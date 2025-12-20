Hindustan Hindi News
दीपिका के साथ विवाद के बाद संदीप रेड्डी वांगा ने धुरंधर की तारीफ करते हुए रणवीर के बारे में कही ये बात

दीपिका के साथ विवाद के बाद संदीप रेड्डी वांगा ने धुरंधर की तारीफ करते हुए रणवीर के बारे में कही ये बात

संक्षेप:

रणवीर सिंह की फिल्म को ऑडियंस से जबरदस्त रिएक्शन मिल रहा है। इस बीच डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा ने रणवीर के काम की खुलकर तारीफ की है। कुछ समय पहले संदीप और दीपिका के बीच विवाद हुआ था। 

Dec 20, 2025 04:31 pm ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर रही है। फिल्म को ऑडियंस ने जबरदस्त रिएक्शन दिया है। आम लोगों के साथ अब एनिमल के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा को फिल्म पसंद आई है। उन्होंने दीपिका पादुकोण के साथ हुए विवाद के बाद भी रणवीर सिंह की परफॉरमेंस की जबरदस्त तारीफ की है। संदीप रेड्डी ने अपने X अकाउंट पर पोस्ट शेयर किया है जिसपर धुरंधर के डायरेक्टर आदित्य धर ने रिप्लाई करते हुए शुक्रियादा किया है।

संदीप रेड्डी ने की धुरंधर की तारीफ

संदीप धुरंधर एक ऐसे व्यक्ति को बनाया गया है जो कम बोलता है और अपने इरादों का पक्का है।उसकी रीढ़ में मर्दानगी और सहजता है। धुरंधर टाइटल एकदम सही बैठता है क्योंकि फिल्म दबदबे और उग्रता से भरी है। सीन बेहद साफ, बिना किसी उलझन के। म्यूजिक, एक्टिंग, स्क्रिप्ट और डायरेक्शन शानदार है।” संदीप रेड्डी ने आगे लिखा, अक्षय खन्ना सर और रणवीर सिंह ने खुद को हवा में घोल दिया है और अपने किरदारों में समा गए हैं।” आगे संदीप रेड्डी ने फिल्म के डायरेक्टर की तारीफ की।

आदित्य धर ने किया शुक्रिया

संदीप को जवाब देते हुए धुरंधर के डायरेक्टर ने लिखा, शुक्रिया, मेरे प्यारे संदीप। आपके मुंह से यह सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं हमेशा से आपके सिनेमा के प्रति निडर रवैये और बेबाक, मर्दाना कहानी कहने के आपके विश्वास का फैन रहा हूं।”

दीपिका के साथ विवाद

बता दें, कुछ महीनों पहले दीपिका पादुकोण और संदीप रेड्डी के बीच विवाद की खबर सामने आई थी। दीपिका ने संदीप की फिल्म स्पिरिट में काम करने के लिए उनके आगे 8 घंटे की शिफ्ट के साथ कई अन्य मांगें रखी थीं जिसके बाद ये विवाद बन गया। इस विवाद के बाद भी संदीप ने रणवीर के काम की तारीफ की है।

