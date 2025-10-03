After Battle of Galwan Salman Khan Confirms Film With Malyalam Director Mahesh Narayanan Fans Go crazy सलमान खान ने इस मलयालम डायरेक्टर के साथ कंफर्म की फिल्म? फैंस बोले- काश ये सच हो, Bollywood Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडAfter Battle of Galwan Salman Khan Confirms Film With Malyalam Director Mahesh Narayanan Fans Go crazy

सलमान खान ने इस मलयालम डायरेक्टर के साथ कंफर्म की फिल्म? फैंस बोले- काश ये सच हो

सलमान खान इन दिनों अपनी फिल्म बैटलऑफ गलवान को लेकर चर्चा में हैं। सलमान की इस फिल्म के बीच फैंस को लग रहा है कि सलमान खान ने मलयालम डायरेक्टर के साथ फिल्म कंफर्म कर दी है। 

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानFri, 3 Oct 2025 06:53 AM
share Share
Follow Us on
सलमान खान ने इस मलयालम डायरेक्टर के साथ कंफर्म की फिल्म? फैंस बोले- काश ये सच हो

बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान इन दिनों अपनी फिल्म बैटल ऑफ गलवान को लेकर चर्चा में हैं। हाल ही में उन्होंने लद्दाख का शेड्यूल पूरा किया है। इस साल सलामन खान की फिल्म सिकंदर रिलीज हुई थी जो बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हुई थी। इस फ्लॉप फिल्म के बाद सलमान के फैंस काफी निराश थे। हालांकि, जैसे ही ये कंफर्म हुआ कि सलमान खान अपूर्व लाखिया के साथ फिल्म कर रहे हैं। फैंस काफी उत्साहित हो गए। अब सलमान खान के फैंस का मानना है कि बैटल ऑफ गलवान के बाद सलमान मलयालम फिल्मों के डायरेक्टर के साथ काम करेंगे।

कुछ वक्त पहले खबर आई थी कि सलमान खान मलयालम डायरेक्टर महेश नारायण के साथ फिल्म करेंगे। हालांकि, इस बात पर न तो सलमान खान और न महेश नारायण ने कोई कंफर्मेशन दी थी। अब सलमान खान की एक स्टोरी से फैंस कयास लगा रहे हैं कि सलमान ने मलयालम डायरेक्टर के साथ फिल्म कंफर्म कर दी है।

सलमान ने महेश के साथ कंफर्म की फिल्म

बजरंगी भाईजान एक्टर सलमान खान ने महेश नारायण की अपकमिंग फिल्म पैट्रियट का टीजर लिंक और पोस्टर अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया। इसे शेयर करने के साथ सलमान खान ने लिखा-"पैट्रियट का टाइटल टीजर शेयर करने को लेकर उत्साहित हूं। इस फिल्म के लिए इंडियन सिनेमा के 'बिग M' साथ आ रहे हैं।"

फैंस हुए उत्साहित

फैंस को लग रहा है कि सलमान ने इस स्टोरी के साथ कंफर्म कर दिया है कि वो महेश के साथ फिल्म करेंगे। इस बात पर फैंस काफी उत्साहित हैं। एक यूजर ने लिखा- काश ये सच हो। एक दूसरे ने लिखा- सलमान इनटू महेश नारायण लोडिंग। एक ने लिखा- मेगास्टार सलमान खान पैट्रियट प्रमोट कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि महेश नारायण की अगली फिल्म भाई के साथ लॉक हो गई है।

Salman Khan

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।