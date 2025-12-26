बिग बॉस में हुई अनबन के बाद कैसा है सलमान संग रिश्ता, शक्ति कपूर बोले- हमारे बीच अब...

संक्षेप: शक्ति कपूर साल 2011 में बिग बॉस शो में बतौर कंटेस्टेंट गए थे। शो के दौरान उनके और सलमान खान के बीच कुछ विवाद हुए थे। इतना ही नहीं शो के बाद भी दोनों के बीच की अनबन चलती रही थी।

सलमान खान और शक्ति कपूर कई फिल्मों में साथ काम कर चुके हैं जैसे जुड़वा, चल मेरे भाई, हम साथ-साथ हैं और हैल्लो ब्रदर। लेकिन तब दोनों के बीच विवाद की खबर आई जब शक्ति बिग बॉस में आए थे। ऐसा कहा जाता था कि सलमान शो में शक्ति कपूर को इग्नोर करते थे वहीं बाकी कंटेस्टेंट्स के साथ अच्छे से बात करते थे। मैटर तब बढ़ गया जब सलमान ने शक्ति की इमेज का मजाक बनाया पब्लिक में और फिर शक्ति ने सलमान पर महिला को मारने वाला आरोप लगाते हैं। हालांकि सालों बाद शक्ति ने अब इस मैटर पर बात की है।

शक्ति बोले अब सब सही है द पावरफुल ह्यूमन्स पॉडकास्ट में शक्ति कपूर ने कहा, सब हैल्लो-हैल्लो है अच्छे से। हमारे बीच सब सही है और मेरे मन में किसी को लेकर कुछ गलत नहीं है। 5 साल हो गए हैं मुझे शराब छोड़े। अब इंडस्ट्री में कोई भी शराबी नहीं है। सभी हेल्थ फ्रीक हैं। सभी बॉडीबिल्डर हैं और सोशल ड्रिंकर्स हैं। पहले कई स्टार्स सेट पर पूरे शराब के नशे में रहते थे।

शक्ति को किस बात से लगा था बुरा बिग बॉस में दोनों के बीच थोड़ी टेंशन चल रही थी। इस पर शक्ति ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए कहा था, ‘सलमान को मुझसे माफी मांगनी चाहिए। पहले तो उन्होंने और संजय दत्त ने मुझे ग्रीट नहीं किया वहीं बाकी के साथ वे अच्छे से बात कर रहे थे। इसके बाद सलमान ने कहा बिग बॉस को मानना पड़ेगा। शक्ति कपूर जैसे लोगों को अपने घर बुलाया, हम तो कभी ना बुलाएं। मैं उन्हें बोलना चाहूंगा कि अगर वह मुझे घर पर बुलाएंगे भी तो मैं नहीं जाऊंगा। उन्होंने बिना मतलब के इतनी बातें कहीं और इसके लिए उन्हें मुझे सॉरी बोलना चाहिए।’

सलमान पर लगाए थे आरोप बता दें कि शो से बाहर आने के बाद शक्ति ने ट्विटर पर लिखा था, ‘सलमान भी बिग बॉस जैसे फ्रॉड को बचा नहीं सकते। एक इंसान जो महिला को मारता है, शराब पीता और लोगों पर गाड़ी चलाता है और हिरण को मारता है। शेम।’

बिग बॉस में क्यों गए थे शक्ति कपूर बता दें कि शक्ति ने रेड्डिफ से बात करते हुए कहा था कि उन्होंने शो में इसलिए हिस्सा लिया था क्योंकि वह अपने बच्चों को दिखाना चाहते थे कि वह शराब से दूर रह सकते हैं। उन्होंने कहा था, ‘मैं यहां जीतने नही आया बल्कि बच्चों को प्रूव देना चाहता हूं कि मैं महीने तक शराब से दूर रह सकता हूं। मुझे गर्व है कि मैंने यह प्रूव किया। इसके अलावा वह इसलिए भी खुश थे कि मैंने घर में लड़ाई भी नहीं की जब मैं कैप्टन भी था। अब मेरी बेटी बोलती है कि वह अगले जन्म में भी मेरी बेटी बने रहना चाहती है।’