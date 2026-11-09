अदनान सामी का मुंबई एयरपोर्ट स्टाफ पर फूटा गुस्सा, बोले- आप पैसे लेते हैं और फिर...
अदनान सामी ने मुंबई एयरपोर्ट पर अपना गुस्सा जाहिर किया है। अदनान का कहना है कि एयरपोर्ट स्टाफ ने उनके साथ काफी गलत बिहेव किया।
अदनान सामी उन सेलेब्स में से हैं जो सोशल मीडिया पर हर मुद्दे पर अपनी बात रखने से पीछे नहीं हटते हैं। अब अदनान ने सोशल मीडिया के जरिए मुंबई एयरपोर्ट की सर्विस को लेकर नाराजगी जाहिर की है। अदनान ने कहा कि एयरपोर्ट की 'प्रणाम' सर्विस के स्टाफ पर लापरवाही बरतने और अनप्रोफेशनल बिवेयिर करने का आरोप लगाया है।
अदनान सामी क्यों हुए गुस्सा
अदनान ने बताया कि वह इस सर्विस का इस्तेमाल काफी समय से कर रहे थे, लेकिन हाल ही के एक्सपीरियंस ने उन्हें काफी निराश कर दिया।
क्या हुआ अदनान के साथ
अदनान ने सोशल मीडिया पर लिखा, ‘हमारी फ्लाइट एयरइंडिया 5 घंटे डिले थी।यह बात प्रणाम को पता थी, लेकिन उन्होंने हमें तब बताया जब हम एंट्रेंस सिक्योरिटी से गुजर चुके थे। अगर उन्होंने हमें पहले बता दिया होतातो हम आसानी से एयरपोर्ट जल्दी आने से बच जाते और आराम से घर पर बैठे होते। इसके बजाय उनकी लापरवाही और असावधानी के कारण हमें हवाई अड्डे पर इतने लंबे और थका देने वाले इंतजार का सामना करना पड़ा।’
फीमेल स्टाफ से हुए परेशान
अदनान ने यह भी कहा कि फीमेल स्टाफ मेंबर्स जो वहां थे वो भी रूड थे। उन्होंने लिखा, और फिर फीमेल स्टाफ जो हमें असाइन हुई थी वो भी काफी रूड थी। पहले तो वह अपने फोन में ही बिजी थीं और जब जब हमें लाउंज से डिपार्चर गेट तक ले जाने का समय हुआ, तो वह नहीं आई। इसके बजाय उन्होंने पोर्टर को भेज दिया। जब पूछा गया कि वह कहां है तो पोर्टर को कुछ पता नहीं था। हमें एक बग्गी में ले जाया गया और जब हम गेट पर पहुंचे तो पोर्टर को उसे ढूंढ़ना पड़ा। वह फीमेल स्टाफ एक कोने में बैठी थी और फिर से अपने मोबाइल फोन पर चैट करने में पूरी तरह से बिजी थी। जब उसे डांटा गया तब जाकर उसने फोन रखा।
सिंगर ने आगे आरोप लगाया कि स्टाफ मेंबर को यह नहीं पता था कि फर्स्ट और बिजनेस क्लास के यात्रियों के लिए फास्ट-ट्रैक सुविधा तक कैसे पहुंचाया जाए जिसकी वजह से उन्हें और उनकी टीम को खुद ही सारा रास्ता खोजना पड़ा।
अदनान बोले रवैया खराब और अपमानजनक था
अदनान ने आगे लिखा, ‘जब उसे फिर से डांटा गया तो माफी मांगने के बजाय उसने पलटकर जवाब देने की कोशिश की जिस पर उसे तुरंत चुप करा दिया गया। ये काफी अनप्रोफेशनल था। ये दूसरी बार है जब प्रणाम ने गलत बिहेव किया है। आप इन सेवाओं के लिए पैसे लेते हैं और आपका रवैया काफी खराब और अपमानजनक है।’
अदनान के बारे में जानें
अदनान के बरे में बता दें कि उनका जन्म लंदन में हुआ था, लेकिन फिर जनवरी 2016 में वह भारतीय नागरिक बन गए थे। साल 2020 में उन्हें म्यूजिक इंडस्ट्री में उनके योगदान के लिए पद्म श्री अवॉर्ड से सम्मानित किया गया था।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
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