कल्कि कोचलिन ने बताया तलाक के बाद क्यों अनुराग कश्यप से बनानी पड़ी दूरी, कहा- 'एक ऐसा पॉइंट आया जब हमें...'

कल्कि ने अपने हालिया इंटरव्यू में अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में खुलकर बात की है, इस बार उन्होंने अपने एक्स-हस्बैंड अनुराग कश्यप संग अपने रिश्ते और तलाक के बाद इमोशनल बैलेंस खोजने की लंबी और मुश्किल जर्नी के बारे में बताया है।

बॉलीवुड एक्ट्रेस कल्कि कोचलिन हमेशा ही खबरों में छाई रहती हैं। कल्कि प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर खबरों में रहती हैं। ऐसे में अब एक बार फिर से कल्कि अपनी निजी जिंदगी को लेकर खबरों में आई हैं। कल्कि ने अपने हालिया इंटरव्यू में अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में खुलकर बात की है, इस बार उन्होंने अपने एक्स-हस्बैंड अनुराग कश्यप संग अपने रिश्ते और तलाक के बाद इमोशनल बैलेंस खोजने की लंबी और मुश्किल जर्नी के बारे में बताया है।

'आपको अपना दुख महसूस करने की जरूरत है' कल्कि कोचिन ने हाल ही में NDTV को अपना इंटरव्यू दिया। इस दौरान कल्कि ने अनुराग संग तलाक के बाद इमोशनल बैलेंस को लेकर बात की। कल्कि ने बताया, 'मुझे नहीं लगता कि सिर्फ थेरेपी से मदद मिलती है। सबसे पहले, जब आप बहुत ज्यादा दुख से गुजर रहे होते हैं, तो कभी-कभी थेरेपी करना भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि आपको कुछ समय के लिए अपना दुख महसूस करने की ज़रूरत होती है। थेरेपी लंबे समय में मदद करती है, और मैं इसकी बहुत ज्यादा सलाह देती हूं।' उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ठीक होने के लिए समय और इमोशनल ईमानदारी की जरूरत होती है, और कहा कि थेरेपी तब असरदार होती है जब दर्द को दबाने के बजाय उसे प्रोसेस करने की इच्छा के साथ जोड़ा जाता है।

क्लोजर से पहले दूरी कल्कि ने ब्रेकअप के बाद दूरी बनाने के महत्व के बारे में भी बात की। एक नजरिया शेयर करते हुए जो उन्हें काम का लगा। उन्होंने कहा, 'कहते हैं कि अगर आप किसी रिश्ते में जितने भी समय से हैं, आपको उसका आधा समय एक-दूसरे से दूर रहकर बिताना चाहिए।' कल्कि के अनुसार, दूर जाने से लोगों को दूसरे व्यक्ति पर गुस्सा और दुख जाहिर किए बिना उसे समझने में मदद मिलती है। समय के साथ, यह दूरी क्लियरिटी पाने और आखिरकार रिश्ते की अच्छी बातों को याद रखने में मदद करती है। तभी आप अच्छी यादें याद करने लगते हैं, और तभी आपको पता चलता है कि आप उस व्यक्ति से दोबारा मिलने के लिए तैयार हो सकते हैं।'

'डिवोर्स आसान नहीं था' कल्कि ने माना कि अनुराग कश्यप से अलग होने के बाद के शुरुआती साल खास तौर पर चैलेंजिंग थे। उन्होंने कहा, 'डिवोर्स के बाद के शुरुआती कुछ साल हमारे लिए आसान नहीं थे। फिर एक ऐसा पॉइंट आया जब हमें एहसास हुआ कि हमें एक-दूसरे की जिंदगी से दूर रहने की जरूरत है क्योंकि दूसरे इंसान को किसी और के साथ देखना दुख देता था। दोनों को हेल्दी जगह पर पहुंचने में समय और दूरी लगी। इसमें कुछ साल लगते हैं। हम तुरंत नहीं पहुंचे और दूरी ने मदद की। अब हम एक अच्छी जगह पर हैं और हम कभी-कभी मिल पाते हैं।'