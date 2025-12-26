Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडafter akshaye khanna exit from drishyam 3, this amazing actor is joing the cast with ajay devgn
अक्षय खन्ना के बाहर होने बाद दृश्यम 3 में हुई इस धांसू एक्टर की एंट्री, एक्टिंग में अजय पर भी पड़ सकता है भारी

अक्षय खन्ना के बाहर होने बाद दृश्यम 3 में हुई इस धांसू एक्टर की एंट्री, एक्टिंग में अजय पर भी पड़ सकता है भारी

संक्षेप:

अजय देवगन की फिल्म दृश्यम 3 से अक्षय खन्ना के बाहर होने की खबर ने ऑडियंस को निराश कर दिया था। अब ताजा खबरों के मुताबिक इस समय का ये धांसू एक्टर फिल्म का हिस्सा बन गया है। इस एक्टर की एक्टिंग दीवानी है ऑडियंस।

Dec 26, 2025 10:29 pm ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

अजय देवगन की फिल्म दृश्यम ऑडियंस के लिए खास रही है। हाल में एक्टर ने दृश्यम 3 की झलक शेयर करते हुए रिलीज डेट का एलान कर दिया था। इसके बाद ही खबर आई कि अक्षय खन्ना फिल्म से बाहर हो गए हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि एक्टर ने छावा और धुरंधर की सफलता के बाद अपनी फीस इतनी बढ़ा दी है जिससे दृश्यम 3 के प्रोड्यूसर्स का बजट हिलने लगा। इसके साथ ही एक्टर्स की कुछ डिमांड की भी खबर सामने आई। अब इस बीच दृश्यम 3 में नए एक्टर की एंट्री हो गई। ये नया एक्टर भी अक्षय से कम नहीं है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

एक्टर की हुई एंट्री

पिंकविला ने अपनी नई रिपोर्ट में पुष्टि करते हुए बताया है कि अजय देवगन की दृश्यम 3 में जयदीप अहलावत की एंट्री हो गई है। फिल्म में जयदीप अहम किरदार में दिखने वाले हैं। जयदीप के पिछ्ले काम को ऑडियंस ने सराहा है। एक्टर ने द फैमिली मैन 3, पाताल लोक, जाने जान, ज्वेल थीफ, राजी जैसी फिल्म और वेब सीरीज में अपने काम से छाप छोड़ दी। आने वाले समय में शाहरुख खान की फिल्म किंग में भी नजर आए आएंगे और अब दृश्यम 3 का भी हिस्सा हैं।

ये भी पढ़ें:धुरंधर के बाद इन 6 फिल्मों से धमाका करने वाले हैं अक्षय खन्ना
ये भी पढ़ें:2002 में आई शाहरुख खान की ये बेस्ट फिल्म अजय देवगन, अक्षय कुमार पर पड़ी थी भारी

फिल्म की कास्ट

फिल्म में विजय सलगांवकर के किरदार में अजय देवगन और IG मीरा देशमुख के किरदार में तब्बू नजर आएंगी। इनके अलावा श्रिया सरन, इशिता दत्ता, मृणाल जाधव, इंस्पेक्टर गायतोंडे का किरदार निभाने वाले कमलेश सावंत अपने ही किरदारों में दिखेंगे। हाल में ये भी खबर थी कि एक्टर श्रेयस तलपड़े ने भी फिल्म का हिस्सा बने हैं। ऐसे में कहानी जबरदस्त होने की उम्मीद जताई जा रही है।


फिल्म की रिलीज और कहानी

बता दें, दृश्यम का सफ़र साल 2015 में शुरू हुआ। कहानी मीरा देशमुख के बेटे सैम के मर्डर से शुरू हुई और पिछले दोनों सीजन तक पुलिस ये साबित करने में लगी रही कि विजय सलगांवकर कातिल है। लेकिन अंत में ये साबित नहीं हो सका। अब ऑडियंस दृश्यम 3 का इंतजार कर रही है। इस ये फिल्म कहानी का आखिरी हिस्सा बताई जा रही है जिसे अभिषेक पाठक की डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म 2 अक्टूबर साल 2026 को दस्तक देगी। इस बार कहानी में जयदीप अहलावत को देखने में मजा आने वाला है।

Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas
ऊषा IIMC नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई के बाद से हिंदी एंटरटेनमेंट वर्ल्ड को कवर कर रही हैं। देसी मार्टीनी के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। फिल्मों, वेब सीरीज- शोज़ की समझ रखती हैं। फिल्म रिव्यूज, टीवी गॉसिप्स और मजेदार-क्रिस्प राइटिंग से रीडर्स को पिछले 8 सालों से एंटरटेन करती आई हैं। सेलेब्स इंटरव्यू, एक्सक्लूसिव न्यूज़ आर्टिकल, ट्रिविया, लाइफस्टाइल, वीडियो कंटेंट, स्क्रिप्ट राइटिंग में रुचि है। मधुबाला के दौर से लेकर आलिया भट्ट की फिल्मों तक के सफ़र से अपडेटेड हैं। और पढ़ें
akshaye khanna Ajay Devgn jaideep ahlawat अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।