सुपरस्टार का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक फीमेल फैन संग फ्लर्ट कर रहे हैं। इस वीडियो के सामने आते ही खेसारी लाल यादव यूजर्स के निशाने पर आ गए हैं। उनका ये वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है।

मंच पर महिला फैन के साथ किया फ्लर्ट दरअसल, पवन सिंह के बाद अब खेसारी लाल का एक वीडियो वायरल हो रहा है। खेसारी का ये वीडियो उनके एक इवेंट के दौरान का है, जिसमें वो स्टेज पर लाइव परफॉर्म करते नजर आ रहे हैं। इसी दौरान मंच पर वो अपनी महिला फैन के साथ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जिसे सुनकर सोशल मीडिया पर यूजर्स भड़क गए और उन्हें खूब ट्रोल कर रहे हैं।