बॉक्स ऑफिस के बाद सैयारा ने नेटफ्लिक्स पर भी रचा इतिहास, बनी सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्म

सैयारा ने इस साल बॉक्स ऑफिस पर तमाम फिल्मों के रिकॉर्ड्स तोड़े हैं। अब नेटफ्लिक्स पर भी सैयारा ने रिकॉर्ड बनाया है। पांच दिनों में सैयारा नेटफ्लिक्स दुनियाभर में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली गैर-अंग्रेजी फिल्म बन गई है।

कियअहान पांडे और अनीत पड्डा की फिल्म सैयारा इस साल की सबसे ज्यादा चर्चित फिल्म रही है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कई फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़े। सोशल मीडिया पर भी फिल्म की काफी चर्चा रही। अब नेटफ्लिक्स पर भी फिल्म ने इतिहास रच दिया है। पांच दिनों में सैयारा नेटफ्लिक्स दुनियाभर में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली गैर-अंग्रेजी फिल्म बन गई है।

सैयारा बनी सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्म सैयारा ने ओटीटी रिलीज के पहले हफ्ते ही शानदार इतिहास रच दिया है। यह ग्लोबली नेटफ्लिक्स पर सबसे ज्यादा देखी जाने वाली गैर-अंग्रेजी फिल्म बन गई है। इस फिल्म ने जर्मन फिल्म फॉल फॉर मी को पीछे छोड़ दिया है।

सैयारा के हैं 3.7 मिलियन है व्यूज एक हफ्ते में सैयारा के 3.7 मिलियन व्यूज हैं। वहीं, नंबर दो पर आई फिल्म फॉल फॉर मी के भी 3.7 मिलियन व्यूज हैं। तीसरे नंबर पर इंस्पेक्टर झेंडे है। चौथे नंबर पर दक्षिण कोरियाई रोमांटिक कॉमेडी फिल्म लव अनटैंगल्ड है। टॉप 10 लिस्ट में विजय देवरकोंडा की ‘किंगडम’ भी शामिल है, जिसे 2.5 मिलियन घंटे व्यूज के साथ 9वां स्थान मिला है। ह साल 2025 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई.