Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडafter nidhhi agerwal samantha ruth prabhu mobbed by the crowd watch video
निधि अग्रवाल के बाद सामंथा के साथ भीड़ ने की बदतमीजी, वीडियो में स्ट्रगल करती दिखीं एक्ट्रेस

निधि अग्रवाल के बाद सामंथा के साथ भीड़ ने की बदतमीजी, वीडियो में स्ट्रगल करती दिखीं एक्ट्रेस

संक्षेप:

निधि अग्रवाल के बाद अब सामंथा रुथ प्रभु के साथ भी भीड़ ने बदतमीजी कर दी है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बेकाबू होती भीड़ सामंथा को निकलने का रास्ता नहीं दे रही है।

Dec 21, 2025 07:33 pm ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

हाल में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें भीड़ को बेकाबू होते हुए एक्ट्रेस निधि अग्रवाल के साथ बदतमीजी करते हुए देखा गया था। निधि अपनी आने वाली फिल्म द राजा साब के म्यूजिक लॉन्च पर पहुंची थीं। अब इस घटना के कुछ ही दिन बाद एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु के साथ भी भीड़ ने कुछ ऐसा ही करने की कोशिश की। सामंथा का एक वीडियो सामने आया है जिसमें उन्हें सिक्यूरिटी गार्ड के साथ होने के बाद भी भीड़ की बदतमीजी का सामना करना पड़ा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सामंथा का खींचा पल्लू

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें गोल्डन साड़ी पहने हुए सामंथा अपनी गाड़ी तक पहुंचने का स्ट्रगल कर रही हैं। इस वीडियो में उनके साथ सफेद और काली शर्ट में सिक्यूरिटी गार्ड भी नजर आ रहे हैं। लेकिन भीड़ सामंथा की साड़ी का पल्लू खींचने की कोशिश की। सामंथा मुश्किलों बाद अपनी कार तक पहुंची। ये वीडियो हैदराबाद के एक इवेंट का बताया जा रहा है।

ये भी पढ़ें:हम आपके हैं कौन की चमेली अब दिखती हैं ऐसी, पहचान नहीं पाओगे
ये भी पढ़ें:जानिए किसने गाया था शक्तिमान का टाइटल सॉन्ग, इन एक्टर्स को किया मशहूर

यूजर्स रिएक्शन

इस वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स ने रिएक्शन देते हुए भीड़ के ऐसे व्यवहार की आलोचना की है। एक यूजर ने लिखा, 'इससे बुरा क्या होगा', एक और यूजर ने लिखा, 'भीड़ चढ़ी जा रही है', एक अन्य ने लिखा 'ये गलत व्यवहार है', एक और यूजर ने भीड़ की शिकायत करने की बात कही। वहीं एक यूजर ने कहा कि इवेंट से पहेले मैनेजमेंट तैयार क्यों नहीं होता।

ये भी पढ़ें:सलमान का ऑनस्क्रीन दोस्त अब बन गया है बड़ा एक्टर, 340 करोड़ की फिल्म का था हीरो

अपकमिंग प्रोजेक्ट

बता दें, सामंथा हाल में अपनी दूसरी शादी की वजह से खबरों में आई हैं। उन्होंने डायरेक्टर राज निदिमोरू से शादी की है। एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर शादी की कई तस्वीरें शेयर की थीं। वर्क फ्रंट की बात करें तो सामंथा, राज और डीके के शो रक्त ब्रह्माण्ड: द ब्लडी किंगडम में काम कर रही हैं। इस शो में उनके साथ आदित्य रॉय कपूर, अली फजल, वामिका गब्बी और जयदीप अहलावत नजर आने वाले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये सीरीज अगले साल 2026 में दस्तक देगी। इससे पहले सामंथा राज और डीके के साथ मनोज बाजपेयी की द फैमिली मैन 2 में काम कर चुकी हैं।

Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas
ऊषा IIMC नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई के बाद से हिंदी एंटरटेनमेंट वर्ल्ड को कवर कर रही हैं। देसी मार्टीनी के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। फिल्मों, वेब सीरीज- शोज़ की समझ रखती हैं। फिल्म रिव्यूज, टीवी गॉसिप्स और मजेदार-क्रिस्प राइटिंग से रीडर्स को पिछले 8 सालों से एंटरटेन करती आई हैं। सेलेब्स इंटरव्यू, एक्सक्लूसिव न्यूज़ आर्टिकल, ट्रिविया, लाइफस्टाइल, वीडियो कंटेंट, स्क्रिप्ट राइटिंग में रुचि है। मधुबाला के दौर से लेकर आलिया भट्ट की फिल्मों तक के सफ़र से अपडेटेड हैं। और पढ़ें
samantha ruth prabhu

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।