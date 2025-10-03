सलमान खान ने इस मलयालम डायरेक्टर के साथ कंफर्म की फिल्म? फैंस बोले- काश ये सच हो

सलमान खान इन दिनों अपनी फिल्म बैटलऑफ गलवान को लेकर चर्चा में हैं। सलमान की इस फिल्म के बीच फैंस को लग रहा है कि सलमान खान ने मलयालम डायरेक्टर के साथ फिल्म कंफर्म कर दी है।

बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान इन दिनों अपनी फिल्म बैटल ऑफ गलवान को लेकर चर्चा में हैं। हाल ही में उन्होंने लद्दाख का शेड्यूल पूरा किया है। इस साल सलामन खान की फिल्म सिकंदर रिलीज हुई थी जो बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हुई थी। इस फ्लॉप फिल्म के बाद सलमान के फैंस काफी निराश थे। हालांकि, जैसे ही ये कंफर्म हुआ कि सलमान खान अपूर्व लाखिया के साथ फिल्म कर रहे हैं। फैंस काफी उत्साहित हो गए। अब सलमान खान के फैंस का मानना है कि बैटल ऑफ गलवान के बाद सलमान मलयालम फिल्मों के डायरेक्टर के साथ काम करेंगे।

कुछ वक्त पहले खबर आई थी कि सलमान खान मलयालम डायरेक्टर महेश नारायण के साथ फिल्म करेंगे। हालांकि, इस बात पर न तो सलमान खान और न महेश नारायण ने कोई कंफर्मेशन दी थी। अब सलमान खान की एक स्टोरी से फैंस कयास लगा रहे हैं कि सलमान ने मलयालम डायरेक्टर के साथ फिल्म कंफर्म कर दी है।

सलमान ने महेश के साथ कंफर्म की फिल्म बजरंगी भाईजान एक्टर सलमान खान ने महेश नारायण की अपकमिंग फिल्म पैट्रियट का टीजर लिंक और पोस्टर अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया। इसे शेयर करने के साथ सलमान खान ने लिखा-"पैट्रियट का टाइटल टीजर शेयर करने को लेकर उत्साहित हूं। इस फिल्म के लिए इंडियन सिनेमा के 'बिग M' साथ आ रहे हैं।"