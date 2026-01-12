Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडafter dhurandhar karan johar praised haq movie and its cast says became fan of yami Gautam for life
करण जौहर ने धुरंधर के बाद की हक की तारीफ, बोले- आंसुओं से सराबोर हो गया, यामी गौतम ने दिया जवाब

करण जौहर ने धुरंधर के बाद की हक की तारीफ, बोले- आंसुओं से सराबोर हो गया, यामी गौतम ने दिया जवाब

संक्षेप:

करण जौहर ने नेटफ्लिक्स पर हक देखने के बाद एक लंबा सा इमोशनल पोस्ट लिखा है। उनको अफसोस है कि थिएटर में यह फिल्म नहीं देख पाए साथ ही यामी गौतम की एक्टिंग की जमकर तारीफ की है।

Jan 12, 2026 09:50 am ISTKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

करण जौहर ने कुछ रोज पहले धुरंधर की जमकर तारीफ की थी। अब आदित्य धर की पत्नी यामी गौतम स्टारर हक की तारीफ है। इससे पहले आलिया भट्ट भी शाह बानो की कहानी से प्रेरित इस फिल्म की तारीफ कर चुकी हैं। करण ने हक की तारीफ में एक लंबा पोस्ट लिखा है और बताया कि शाजिया की जीत से उनकी आंखों में आंसू आ गए। करण ने यामी गौतम की एक्टिंग की तारीफ भी की है। यहां देखें करण हक की तारीफ में क्या-क्या लिखा है...

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

करण ने की भर-भरकर तारीफ

करण जौहर ने रविवार को एक इंस्टाग्राम पोस्ट किया। इसमें लिखते हैं, हक... शाज़िया बानो की कहानी और उनकी जीत ने मुझे आंसुओं से सराबोर कर दिया... फिल्म के आखिर में मैं निशब्द था, फिर मैंने फिल्म के लिए जोरदार तालियां बजाईं और मुझे इस बात का अफसोस हुआ कि मैंने इस सशक्त और शानदार फिल्म को थिएटर में देखने का मौका गंवा दिया।

यामी गौतम के हुए फैन

मुझे नहीं लगता कि मैं पिछले कई सालों में किसी परफॉर्मेंस से इतना प्रभावित हुआ हूं... यह कहना कि यामी गौतम शानदार, जबरदस्त और नई राह दिखाने वाली हैं, काफी नहीं होगा। उनकी खामोशी, उनकी ठहरी नजरें, उनका आखिरी मोनोलॉग और पूरी फिल्म में उनका अंदाज, यह उनके क्राफ्ट और कन्विक्शन की एक 'मास्टर क्लास' है। उन्हें सलाम और सलाम!

इमरान की एक्टिंग से प्यार

सुपर्ण वर्मा ने बहुत ही सधे हुए हाथों से फिल्म का निर्देशन किया है... उन्होंने कभी भी नाटकीयता को भावनाओं पर हावी नहीं होने दिया और हमेशा कैरेक्टर्स की ताकत को खामोशी से उभरने दिया। उन्होंने एक बेहतरीन फिल्म निर्देशित की है। इमरान हाशमी अपने करियर के बेस्ट फॉर्म में हैं... उन्होंने एक असंवेदनशील और हक जताने वाले पति के किरदार को एक मंझे हुए कलाकार की तरह निभाया है... आप उनसे नफरत करते हैं और इसीलिए आपको उनके अभिनय से प्यार हो जाता है।

ये भी पढ़ें:आलिया भट्ट ने दिया रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर का रिव्यू, कहा- आपने ना सिर्फ…

यामी ने दिया जवाब

यामी... मैं जीवन भर के लिए आपका प्रशंसक बन गया हूँ! ❤️🙏 #Haq अब नेटफ्लिक्स पर। इस पोस्ट पर यामी ने जवाब दिया है, करण आपके शब्दों ने मुझे इमोशनल कर दिया। आपको बहुत प्यार और आभार के साथ दिल की गहराइयों से शुक्रिया कह सकती हूं। बहुत शुक्रिया।

बता दें कि अनुपमा चोपड़ा के साथ बातचीत में करण ने यामी के पति आदित्यधर की फिल्म धुरंधर की भी तारीफ की थी। उन्होंने बोला था कि मूवी देखकर लगा कि क्राफ्ट कितना लिमिटेड है।

ये भी पढ़ें:धुरंधर देखकर करण जौहर हुए हैरान, बोले- खुद की काबिलियत पर हुआ शक
Kajal Sharma

लेखक के बारे में

Kajal Sharma
काजल शर्मा लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम को लीड करती हैं। पत्रकारिता में 15 वर्षों का अनुभव रखने वाली काजल ने प्रिंट और डिजिटल मीडिया में मजबूत पहचान बनाई है। फिल्म, टीवी, ओटीटी, फैशन और सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लेखन में उनकी गहरी पकड़ है। सोशल मीडिया ट्रेंड्स और रीडर इंट्रेस्ट की उनकी समझ उन्हें लगातार ट्रेंडिंग और डिस्कवर-फ्रेंडली कंटेंट बनाने में मदद करती है। काजल साइंस ग्रेजुएट (B.Sc–Biology) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं। यही बैकग्राउंड उन्हें हेल्थ, फिटनेस, और प्रिवेंटिव केयर जैसे विषयों पर साइंस-आधारित, रिसर्च-ड्रिवेन और एक्सपर्ट-वेरिफाइड रिपोर्टिंग करने में सक्षम बनाता है। 2017 से वह बॉलीवुड-हॉलीवुड फिल्मों के साथ हेल्थ और मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज भी लिख रही हैं, जिनमें वह मेडिकल रिसर्च, डॉक्टर इनपुट और प्रमाणिक स्रोतों पर आधारित जानकारी पाठकों तक पहुंचाती हैं। और पढ़ें
karan johar haq

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।