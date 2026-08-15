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'ऐ मेरे प्यारे वतन...' भारत के लिए नहीं, बल्कि इस देश के लिए लिखा गया था ये देशभक्ति गाना

By Usha Shrivas
लाइव हिन्दुस्तान
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फिल्म काबुलीवाला का गाना ‘ऐ मेरे प्यारे वतन ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझपे दिल कुर्बान’। फिल्म में ये गाना असल में अपने देश भारत के लिए नहीं इस्तेमाल किया गया था। इस गाने के पीछे की कहानी रुलाने वाली है। करीब 66 साल बाद भी अमर है ये गाना।

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'ऐ मेरे प्यारे वतन...' भारत के लिए नहीं लिखा गया ये गाना

ऐ मेरे प्यारे वतन ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझपे दिल कुर्बान…आपने कितने ही मौकों पर इस गाने को सुना होगा। कभी स्कूल के 15 अगस्त के फंक्शन में, कभी 26 जनवरी को होने वाले कार्यक्रम में। कभी किसी टीवी प्रोग्राम और फिल्म में। देशभक्ति से भरा ये गाना दिल में देशप्रेम को जगाता है। लेकिन आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि असल में ये गाना अपने देश भारत के लिए नहीं बल्कि किसी दूसरे देश के लिए लिखा गया था। लेकिन इस गाने में देशप्रेम के लिए एक ऐसा एहसास छुपा है कि हर किसी भी देश के देशभक्त को ये गाना अपना लगेगा।

ऐ मेरे प्यार वतन…गाने के पीछे की कहानी

साल 1961 में एक फिल्म आई थी काबुलीवाला। ये फिल्म रबींद्रनाथ टैगोर की लिखी हुई 1892 की कहानी ‘काबुलीवाला’ पर बेस्ड थी। फिल्म में दिखाया गया था कि काबुल का रहने वाला गरीब अब्दुल रहमान खान अपने देश अफगानिस्तान को छोड़कर भारत में ड्राय फ्रूट्स बेचकर कमाई करता। इस दौरान उसे एक बच्ची मिनी में अपनी बेटी अमीना दिखती है। वो रोज मिनी को फ्री में खाने का सामान देता और हर पल मिनी में ही अपनी बेटी को याद करता। इस इमोशनल कर देने वाली फिल्म में देश से दूर रह रहे रहमान और उनकी बेटी के साथ उनके लगाव को दिखाया गया है। अपना देश अफगानिस्तान को छोड़कर रहमान भारत में रह रहा है। जब वो अपने देश और परिवार को यादकर भावुक हो जाता है तब वो गाता है ‘ऐ मेरे प्यारे वतन ऐ मेरे उजड़े चमन, तुझपे दिल कुर्बान’। ये गाना रहमान भारत में रहकर अपने देश अफगानिस्तान की याद में गाता है।

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इस सिंगर ने दी अपनी आवाज

फिल्म का ये देशभक्ति गीत प्रेम धवन ने कहानी की जरूरत के हिसाब से लिखा था। एक अफगानिस्तान का रहने वाला रहमान अपने देश की याद में गाता है 'ऐ मेरे प्यार वतन'। प्रेम धवन ने ये गाना बेशक भारत से अपने लगाव को लेकर लिखा हो लेकिन असल में ये गाना फिल्म में अफगानिस्तान के लिए लिखा गया। प्रेम धवन की कलम से निकले इस गाने को मन्ना डे ने अपनी आवाज से अमर कर दिया। सलिल चौधरी ने इस गाने को अपनी धुनों से सजाया। आज जब मन्ना डे की आवाज में आप आंखें बंद कर इस गाने को सुनेंगे तो आपकी आंखों से आंसू अपने आप गिरने शुरू हो जाएंगे। एक इमोशनल कर देने वाला गाना हर देश के देशभक्त को अपना लगेगा।

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आज भी गाना है हिट

फिल्म काबुलीवाला में सुनाई दिया ये गाना बेशक भारत के लिए नहीं लिखा गया हो, लेकिन इसे लिखने, गाने, बनाने वाले भारतीय थे। इस गाने को देश में सबसे ज्यादा सुना और पसंद किया जाता है। आज भी ये गाना ऑडियंस को इमोशनल करने के लिए काफी है।

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Usha Shrivas

लेखक के बारे में

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परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।


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