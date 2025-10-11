After Chamkila Imtiaz Ali to do another film with Diljit Dosanjh Naseeruddin shah vedang raina sharvari चमकीला के बाद अब दिलजीत के साथ एक और फिल्म करेंगे इम्तियाज अली, साथ नजर आएंगे नसीरुद्दीन शाह, Bollywood Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडAfter Chamkila Imtiaz Ali to do another film with Diljit Dosanjh Naseeruddin shah vedang raina sharvari

चमकीला के बाद अब दिलजीत के साथ एक और फिल्म करेंगे इम्तियाज अली, साथ नजर आएंगे नसीरुद्दीन शाह

फिल्ममेकर इम्तियाज अली ने अपनी अगली फिल्म का ऐलान कर दिया है। इम्तियाज की इस फिल्म में दिलजीत दोसांझ नजर आएंगे। फिल्म में दिलजीत के साथ नसीरुद्दीन शाह, शारवरी वाघ और वेदांग रैना नजर आएंगे। 

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानSat, 11 Oct 2025 10:05 AM
share Share
Follow Us on
चमकीला के बाद अब दिलजीत के साथ एक और फिल्म करेंगे इम्तियाज अली, साथ नजर आएंगे नसीरुद्दीन शाह

बॉलीवुड के दिग्गज फिल्ममेकर इम्तियाज अली की अगली फिल्म का ऐलान हो गया है। इस फिल्म में दिलजीत दोसांझ, शारवरी वाघ, वेदांग रैना और नसीरुद्दीन शाह नजर आएंगे। इम्तिया अली की ये फिल्म एक रोमांटिक चार्मिंग लव स्टोरी होगी। इससे पहले इम्तियाज अली की फिल्म अमर सिंह चमकीला रिलीज हुई थी। ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर ही रिलीज हुई थी।

चमकीला के बाद फिर साथ काम करेंगे इम्तियाज और दिलजीत

अमर सिंह चमकीला के बाद ये दूसरी बार होगा जब इम्तियाज अली पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ के साथ काम करेंगे। अमर सिंह चमकीला को फैंस ने खूब पसंद किया था। फिल्म में दिलजीत दोसांझ के साथ परिणीति चोपड़ा नजर आई थीं।

कौन हैं फिल्म के प्रोड्यूसर

इम्तियाज अली के अपकमिंग प्रोजेक्ट की बात करें तो इस फिल्म को अपलॉज एंटरटेनमेंट, विंडो सीट फिल्म्स और रिलाइंस एंटरटेनमेंट ने प्रोड्यूस किया है। इस फिल्म में इम्तियाज अली का एआर रहमान और इरशाद कामिल रीयूनियन होगा।

क्या होगी इम्तिया की ये फिल्म

मिड डे की रिपोर्ट के मुताबिक इम्तियाज अली ने बताया कि फिल्म इस बारे में होगी कि जब सब कुछ हो जाता है तो हमारे पास क्या रह जाता है। वो प्यार जो हमें छोड़ने से मना कर देता है और हमें गाइड करना जारी रखता है। पिछले महीने मुंबई में शूटिंग खत्म हो गई है। अब पंजाब में शूटिंग जारी है। ये फिल्म भारत-पाकिस्तान के विभाजन के दौर में लिखी गई कहानी होगी।

imtiaz ali Diljit Dosanjh

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।