IMDb List: इन 10 फिल्मों और सीरीज का फैंस बेसब्री से कर रहे इंतजार, शुक्रवार को आएंगी 4
Most Anticipated Films: थलापति विजय की लास्ट फिल्म जन नायगन रिलीज हो चुकी है। आइए जानते हैं इस फिल्म की रिलीज के बाद फैंस को किन फिल्मों और सीरीज का बेसब्री से इंतजार है।
थलापति विजय की फिल्म जन नायकन का फैंस को बेसब्री से इंतजार था। अब जब ये फिल्म रिलीज हो चुकी है तो हम आपको आईएमडीबी की अपडेटेड लिस्ट में से उन फिल्मों और सीरीज के नाम बता रहे हैं जिनका फैंस को बेसब्री से इंतजार है। इस लिस्ट को इन फिल्मों के टाइटल पर आनेवाले रियल टाइम व्यूज के आधार पर तय किया जाता है। साथ ही, हम आपको इन फिल्मों की रिलीज डेट और जॉनर भी बता रहे हैं। आइए जानते हैं इन फिल्मों और सीरीज के नाम।
1.टॉक्सिक
लिस्ट में पहले नंबर पर सुपरस्टार यश की फिल्म टॉक्सिक है। टॉक्सिक 26 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। यश की टॉक्सिक एक एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म है। फिल्म को गीतू मोहनदास ने डायरेक्ट किया है।
2. हैवान
लिस्ट में दूसरे नंबर पर अक्षय कुमार और सैफअली खान की अपकमिंग फिल्म हैवान है। हैवान एक एक्शन क्राइम ड्रामा फिल्म होगी। फिल्म में एक मार्शल आर्टिस्ट, जो देख नहीं सकता है, वो छोटी बच्ची को साइकोपैथ किलर से बचाता है। फिल्म 11 सितंबर को रिलीज होगी।
3.आदर्श बाल विद्यालय
लिस्ट में तीसरे नंबर पर प्राइम वीडियो की सीरीज आदर्श बाल विद्यालय है। इस सीरीज में केके मेनन, अर्चना पूरन सिंह और नवीन कस्तूरिया जैसे कलाकार नजर आएंगे। सीरीज 24 जुलाई (शुक्रवार) को प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी।
4. डीसी
लिस्ट में चौथे नंबर पर तमिल भाषा की डार्क रोमांटिक फिल्म डीसी है। फिल्म को अरुण मथेश्वरन ने डायरेक्ट किया है। फिल्म 7 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
5. आवारापन 2
लिस्ट में 5वें नंबर पर इमरान हाशमी की फिल्म आवारापन 2 है। फिल्म 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म को नितिन कक्कड़ ने डायरेक्ट किया है।
6. मुसाफिर कैफे
लिस्ट में छठे नंबर पर विक्रांत मैसी की रोमांटिक सीरीज मुसाफिर कैफे है। ये सीरीज 24 जुलाई (शुक्रवार) को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। सीरीज में विक्रांत मैसी के साथ आशी मालवीय और वेदिका पिंटो जैसे कलाकार नजर आएंगे। सीरीज को रुचिर अरुण ने डायरेक्ट किया है।
7. खलीफा
लिस्ट में 7वें नंबर पर मलयालम एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म खलीफा है। फिल्म 20 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इस फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमारन, टोविनो थॉमस और मोहनलाल जैसे कलाकार नजर आएंगे।
8. रणबाली
लिस्ट में 8वें नंबर पर तेलुगु पीरियॉडिक ड्रामा फिल्म रणबाली है। ये फिल्म 11 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म में विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना नजर आएंगी।
9. इंद्रजाल
लिस्ट में 9वें नंबर पर हिंदी मिस्ट्री फिल्म इंद्रजाल है। फिल्म 24 जुलाई (शुक्रवार) को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इस फिल्म महेश निकम, शनाया त्रिपाठी और यशराज डिंबाले नजर आएंगे।
10. चेन्नई लव स्टोरी
लिस्ट में 10वें नंबर पर तेलुगु ड्रामा फिल्म चेन्नई लव स्टोरी है। फिल्म को लकी बेजावाड़ा और रवि नंबूरी ने डायरेक्ट किया है। फिल्म 24 जुलाई (शुक्रवार) को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
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