धुरंधर का सीक्वल नहीं बनाने वाले थे आदित्य धर, 'उजैर बलोच' ने बताया फिर कैसे बना पार्ट 2
Dhurandhar 2 Kissa: आदित्य धर की धुरंधर 2 को बहुत सारा प्यार मिल रहा है। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म धमाल मचा रही है। पर क्या आप जानते हैं आदित्य धर धुरंधर का सीक्वल नहीं बनाने वाले थे। फिल्म में उजैर बलोच का किरदार निभाने वाले एक्टक दानिश पंडोर ने बताया फिर कैसे हुई सीक्वल बनाने की तैयारी।
सोशल मीडिया पर धुरंधर 2 छाई हुई है। फिल्म की चर्चा से लेकर फिल्म से जुड़े मीम्स की सोशल मीडिया पर बाढ़ आई हुई है। बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर 2 की पार्ट 1 से ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दर्ज की जा रही है। पर क्या आप जानते हैं आदित्य धर धुरंधर का पार्ट 2 नहीं बनाने वाले थे। फिल्म में उजैर बलोच का किरदार निभाने वाले एक्टर दानिश पंडोर ने बताया कि फिर कैसे पार्ट 2 की शुरुआत हुई।
पहले नहीं बनने वाला था धुरंधर का सीक्वल
न्यूज 18 के साथ खास बातचीत में दानिश पंडोर ने बताया, "शुरुआत में ऐसी कोई चर्चा नहीं थी कि फिल्म को दो पार्ट में बनाया जाएगा। जब हम इसके लिए शूट कर रहे थे और मेकर्स ने फुटेज देखी, तो उन्हें लगा कि ये बहुत शानदार है। स्क्रिप्ट इतनी अच्छी और ग्रिपिंग थी कि उसमें से वो कुछ भी काट नहीं पाए। उसी वक्त मेकर्स ने तय किया कि फिल्म को दो पार्ट में रिलीज किया जाएगा। यह दर्शकों के लिए सबसे बेहतरीन गिफ्ट होगा जो हम दे सकते हैं। इसी तरह योजना को अंजाम दिया गया।
धुरंधर पार्ट 2 की सफलता पर क्या बोले दानिश पंडोर
धुरंधर के पार्ट 2 के बारे में बात करते हुए दानिश पंडोर ने कहा कि पार्ट 1 और 2 के बीच तीन महीने के गैप ने धुरंधर 2 की सफलता में बड़ा रोल प्ले किया है। उन्होंने बताया कि फिल्म के दोनों पार्ट्स साथ में शूट किए गए थे, बिल्कुल गैंग्स ऑफ वासेपुर की तरह। उन सीक्वल्स से फिल्म की अप्रोच अलग थी जो काफी लंबे गैप के बाद रिलीज होते हैं। एक्टर का मानना है कि इससे फैंस के मन में कहानी की ताजगी बनी रही और फिल्म की लोकप्रियता बरकरार रही।
नए मौके तलाश रहे हैं दानिश पंडोर
पंडोर ने फिल्म की सफलता को लेकर आभार व्यक्त किया। उन्होंने फिल्म की सफलता के लिए भगवान, डायरेक्टर आदित्य धर और कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा को उन्हें फिल्म में कास्ट करने के लिए धन्यवाद किया। धुरंधर 2 की सक्सेस के बीच दानिश पंडोर फिल्ममेकर्स और कास्टिंग डायरेक्टर्स को अप्रोच कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनका मानना है कि सफलता मिलने के बाद अवसरों की तलाश जारी रखना और आत्मसंतुष्ट न होना जरूरी है। उन्होंने माना की धुरंधर 2 की सफलता के बीच उन्हें कई ऑफर्स आ रहे हैं।
धुरंधर 2 की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस
धुरंधर 2 की बात करें तो फिल्म ने 9 दिन में भारत में खबर लिखे जाने तक (27 मार्च, दोपहर 03:00 बजे तक) 685.66 करोड़ (नेट) की कमाई की है। फिल्म में रणवीर सिंह, आर माधवन, राकेश बेदी, अर्जुन रामपाल और सारा अर्जुन जैसे कलाकार नजर आए हैं।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
ओटीटी सीरीज (बॉलीवुड और हॉलीवुड) का रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।