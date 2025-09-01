After Pawan Singh Khesari lal Yadav Video Viral He misbehaves with female fan On Stage पवन सिंह के बाद अब खेसारी लाल यादव का वीडियो वायरल, स्टेज पर फीमेल फैन से कहा- ये छोटी है, लेकिन इसका कुछ भी..., Bollywood Hindi News - Hindustan
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडAfter Pawan Singh Khesari lal Yadav Video Viral He misbehaves with female fan On Stage

पवन सिंह के बाद अब खेसारी लाल यादव का वीडियो वायरल, स्टेज पर फीमेल फैन से कहा- ये छोटी है, लेकिन इसका कुछ भी...

पवन सिंह के बाद भोजपुरी के एक और सुपरस्टार का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक फीमेल फैन संग फ्लर्ट कर रहे हैं। इस वीडियो के सामने आते ही खेसारी लाल यूजर्स के निशाने पर आ गए हैं।

Priti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तानMon, 1 Sep 2025 06:27 PM
भोजपुरी सिनेमा के एक्टर पवन सिंह बीते दिनों अपने एक वीडियो को लेकर काफी विवादों में घिरे रहे। उनका एक वीडियो सामने आया था, जिसमें वो लखनऊ में एक इवेंट में स्टेज पर अंजलि राघव की कमर पर हाथ लगाते नजर आए थे। इस दौरान अंजलि अनकंफर्टेबल दिखीं। पवन सिंह के बाद भोजपुरी के एक और सुपरस्टार का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक फीमेल फैन संग फ्लर्ट कर रहे हैं। इस वीडियो के सामने आते ही खेसारी लाल यादव यूजर्स के निशाने पर आ गए हैं। उनका ये वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है।

मंच पर महिला फैन के साथ किया फ्लर्ट

दरअसल, पवन सिंह के बाद अब खेसारी लाल का एक वीडियो वायरल हो रहा है। खेसारी का ये वीडियो उनके एक इवेंट के दौरान का है, जिसमें वो स्टेज पर लाइव परफॉर्म करते नजर आ रहे हैं। इसी दौरान मंच पर वो अपनी महिला फैन के साथ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जिसे सुनकर सोशल मीडिया पर यूजर्स भड़क गए और उन्हें खूब ट्रोल कर रहे हैं।

ऐसा क्या कहा खेसारी ने?

वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि खेसारी लाल यादव स्टेज पर बातचीत करते हैं जो फ्लर्ट में बदल गई। उन्होंने कहा, 'ये बड़ी है के छोटी है? ये छोटी है, लेकिन इसका कुछ भी छोटा नहीं है। ऊंचाई देखो, बाल देखो, बेचारी का चेहरा भी बड़ा है।' जिसके बाद खेसारी लाल ने उन्हें जबरन गले लगने के लिए कहते हैं और बाद में वो गले लग भी जाती है। इसके बाद वो कहते हैं, 'जिंदगी मिले तो खेसारी लाल यादव जैसी, जहां चाहता हूं, वहीं पकड़ लेता हूं।' इस वीडियो को देख लोग उनकी तीखी आलोचना कर रहे हैं। वहीं, कई यूजर्स ने एक्टर की इस हरकत को घटिया और अपमानजनक बता रहे है।

