ऐसे रो जैसे आपके पिता का निधन हुआ हो, अक्षय खन्ना के डेथ सीन पर एक्टर्स से बोले थे आदित्य धर
आदित्य धर द्वारा निर्देशित मूवी धुरंधर 2 को लेकर काफी बज है और अब इस बीच फिल्म के एक्टर रजत अरोड़ा ने डायरेक्टर को लेकर जानें क्या कहा है।
धुरंधर फिल्म सक्सेसफुल थी। हालांकि फिल्म के मेन विलन रहमान डकैत का निधन हो गया था। इसके बाद से धुरंधर का सबको बेसब्री से इंतजार था। आदित्य धर के काम की काफी तारीफ हुई थी। अब फिल्म के एक्टर्स रजत अरोड़ा और विक्रम भाम्बरी ने बताया कि अक्षय खन्ना के डेथ सीन को लेकर आदित्य ने सबको क्या कहा था।
रजत ने क्या कहा
रजत ने स्क्रीन से बात करते हुए कहा, ‘मैंने आदित्य सर से पूछा कि क्या मुझे अपने कॉन्टैक्ट लेंस हटा देने चाहिए क्योंकि इससे रोने में मुश्किल हो रहा था। मुझे इमोशनल सीन करना था। उन्होंने जो ब्रीफ दिया था कि वह तुम्हारे पिता जैसा हैं, आप रहमान डकैत की गैंग का हो, वह फादर फिगर है। तो आपको कैसा लगेगा पिता के मरने पर? आपको वही फीलिंग लेनी होगी। ऐसे रो जैसे पिता की मौत हो गई।’
आदित्य ने कहा ऐसा फील करो जैसे किसी क्लोज का निधन
रजत ने यह भी कहा, ‘आदित्य सर ने कहा कि जो भी फ्रेम में है उसे ऐसा फील करना है जैसे किसी क्लोज का निधन हो गया है। बस इसी वजह से सभी सीन में नोटिस हुए और लोगों को पसंद भी आया।’
उन्होंने आगे कहा, ‘दानिश को तो 10-15 मिनट लग जाते थे नॉर्मल होने में इमोशनल सीन के बाद। वह काफी देर तक उस जोन में रहते कट के बाद भी। मैं उनसे ये अडैप्ट करता।’
हमने ग्लिसरीन का यूज नहीं किया
वहीं विक्रम भाम्बरी ने कहा, ‘हमें सुबह स्क्रिप्ट मिलती थी और हम पढ़ते। हमें आइडिया मिला कि रहमान डकौत के डेथ सीन का किरदार निभाना है। मेरे लिए उस जोन में जाना काफी जरूरी था। मुझे पता था कि हम चीख-चिल्ला नहीं सकते; हमें थोड़ा-थेड़ा अपनी भावनाओं को व्यक्त करना होगा। हमें ध्यान रखना था कि ओवरप्ले ना हो और ना ही अंडरप्ले। हमें उस सीन के लिए ग्लिसरीन की जरूरत भी नहीं पड़ी थी।’
धुरंधर 2 की बात करें तो यह मूवी 19 मार्च को रिलीज हुई है। फिल्म को लेकर काफी समय से बज है। आदित्य धर द्वारा निर्देशित इस मूवी में रणवीर सिंह के साथ आर माधवन, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन भी हैं।
टॉक्सिक से टक्कर कैंसल
धुरंधर 2 की टक्कर पहले टॉक्सिक से होने वाली थी, लेकिन फिर टॉक्सिक के मेकर्स ने अनाउंस किया कि मिडल ईस्ट में चल रही दिक्कतों के कारण वे मूवी को पोस्टपोन कर रहे हैं और अब मूनी 4 जून को रिलीज होगी।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
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