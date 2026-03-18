धुरंधर 2 में मिलेगा सरप्राइज? देखें रिलीज से पहले आदित्य धर ने दर्शकों को क्या बताया, एक रिक्वेस्ट भी की
Dhurnadhar 2 Release: धुरंधर 2 का इंतजार कर रहे लोगों के लिए डायरेक्टर आदित्य धर ने एक नोट लिखा है। इसमें बताया है कि धुरंधर द रिवेंज बनाते समय दर्शकों की सारी उम्मीदों का खयाल रखा गया है। उन्होंने एक रिक्वेस्ट भी की है।
धुरंधर 2 रिलीज के पहले डायरेक्टर आदित्य धर ने फैंस के लिए एक नोट शेयर किया है। उन्होंने लिखा है कि फिल्म गुड़ी पड़वा, उगादी और ईद पर 19 मार्च रिलीज हो रही है। साथ ही पहले पार्ट को प्यार देने का आभार जताया है। आदित्य धर ने लिखा है कि धुरंधर द रिवेंज बनाने बैठे तो इस बात का ध्यान रखा कि देखने वालों वो सारे इमोशंस देखे जिनके लिए वे तैयार नहीं हैं। इसके अलावा उन्होंने दर्शकों से एक रिक्वेस्ट भी की है।
आदित्य धर ने याद की धुरंधर की जर्नी
आदित्य धर लिखते हैं, मेरी प्यारी, सबसे असाधारण धुरंधर फैमिली। 5 दिसंबर 2025 को धुरंधर सिनेमाघरों में वर्ल्डवाइड रिलीज हुई थी। और तबसे आपने इसे प्यार दिया, आपने इसे जिया, आपने हर डिटेल की तारीफ की, हर पल पर डिबेट की, इसे दोबारा देखा और ऐसी चीजों को नोटिस किया कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई करेगा। कहीं ना कहीं इस सुंदर, अनप्रिडिक्टिबल जर्नी में हमारी फिल्म आपकी बन गई, फिर देश और फिर दुनिया की।
जब धुरंधर पार्ट 2 बनाने बैठे...
एक फिल्ममेकर के लिए ये सबसे बड़ा दिल छूने वाला गिफ्ट हो सकता था। इसलिए जब हम धुरंधर द रिवेंज बनाने बैठे, हमें एक चीज पूरे विश्वास के साथ पता थी कि हमें आपको सरप्राइज करना है, हमें आपको ऐसे इमोशंस देने हैं जिसके लिए आप तैयार ना हों, ईमानदारी से कहूं तो यह कभी भी आसान नहीं था लेकिन आपके लिए हमने अपनी पूरी ताकत लगा दी।
आदित्य धर की अपील
हमने धुरंधर द रिवेंज में दिलोजान लगा दिए हैं ताकि आप हर ट्विस्ट, हर इमोशन उसी तरह एक्सपीरियंस कर सकें जैसे ये फील होने चाहिए। थिएटर के अंधेरे में दोस्तों और परिवार से घिरे हुए और यहां तक की अजनबी भी वही इमोशंस फील करें। इसी तरह फिल्मों को अनुभव करना चाहिए ना कि किसी के फोन में ब्लर इमेज के साथ। इसलिए मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीट स्पॉयलर्स शेयर ना करें। हर फैन को क्लूलेस आने और अपने पर्सनल विजन के साथ जाने दें जो उन्होंने फील किया है। धुरंधर जो भी है वो आपकी देन है। अब मैं आपका भरोसा कर रहा हूं कि ये क्या बनेगी। मेरा प्यार और आभार।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रही हैं।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, बॉक्स ऑफिस ऐनालिसिस, ट्रेंड्स, टीवी, ओटीटी और लाइफस्टाइल विषयों पर काजल की गहरी समझ है। उन्होंने कई सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। काजल का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है—उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉलीवुड, साउथ मूवीज़ और टीवी रियलिटी शोज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
हेल्थ, फिटनेस, प्रिवेंटिव केयर और डेली लाइफ हैक्स
मेडिकल रिसर्च और एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग
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