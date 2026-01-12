करण जौहर ने धुरंधर के बाद की हक की तारीफ, बोले- आंसुओं से सराबोर हो गया, यामी गौतम ने दिया जवाब
करण जौहर ने नेटफ्लिक्स पर हक देखने के बाद एक लंबा सा इमोशनल पोस्ट लिखा है। उनको अफसोस है कि थिएटर में यह फिल्म नहीं देख पाए साथ ही यामी गौतम की एक्टिंग की जमकर तारीफ की है।
करण जौहर ने कुछ रोज पहले धुरंधर की जमकर तारीफ की थी। अब आदित्य धर की पत्नी यामी गौतम स्टारर हक की तारीफ है। इससे पहले आलिया भट्ट भी शाह बानो की कहानी से प्रेरित इस फिल्म की तारीफ कर चुकी हैं। करण ने हक की तारीफ में एक लंबा पोस्ट लिखा है और बताया कि शाजिया की जीत से उनकी आंखों में आंसू आ गए। करण ने यामी गौतम की एक्टिंग की तारीफ भी की है। यहां देखें करण हक की तारीफ में क्या-क्या लिखा है...
करण ने की भर-भरकर तारीफ
करण जौहर ने रविवार को एक इंस्टाग्राम पोस्ट किया। इसमें लिखते हैं, हक... शाज़िया बानो की कहानी और उनकी जीत ने मुझे आंसुओं से सराबोर कर दिया... फिल्म के आखिर में मैं निशब्द था, फिर मैंने फिल्म के लिए जोरदार तालियां बजाईं और मुझे इस बात का अफसोस हुआ कि मैंने इस सशक्त और शानदार फिल्म को थिएटर में देखने का मौका गंवा दिया।
यामी गौतम के हुए फैन
मुझे नहीं लगता कि मैं पिछले कई सालों में किसी परफॉर्मेंस से इतना प्रभावित हुआ हूं... यह कहना कि यामी गौतम शानदार, जबरदस्त और नई राह दिखाने वाली हैं, काफी नहीं होगा। उनकी खामोशी, उनकी ठहरी नजरें, उनका आखिरी मोनोलॉग और पूरी फिल्म में उनका अंदाज, यह उनके क्राफ्ट और कन्विक्शन की एक 'मास्टर क्लास' है। उन्हें सलाम और सलाम!
इमरान की एक्टिंग से प्यार
सुपर्ण वर्मा ने बहुत ही सधे हुए हाथों से फिल्म का निर्देशन किया है... उन्होंने कभी भी नाटकीयता को भावनाओं पर हावी नहीं होने दिया और हमेशा कैरेक्टर्स की ताकत को खामोशी से उभरने दिया। उन्होंने एक बेहतरीन फिल्म निर्देशित की है। इमरान हाशमी अपने करियर के बेस्ट फॉर्म में हैं... उन्होंने एक असंवेदनशील और हक जताने वाले पति के किरदार को एक मंझे हुए कलाकार की तरह निभाया है... आप उनसे नफरत करते हैं और इसीलिए आपको उनके अभिनय से प्यार हो जाता है।
यामी ने दिया जवाब
यामी... मैं जीवन भर के लिए आपका प्रशंसक बन गया हूँ! ❤️🙏 #Haq अब नेटफ्लिक्स पर। इस पोस्ट पर यामी ने जवाब दिया है, करण आपके शब्दों ने मुझे इमोशनल कर दिया। आपको बहुत प्यार और आभार के साथ दिल की गहराइयों से शुक्रिया कह सकती हूं। बहुत शुक्रिया।
बता दें कि अनुपमा चोपड़ा के साथ बातचीत में करण ने यामी के पति आदित्यधर की फिल्म धुरंधर की भी तारीफ की थी। उन्होंने बोला था कि मूवी देखकर लगा कि क्राफ्ट कितना लिमिटेड है।
