क्या दीपिका पादुकोण के खिलाफ हुआ ये एक्टर, 8 घंटे शिफ्ट डिमांड विवाद पर कहा- 'ये 9 से 5 का काम नहीं..'

दीपिका पादुकोण के 8 घंटे काम की डिमांड काफी चर्चा में है। इस डिमांड की वजह से दीपिका ने संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म स्पिरिट छोड़ दी। कई सेलेब्स ने दीपिका की इस डिमांड का सपोर्ट किया है तो कई उनके खिलाफ खड़े नजर आए।

बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण के 8 घंटे काम की डिमांड बीते काफी समय से सुर्खियों में बनी हुई है। इंडस्ट्री के कई लोगों ने दीपिका की इस डिमांड का सपोर्ट किया तो कई ने इस मांग को गलत बताया। दीपिका ने अपनी इसी डिमांड की वजह से संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म 'स्पिरिट' छोड़ दी। ऐसे में अब एक तेलुगु एक्टर ने भी इस पर रिएक्ट किया है। उनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि उन्हें दीपिका की ये मांग सही नहीं लगी।

पहले से सहमति होनी चाहिए दरअसल, तेलुगु एक्टर अदिवी शेष ने एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण की 8 घंटे काम करने की मांग पर अपनी राय रखी है। अदिवी ने हाल ही में पिंकविला को अपना इंटरव्यू दिया। इस दौरान उन्होंने कहा, 'जहां तक मेरा सवाल है, मुझे लगता है कि यह पूरी तरह से फिल्म निर्माता और अभिनेता के बीच की बात है। ये पूरा मामला क्या था ये उन्हें ही पता होगा। अगर शेड्यूल में 20 दिन और जुड़ जाते हैं और बजट नहीं है, तो वे इसे कैसे मैनेज करेंगे? मुझे लगता है कि जो भी हो, उस पर पहले से सहमति होनी चाहिए। मातृत्व हो या कोई और बात।'

'यह 9 से 5 का काम नहीं है' अदिवी शेष ने आगे कहा, 'एक फिल्म निर्माता और उसके अभिनेताओं के बीच जो तय हुआ है, वही मायने रखती है। कोई नियम नहीं है। क्योंकि फिल्म 12 घंटे बनती है, 18 घंटे बनती है, 6 घंटे बनती है, मर्जी। अगर बोल रहे हैं कि 8 घंटे, 6 घंटे, तो इसे ज्यादा सरल बना रहे हैं। यह 9 से 5 का काम नहीं है।'