Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडAfter Dhurandhar Box Office success Don 3 indefinitely pushed as Ranveer Singh prioritises other projects
रणवीर सिंह के सिर चढ़ी ‘धुरंधर’ की सक्सेस, इस बड़ी फिल्म को कहा ‘ना’? फैंस को लगा झटका

रणवीर सिंह के सिर चढ़ी ‘धुरंधर’ की सक्सेस, इस बड़ी फिल्म को कहा ‘ना’? फैंस को लगा झटका

संक्षेप:

Ranveer Singh Upcoming Movies: रणवीर सिंह की फिल्म ‘धुरंधर’ बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी कमाई कर रही है। इस फिल्म की सफलता के बाद रणवीर सिंह ने अपने करियर से जुड़ा बड़ा फैसला लिया है।

Dec 23, 2025 03:28 pm ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बॉक्स ऑफिस पर ‘धुरंधर’ तहलका मचा रही है। 18 दिनों में रणवीर सिंह की फिल्म ने न सिर्फ इंडियन बॉक्स ऑफिस से 572.25 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है, बल्कि वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस से 876.5 करोड़ रुपये का कारोबार भी कर लिया है। ऐसे में रणवीर सिंह इस वक्त अपनी फिल्म की सक्सेस इंजॉय कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स पर दोबारा से विचार भी कर रहे हैं। खबर आ रही है कि उन्होंने एक बड़ी फिल्म का ना कह दिया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इस बड़ी फिल्म को कहा ‘ना’?

पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक, रणवीर सिंह ने फरहान अख्तर और रितेश सिधवानी की मच-अवेटेड ‘डॉन 3’ से हटने का फैसला कर लिया है। एक सोर्स ने बताया, “धुरंधर की जबरदस्त सफलता के बाद रणवीर बहुत क्लियर हैं कि उन्हें आगे किस तरह की फिल्में करनी हैं। वह संजय लीला भंसाली, लोकेश कनगराज और एटली जैसे फिल्ममेकर्स के साथ काम करने के इच्छुक हैं।”

रणवीर सिंह

नहीं करना चाहते गैंगस्टर फिल्में

सूत्र ने आगे कहा, “वह एक के बाद एक गैंगस्टर फिल्में नहीं करना चाहते। यही एक वजह है कि उन्होंने जय मेहता से ‘प्रलय’ की शूटिंग पहले शुरू करने के लिए कहा है। रणवीर इस प्रोजेक्ट को तेजी से आगे बढ़ाना चाहते हैं और प्लान से पहले इसे फ्लोर पर लाना चाहते हैं।”

ये भी पढ़ें:सिर्फ 16 एपिसोड्स की है ये रोमांटिक कोरियन वेब सीरीज, 9 है इसकी IMDb रेटिंग

क्या है ये ‘प्रलय’?

मेकर्स ने टेंटेटिवली रणवीर की अपकमिंग फिल्म का नाम ‘प्रलय’ रखा है। अभी तक इसका आधिकारिक नाम अनाउंस नहीं किया है। इस फिल्म को अप्लॉज एंटरटेनमेंट बना रहा है और ये जॉम्बी पर आधारित है।

रणवीर सिंह

सूत्र ने आगे क्या कहा?

सोर्स ने आगे बताया, “अब जब वह ‘डॉन 3’ से बाहर हो गए हैं तो जय मेहता की फिल्म के लिए उनकी डेट्स बदल गई हैं। फिल्म अब बस तय शेड्यूल से पहले होगी।”

ये भी पढ़ें:क्राइम थ्रिलर फिल्म, 8.3 IMDb रेटिंग, वीकेंड पर देखने के लिए सेव कर लें ये लिंक
Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani
वर्तिका तोलानी को फिल्मी दुनिया और फिल्मों की बातें करते-करते पांच साल से ज्यादा हो गए हैं। उन्होंने साल 2019 में ईएमआरसी, डीएवीवी (इंदौर) से पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बीएससी किया और फिर दैनिक भास्कर से अपने करियर की शुरुआत की। दैनिक भास्कर के बाद अमर उजाला और अब लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। लाइव हिन्दुस्तान में वर्तिका सेलेब्स के इंटरव्यू लेती हैं, खबरें लिखती हैं और फिल्म/वेब सीरीज की समीक्षा करती हैं। और पढ़ें
ranveer singh

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।