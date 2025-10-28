चंदू चैंपियन के बाद कबीर खान की फिल्म में फिर हुई कार्तिक आर्यन की एंट्री, ऐसी होगी फिल्म
संक्षेप: कबीर खान और कार्तिक आर्यन ने फिल्म चंदू चैंपियन में काम किया था। इस फिल्म को मिली सफलता के बाद ये जोड़ी एक बार फिर से साथ काम करने जा रही है। ये फक स्पोर्ट्स ड्रामा होगी जिसका एलान जल्द किया जाएगा।
कबीर खान के डायरेक्शन में बनी फिल्म चंदू चैंपियन को ऑडियंस से अच्छा रिएक्शन मिला था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल थी। एक्टर-डायरेक्टर की जोड़ी ने कई अवॉर्ड भी अपने नाम किए थे। अब ये जोड़ी एक बार फिर साथ काम करने वाली है। खास बात ये है कि दोनों इस बार भी स्पोर्ट्स फिल्म के लिए साथ आ रहे हैं। ये एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म होगी जिसके प्री-प्रोडक्शन का काम जल्दी शुरू होने की खबर है।
कबीर खान की फिल्म में कार्तिक
बॉलीवुड हंगामा ने अपनी रिपोर्ट में बताया है, ‘कबीर खान हर फिल्म में कुछ नया दिखाने की कोशिश करते हैं और इस बार भी उनकी कहानी दमदार और इमोशनल होगी। उन्हें लगता है कि कार्तिक इस रोल के लिए बिल्कुल फिट हैं, और दोनों मिलकर ऑडियंस को एक नया सिनेमैटिक अनुभव देना चाहते हैं।’ रिपोर्ट के मुताबिक ये फिल्म कार्तिक आर्यन के करियर की सबसे महंगी फिल्म साबित हो सकती है। कार्तिक के करियर ग्राफ को देखकर फिल्म पर 150 करोड़ रुपए खर्च करने की खबर है।
फ्यूचर प्रोजेक्ट
वर्क फ्रंट की बात करें तो कार्तिक और कबीर खान अपनी इस फिल्म का एलान जल्द कर सकते हैं। इसके अलावा एक्टर 1 नवंबर से नागजिला की शूटिंग शुरू करने वाले हैं। खबरें ये भी हैं कि कार्तिक के पास अनीस बज्मी की अगली फिल्म राम और श्याम का भी ऑफर है। लेकिन अभी एक्टर के पास फिल्म के लिए डेट्स नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।