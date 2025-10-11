चमकीला के बाद अब दिलजीत के साथ एक और फिल्म करेंगे इम्तियाज अली, साथ नजर आएंगे नसीरुद्दीन शाह

फिल्ममेकर इम्तियाज अली ने अपनी अगली फिल्म का ऐलान कर दिया है। इम्तियाज की इस फिल्म में दिलजीत दोसांझ नजर आएंगे। फिल्म में दिलजीत के साथ नसीरुद्दीन शाह, शारवरी वाघ और वेदांग रैना नजर आएंगे।

बॉलीवुड के दिग्गज फिल्ममेकर इम्तियाज अली की अगली फिल्म का ऐलान हो गया है। इस फिल्म में दिलजीत दोसांझ, शारवरी वाघ, वेदांग रैना और नसीरुद्दीन शाह नजर आएंगे। इम्तिया अली की ये फिल्म एक रोमांटिक चार्मिंग लव स्टोरी होगी। इससे पहले इम्तियाज अली की फिल्म अमर सिंह चमकीला रिलीज हुई थी। ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर ही रिलीज हुई थी।

चमकीला के बाद फिर साथ काम करेंगे इम्तियाज और दिलजीत

अमर सिंह चमकीला के बाद ये दूसरी बार होगा जब इम्तियाज अली पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ के साथ काम करेंगे। अमर सिंह चमकीला को फैंस ने खूब पसंद किया था। फिल्म में दिलजीत दोसांझ के साथ परिणीति चोपड़ा नजर आई थीं।

कौन हैं फिल्म के प्रोड्यूसर

इम्तियाज अली के अपकमिंग प्रोजेक्ट की बात करें तो इस फिल्म को अपलॉज एंटरटेनमेंट, विंडो सीट फिल्म्स और रिलाइंस एंटरटेनमेंट ने प्रोड्यूस किया है। इस फिल्म में इम्तियाज अली का एआर रहमान और इरशाद कामिल रीयूनियन होगा।

क्या होगी इम्तिया की ये फिल्म