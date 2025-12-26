अक्षय खन्ना के बाहर होने बाद दृश्यम 3 में हुई इस धांसू एक्टर की एंट्री, एक्टिंग में अजय पर भी पड़ सकता है भारी

अक्षय खन्ना के बाहर होने बाद दृश्यम 3 में हुई इस धांसू एक्टर की एंट्री, एक्टिंग में अजय पर भी पड़ सकता है भारी
अजय देवगन की फिल्म दृश्यम 3 से अक्षय खन्ना के बाहर होने की खबर ने ऑडियंस को निराश कर दिया था। अब ताजा खबरों के मुताबिक इस समय का ये धांसू एक्टर फिल्म का हिस्सा बन गया है। इस एक्टर की एक्टिंग दीवानी है ऑडियंस।
अजय देवगन की फिल्म दृश्यम ऑडियंस के लिए खास रही है। हाल में एक्टर ने दृश्यम 3 की झलक शेयर करते हुए रिलीज डेट का एलान कर दिया था। इसके बाद ही खबर आई कि अक्षय खन्ना फिल्म से बाहर हो गए हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि एक्टर ने छावा और धुरंधर की सफलता के बाद अपनी फीस इतनी बढ़ा दी है जिससे दृश्यम 3 के प्रोड्यूसर्स का बजट हिलने लगा। इसके साथ ही एक्टर्स की कुछ डिमांड की भी खबर सामने आई। अब इस बीच दृश्यम 3 में नए एक्टर की एंट्री हो गई। ये नया एक्टर भी अक्षय से कम नहीं है।
एक्टर की हुई एंट्री
पिंकविला ने अपनी नई रिपोर्ट में पुष्टि करते हुए बताया है कि अजय देवगन की दृश्यम 3 में जयदीप अहलावत की एंट्री हो गई है। फिल्म में जयदीप अहम किरदार में दिखने वाले हैं। जयदीप के पिछ्ले काम को ऑडियंस ने सराहा है। एक्टर ने द फैमिली मैन 3, पाताल लोक, जाने जान, ज्वेल थीफ, राजी जैसी फिल्म और वेब सीरीज में अपने काम से छाप छोड़ दी। आने वाले समय में शाहरुख खान की फिल्म किंग में भी नजर आए आएंगे और अब दृश्यम 3 का भी हिस्सा हैं।
फिल्म की कास्ट
फिल्म में विजय सलगांवकर के किरदार में अजय देवगन और IG मीरा देशमुख के किरदार में तब्बू नजर आएंगी। इनके अलावा श्रिया सरन, इशिता दत्ता, मृणाल जाधव, इंस्पेक्टर गायतोंडे का किरदार निभाने वाले कमलेश सावंत अपने ही किरदारों में दिखेंगे। हाल में ये भी खबर थी कि एक्टर श्रेयस तलपड़े ने भी फिल्म का हिस्सा बने हैं। ऐसे में कहानी जबरदस्त होने की उम्मीद जताई जा रही है।
फिल्म की रिलीज और कहानी
बता दें, दृश्यम का सफ़र साल 2015 में शुरू हुआ। कहानी मीरा देशमुख के बेटे सैम के मर्डर से शुरू हुई और पिछले दोनों सीजन तक पुलिस ये साबित करने में लगी रही कि विजय सलगांवकर कातिल है। लेकिन अंत में ये साबित नहीं हो सका। अब ऑडियंस दृश्यम 3 का इंतजार कर रही है। इस ये फिल्म कहानी का आखिरी हिस्सा बताई जा रही है जिसे अभिषेक पाठक की डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म 2 अक्टूबर साल 2026 को दस्तक देगी। इस बार कहानी में जयदीप अहलावत को देखने में मजा आने वाला है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
