'शादी की एक्सपायरी डेट…', काजोल के इस बायन के बाद अब अजय बोले- प्यार शब्द के मायने ही खत्म हो गए

अमेजन प्राइम वीडियो के चैट शो टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल के लेटेस्ट एपिसोड में काजोल ने शादी को लेकर कहा था कि शादी की एक्सपायरी और रिन्यूअल डेट होनी चाहिए। काजोल के इस बायन पर कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने उनकी खूब आलोचना की। अब एक अलग इंटरव्यू में अजय देवगन ने मॉडर्न डे लव को लेकर बात की है। अजय देवगन ने कहा कि आजकल आई लव यू का बेवजह इस्तेमाल होने लगा है। उन्होंने कहा कि अब प्यार शब्द के मायने ही खत्म दो गए हैं।
मॉडर्न डे लव पर क्या बोले अजय देवगन
इन दिनों अपनी फिल्म दे दे प्यार दे 2 के प्रमोशन में व्यस्त अजय देवगन ने बुक माय शो के यूट्यूब चैनल से खास बातचीत में अजय देवगन ने मॉडर्न डे प्यार को लेकर बात की। अजय देवगन ने कहा कि प्यार शब्द के मायने ही खत्म हो गए हैं। उन्होंने कहा कि आजकल आई लव यू का बेवजह इस्तेमाल होता है।
अजय बोले- लव यू के खत्म हो गए मायने
सिंघम एक्टर अजय देवगन ने कहा, "जो मैं देख रहा हूं, उससे यह (प्यार) पहले की तुलना में अधिक कैजुअल हो गया है। प्यार शब्द का इतना बेवजह इस्तेमाल हो रहा है कि उसके मायने ही खत्म हो गए हैं। हमारी जनरेशन में आई लव यू एक बड़ी बात थी। अब लोग इस शब्द की गहराई को नहीं समझते हैं, ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है।"
अजय की बात पर आर माधवन ने दिखाई सहमति
अजय देवगन की बात से सहमति दिखाते हुए उनके को-स्टार आर माधवन ने कहा, जब हमें किसी कार्ड पर विद लव लिखना होता था, हम उसे भी गंभीरता से लेते थे।" अजय ने कहा कि अब हर मैसेज पर हार्ट इमोजी होता है या प्यार से अंत होता है।
