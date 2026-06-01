'धुरंधर' में जो दिखाया गया है वो सब सच...', पूर्व मेयर का शॉकिंग दावा कहा- मैं उस दौर में मौजूद था
आदित्य धर की इस फिल्म पर लगातार 'प्रोपेगैंडा फिल्म' होने के आरोप लग रहा। यही नहीं प्रकाश राज और ध्रुव राठी जैसे कई लोगों ने भी आदित्य धर की इस फिल्म की आलोचना की है। वहीं, अब इन सबके बीच एक पाकिस्तानी पत्रकार और कराची के पूर्व मेयर के दावे ने सभी को हैरान कर दिया।
बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' और 'धुरंधर 2' को लेकर दर्शकों के बीच एक अलग ही क्रेज देखने को मिला। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी जमकर कमाई की। इस फिल्म को जहां एक तरफ दर्शकों का भरपूर प्यार मिला, वहीं, दूसरी तरफ आदित्य धर की इस फिल्म पर लगातार 'प्रोपेगैंडा फिल्म' होने के आरोप लग रहा। यही नहीं प्रकाश राज और ध्रुव राठी जैसे कई लोगों ने भी आदित्य धर की इस फिल्म की आलोचना की है। वहीं, अब इन सबके बीच एक पाकिस्तानी पत्रकार और कराची के पूर्व मेयर के दावे ने सभी को हैरान कर दिया। उन्होंने दावा किया है कि 'धुरंधर' में दिखाई गई सभी घटनाएं पूरी तरह से सच हैं और वह खुद उनके गवाह हैं।
पाकिस्तानी पूर्व मेयर के दावों ने किया हैरान
दरअसल, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट और कराची के पूर्व मेयर आरिफ अजाकिया, आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' के सपोर्ट में सामने आए हैं। आरिफ ने टॉक जर्नलिज्म नाम के इवेंट के दौरान यह दावा किया कि 'धुरंधर' में जिस वक्त की घटनाएं दिखाई गई हैं, वह उस वक्त ल्यारी में ही थे और वहीं पले-बढ़े। आरिफ अजाकिया का वीडियो ANI ने शेयर किया है, जो चर्चा में है। इस वीडियो के सामने आते ही 'धुरंधर' को 'प्रोपेगैंडा फिल्म' बताने वालों की बोलती बंद हो गई है।
'धुरंधर' में जो दिखाया गया वह सच था
आरिफ अजाकिया के वायरल हो रहे वीडियो में वह अपने निजी अनुभवों और राजनीतिक पृष्ठभूमि दोनों के एक्सपीरियंस से कहा, 'मैं कराची के एक शहर का मेयर था, उस समय मेयर चुना गया था जब धुरंधर का काम पूरा हो गया था। मैं ल्यारी में पैदा हुआ और पला-बढ़ा, इसलिए मुझे पता था कि जो कुछ भी दिखाया गया वह सच था।'
'मैं खुद को भारतीय मूल का मानता हूं, पाकिस्तानी नहीं'
आरिफ ने बातचीत के दौरान अपने परिवार की जड़ों के बारे में भी बात करते हुए कहा, 'मैं कराची में पैदा हुआ था, लेकिन मेरे माता-पिता जूनागढ़, गुजरात में पैदा हुए थे। मैं खुद को भारतीय मूल का मानता हूं, पाकिस्तानी नहीं।'
'धुरंधर 2' के बारे में
'धुरंधर 2' 2025 की हिट फिल्म 'धुरंधर' का सीक्वल है, जो पिछले दिसंबर में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में दिखाया गया था कि कैसे हमजा, पाकिस्तान के ल्यारी में एक बलूच गैंग में घुसपैठ करके एक आतंकी संगठन को खत्म करता है। इस सीक्वल में इस बात की बैक स्टोरी दिखाई गई है कि कैसे हालात की वजह से जसकीरत, हमजा बन जाता है। रणवीर, सारा अर्जुन, अर्जुन रामपाल, आर. माधवन, राकेश बेदी, दानिश पांडोर और अन्य कलाकारों ने इस फिल्म में अपनी पुरानी भूमिकाएं ही निभाई हैं।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
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