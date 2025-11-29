दिल्ली के बाद इस राज्य में टैक्स फ्री हुई 120 बहादुर, फरहान अख्तर बोले- जो मेजर शैतान सिंह भाटी...

संक्षेप: दिल्ली में टैक्स फ्री होने के बाद राजस्थान में भी फरहान अख्तर की फिल्म 120 बहादुर टैक्स फ्री हो गई है। फरहान अख्तर ने इसपर रिएक्ट करते हुए राजस्थान के सीएम को धन्यवाद किया है।

दिल्ली के बाद राजस्थान सरकार ने फरहान अख्तर की फिल्म 120 बहादुर को टैक्स फ्री कर दिया है। फिल्म 1962 में रेजांग ला की लड़ाई पर आधारित है। राजस्थान में फिल्म के टैक्स फ्री होने पर फरहान अख्तर ने भी रिएक्ट किया है। उन्होंने राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा को धन्यवाद करते हुए एक्स पर एक पोस्ट लिखा है।

फरहान अख्तर ने लिखा पोस्ट फरहान अख्तर ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया- “हम राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। यह उनका सम्मानजनक कदम है, जो मेजर शैतान सिंह भाटी (PVC) और चार्ली कंपनी के प्रत्येक सैनिक के असाधारण साहस को श्रद्धांजलि देता है।”