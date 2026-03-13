धुरंधर द रिवेंज की रिलीज से पहले आदित्य धर ने फैंस से कही दिल की बात, कहा- कभी अपना विश्वास कम मत करना
आदित्य धर बॉलीवुड के टैलेंटेड डायरेक्टर्स में से एक हैं। आदित्य ने अब धुरंधर 2 की रिलीज से पहले फैंस के साथ अपने दिल की बात कही है और एक खास मैसेज भी दिया है।
आदित्य धर की धुरंधर पिछले साल दिसंबर में रिलीज हुई थी और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचाया था। धुरंधर के बाद अब धुरंधर 2 आने वाली है जिसका फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब गुरुवार को अपने बर्थडे के दिन आदित्य ने सोशल मीडिया पर फैंस के लिए एक खास मैसेज शेयर किया।
क्या बोले आदित्य
उन्होंने लिखा, 'आज अपना बर्थडे मैंने धुरंधर द रिवेंज के फाइल टच में लगाए। मैंने खुद को थोड़ा पॉज किया और देखा कि मेरे लिए ये साल कितना शानदार गया। आज यहां बैठकर मैं काफी शुक्रगुजार फील कर रहा हूं इस जर्नी के लिए, इस टीम के लिए जो मेरे साथ है और उस विश्वास के लिए जो मेरे साथ इतने साल से काम कर रहे हैं उनके लिए। आपके इतने सारे मैसेज, ट्वीट्स और स्टोरीज को पढ़कर मेरा दिल भर आया है। काश मैं आप सबको पर्सनली जवाब दे पाता। लेकिन प्लीज आप लोग समझें कि मैं आपके प्यार का हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा।'
इंडस्ट्री में किसी चीज की गारंटी नहीं
आदित्य ने आगे लिखा कि वह किसी भी चीज को हल्के में नहीं लेते हैं। इंडस्ट्री में किसी भी चीज की गारंटी नहीं है। उन्होंने कहा कि उनके लिए ऑडियंस का भरोसा ही सब कुछ है।
सपना कितना भी बड़ा हो उसे पूरा करो
आखिर में आदित्य ने लिखा, इस साल ने मुझे कुछ सिखाया है तो वो ये अपने सपने पर विश्वास करना बंद मत करना चाहे वो कितने भी बड़े ना हो। आप अपने काम को सब दे दो और यूनिवर्स उस पर जवाब देगी। हर छोटे स्टेप और स्ट्रगल पर विश्वास करो। वो धी-धीरे आपको वहीं पहुंचाएगी जहां आपको पहुंचना है। जल्द आपसे मूवी में मिलता हूं।
धुरंधर 2
धुरंधर द रिवेंज की बात करें तो आदित्य धर द्वारा डायरेक्ट इस फिल्म में रणवीर सिंह, आर माधवन, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन हैं। फिल्म में आदित्य की पत्नी यामी गौतम के कैमियो की भी खबर आ रही है।
टॉक्सिक से धुरंधर 2 की टक्कर टली
बता दें कि पहले धुरंधर 2 की यश की फिल्म टॉक्सिक से टक्कर होनी थी, लेकिन फिर टॉक्सिक के मेकर्स ने अनाउंस किया कुछ दिन पहले कि वे फिल्म को पोस्टपोन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे चाहते थे कि उनकी मूवी वर्ल्डवाइड रिलीज हो, लेकिन मिडल ईस्ट में चल रही दिक्कतों की वजह से ऐसा नहीं हो पाएगा। हम इसलिए अब फिल्म को 4 जून को रिलीज करेंगे।
अब धुरंधर 2 की उस्ताद भगत सिंह से टक्कर है जो पवन कल्याण की फिल्म है।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
परिचय
सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। इसके अलावा सुष्मिता ने कई बॉलीवुड, पंजाबी और भोजपुरी स्टार्स के इंटरव्यू भी लिए हैं।
एजुकेशन
सुष्मिता ने बैचलर इन मास कम्यूनिकेशन गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। इसी दौरान एबीपी न्यूज, इंडिया टीवी और हिंदुस्तान में ही ट्रेनिंग ली है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन
सुष्मिता की हमेशा यही कोशिश रहती है कि वह कुछ अलग और ट्रेंडिंग टॉपिक पर काम करें ताकि पाठकों को सभी जानकारी मिले मनोरंजन जगत की। हर एथिक और रूल्स को फॉलो करके वह एक ऐसी खबर बनाती है जो पाठकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है।
खासियत
बॉलीवुड, टीवी रियलिटी शोज, ओटीटी शोज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
ब्रेकिंग ऑन टाइम
सेलेब्स इंटरव्यू
ट्रेंडिंग टॉपिक पर खबरें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।