निधि अग्रवाल के बाद सामंथा के साथ भीड़ ने की बदतमीजी, वीडियो में स्ट्रगल करती दिखीं एक्ट्रेस

संक्षेप: निधि अग्रवाल के बाद अब सामंथा रुथ प्रभु के साथ भी भीड़ ने बदतमीजी कर दी है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बेकाबू होती भीड़ सामंथा को निकलने का रास्ता नहीं दे रही है।

हाल में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें भीड़ को बेकाबू होते हुए एक्ट्रेस निधि अग्रवाल के साथ बदतमीजी करते हुए देखा गया था। निधि अपनी आने वाली फिल्म द राजा साब के म्यूजिक लॉन्च पर पहुंची थीं। अब इस घटना के कुछ ही दिन बाद एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु के साथ भी भीड़ ने कुछ ऐसा ही करने की कोशिश की। सामंथा का एक वीडियो सामने आया है जिसमें उन्हें सिक्यूरिटी गार्ड के साथ होने के बाद भी भीड़ की बदतमीजी का सामना करना पड़ा।

सामंथा का खींचा पल्लू सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें गोल्डन साड़ी पहने हुए सामंथा अपनी गाड़ी तक पहुंचने का स्ट्रगल कर रही हैं। इस वीडियो में उनके साथ सफेद और काली शर्ट में सिक्यूरिटी गार्ड भी नजर आ रहे हैं। लेकिन भीड़ सामंथा की साड़ी का पल्लू खींचने की कोशिश की। सामंथा मुश्किलों बाद अपनी कार तक पहुंची। ये वीडियो हैदराबाद के एक इवेंट का बताया जा रहा है।

यूजर्स रिएक्शन इस वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स ने रिएक्शन देते हुए भीड़ के ऐसे व्यवहार की आलोचना की है। एक यूजर ने लिखा, 'इससे बुरा क्या होगा', एक और यूजर ने लिखा, 'भीड़ चढ़ी जा रही है', एक अन्य ने लिखा 'ये गलत व्यवहार है', एक और यूजर ने भीड़ की शिकायत करने की बात कही। वहीं एक यूजर ने कहा कि इवेंट से पहेले मैनेजमेंट तैयार क्यों नहीं होता।