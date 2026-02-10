अदनान सामी ने आरएसएस चीफ संग लंच विवाद पर दिया तगड़ा जवाब- आज आप पाकिस्तान को…
मशहूर सिंगर अदनान सामी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के साथ खाने पर हो रही राजनीति पर नाराजगी जताई है। उन्होंने विपक्ष की आलोचना का ट्विटर पर करारा जवाब लिखा है।
अदनान सामी ने आरएसएस चीफ के साथ लंच पर सवाल उठाने वाले संजय राउत और कांग्रेस को करारा जबाव दिया है। उनकी वायरल फोटो की आलोचना की जा रही थी। इस तस्वीर में आरएसएस चीफ मोहन भागवत अदनान सामी के साथ खाने की टेबल पर दिख रहे हैं। फोटो पर विपक्ष, खासकर कांग्रेस और शिवसेना नेता संजय राउत ने मोहन भागवत पर तीखे हमले किए थे। अब इस मामले पर अदनान सामी ने चुप्पी तोड़ी और X पर लंबा पोस्ट लिखा है। अदनान ने इसमें महाराष्ट्र कांग्रेस को टैग किया है साथ ही संजय राउत के हारमोनियम बजाने पर तंज कसा है।
अदनान सामी ने सुनाई खरी-खरी
अदनान सामी लिखते हैं, महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रिय सम्माननीय देशभक्त साथियोंअगर कोई आपको उस बंटवारे के लिए जिम्मेदार ठहराता है जो आपके पूर्वजों ने किया था तो यह आपके साथ नाइंसाफी होगी क्योंकि उनके किए की सजा आपको नहीं दी जा सकती। फिर भी आज आप पाकिस्तान को एक कानूनी देश के रूप में स्वीकार करते हैं जो कभी भारत था, वह अब पाकिस्तान है... इसलिए जब कानूनी तौर पर और पूरी प्रक्रिया के साथ एक बदलाव हो गया है तो आप उसे स्वीकार करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं... कोई शक? ठीक उसी तरह, कृपया अब आगे बढ़िए...
हारमोनियम पर की खिंचाई
और मेरे प्रिय संजय जिस तरह से आप हारमोनियम बजाते हैं, वह वाकई बहुत घटिया है, लेकिन इसके लिए अगर मैं आपके पिता को दोष दूं तो ये गलत होगा। आपकी उंगलियों का तालमेल एकदम गलत और बेढंगा है, मुझे आपको सिखाने में खुशी होगी। मैं कोई राजनेता नहीं हूं, मैं एक संगीतकार हूं जो अपने गानों के ज़रिए प्यार बांटता है। इसलिए जो भी मुझे प्यार देगा, मैं भी उसे प्यार ही दूंगा, मैं आप सबसे भी प्यार करता हूं... अगली बार नफरत के बजाय प्यार आजमाकर देखिए... बस इतना ही!' जय हिंद और जय महाराष्ट्र।
क्या था पूरा मामला
अदनान सामी उन कई हस्तियों में शामिल थे जो आरएसएस के शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। मोहन भागवत के साथ उनकी लंच की तस्वीर वायरल होने पर कांग्रेस ने पोस्ट किया था, ‘अदनान सामी के पिता अरशद सामी खान पाकिस्तानी वायु सेना में पायलट थे, जिन्होंने 1965 के युद्ध के दौरान पठानकोट हवाई अड्डे को नष्ट कर दिया था। आज, मोहन भागवत उनके साथ भोजन का आनंद ले रहे हैं। आरएसएस (का यह कदम) राष्ट्रविरोधी है।’ इस तस्वीर पर संजय राउत भी काफी कुछ बोले थे। उन्होंने किसी का नाम लिए बिना शिल्पा शेट्टी पर कमेंट किया था कि अपराध के मामले में एक एक्ट्रेस के खिलाफ लुकआउट नोटिस है। वह कार्यक्रम में मौजूद है। राउत ने लिखा था कि आरएसएस देश को क्या प्रेरणा दे रहा है।
