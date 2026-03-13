Hindustan Hindi News
धुरंधर द रिवेंज की रिलीज से पहले आदित्य धर ने फैंस से कही दिल की बात, कहा- कभी अपना विश्वास कम मत करना

Mar 13, 2026 09:42 am IST
आदित्य धर बॉलीवुड के टैलेंटेड डायरेक्टर्स में से एक हैं। आदित्य ने अब धुरंधर 2 की रिलीज से पहले फैंस के साथ अपने दिल की बात कही है और एक खास मैसेज भी दिया है।

आदित्य धर की धुरंधर पिछले साल दिसंबर में रिलीज हुई थी और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचाया था। धुरंधर के बाद अब धुरंधर 2 आने वाली है जिसका फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब गुरुवार को अपने बर्थडे के दिन आदित्य ने सोशल मीडिया पर फैंस के लिए एक खास मैसेज शेयर किया।

क्या बोले आदित्य

उन्होंने लिखा, 'आज अपना बर्थडे मैंने धुरंधर द रिवेंज के फाइल टच में लगाए। मैंने खुद को थोड़ा पॉज किया और देखा कि मेरे लिए ये साल कितना शानदार गया। आज यहां बैठकर मैं काफी शुक्रगुजार फील कर रहा हूं इस जर्नी के लिए, इस टीम के लिए जो मेरे साथ है और उस विश्वास के लिए जो मेरे साथ इतने साल से काम कर रहे हैं उनके लिए। आपके इतने सारे मैसेज, ट्वीट्स और स्टोरीज को पढ़कर मेरा दिल भर आया है। काश मैं आप सबको पर्सनली जवाब दे पाता। लेकिन प्लीज आप लोग समझें कि मैं आपके प्यार का हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा।'

इंडस्ट्री में किसी चीज की गारंटी नहीं

आदित्य ने आगे लिखा कि वह किसी भी चीज को हल्के में नहीं लेते हैं। इंडस्ट्री में किसी भी चीज की गारंटी नहीं है। उन्होंने कहा कि उनके लिए ऑडियंस का भरोसा ही सब कुछ है।

सपना कितना भी बड़ा हो उसे पूरा करो

आखिर में आदित्य ने लिखा, इस साल ने मुझे कुछ सिखाया है तो वो ये अपने सपने पर विश्वास करना बंद मत करना चाहे वो कितने भी बड़े ना हो। आप अपने काम को सब दे दो और यूनिवर्स उस पर जवाब देगी। हर छोटे स्टेप और स्ट्रगल पर विश्वास करो। वो धी-धीरे आपको वहीं पहुंचाएगी जहां आपको पहुंचना है। जल्द आपसे मूवी में मिलता हूं।

धुरंधर 2

धुरंधर द रिवेंज की बात करें तो आदित्य धर द्वारा डायरेक्ट इस फिल्म में रणवीर सिंह, आर माधवन, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन हैं। फिल्म में आदित्य की पत्नी यामी गौतम के कैमियो की भी खबर आ रही है।

टॉक्सिक से धुरंधर 2 की टक्कर टली

बता दें कि पहले धुरंधर 2 की यश की फिल्म टॉक्सिक से टक्कर होनी थी, लेकिन फिर टॉक्सिक के मेकर्स ने अनाउंस किया कुछ दिन पहले कि वे फिल्म को पोस्टपोन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे चाहते थे कि उनकी मूवी वर्ल्डवाइड रिलीज हो, लेकिन मिडल ईस्ट में चल रही दिक्कतों की वजह से ऐसा नहीं हो पाएगा। हम इसलिए अब फिल्म को 4 जून को रिलीज करेंगे।

अब धुरंधर 2 की उस्ताद भगत सिंह से टक्कर है जो पवन कल्याण की फिल्म है।

Dhurandhar 2 Dhurandhar Aditya Dhar

